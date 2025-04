Il nuovo podcast dedicato ad Angelo Dalle Molle

Fundraising per l’audiovisivo: Corso online dal 14 aprile







Angelo Dalle Molle – Il genio dimenticato è il nuovo podcast ideato da Massimo Cerofolini, ora disponibile su Rai Play Sound. Diretto da Leonardo Patanè, il programma intende esplorare e spiegare il vissuto dell’imprenditore veneto Angelo Dalle Molle.

Sceneggiatore, giornalista, scrittore e conduttore radiofonico, Cerofolini non è nuovo alla piattaforma streaming di contenuti audio della Rai. Infatti, negli anni ha condotto anche Codice Beta – Ogni cosa è digitale, Il doppio del mondo, Il senso del futuro, Singapore – Futuro anteriore e Fattore K- L’onda gentile della Corea del Sud, tuttora disponibili sul sito.

Questo nuovo progetto si propone di parlare della figura pubblica e privata dell’imprenditore mestrino, attraverso l’archivio e le interviste ai suoi collaboratori, con un particolare interesse sulle strategie che gli hanno permesso di imporsi a livello nazionale. Nato nel 1908 e scomparso nel 2001, a Dalle Molle si deve l’invenzione dell’amaro Cynar nella seconda metà del ‘900, il car sharing, la prima auto elettrica omologata in Italia e i primi centri europei di ricerca sull’intelligenza artificiale.

Angelo Dalle Molle – Il genio dimenticato, oltre a celebrare una figura imprenditoriale di successo nel panorama italiano, sembra fin dal suo lancio voler riflettere anche su un altro tema, quello della memoria. Infatti, Cerofolini si chiede: “Come abbiamo fatto a scordarci di un genio così? In pochi, persino in Veneto, sanno chi sia. Come è possibile?”.



