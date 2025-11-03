Un’opera avveniristica che cambierà le frontiere del film d’animazione e che dopo più di cinquant’anni è ancora attuale e continua ad influenzare generazioni di artisti e cineasti. Da oggi al cinema



La terra vista dagli alieni è un trip psichedelico in cui l’umano perde il suo predominio e diventa un animale addomesticato. Da questa idea dello scrittore di fantascienza Stefan Wul sviluppata nel suo Homo Domesticus (Oms en série, 1957) il regista René Laloux impiega dieci anni (dal 1963 al 1973) per proporre un’opera avveniristica che cambierà le frontiere del film d’animazione. Fondamentale è il contributo del disegnatore surrealista Roland Tapor, fondatore nel 1962 con Jodorowsky e Arrabal del “Mouvement Panique”. I suoi caratteristici disegni a mano si ispirano ai quadri di Dalì, di Tanguy, di De Chirico, di Bosch e hanno ispirato altri autori nel campo del fumetto come Moebius e Philippe Druillet.

La storia è un pretesto per liberare l’immaginazione degli autori: in un pianeta di nome Ygam vivono i Draag, giganti alieni dalla pelle blu che hanno imparato ad addomesticare gli Oms, esseri umani che provengono dal satellite chiamato il pianeta selvaggio. In realtà esistono nascosti anche Oms selvatici che, dopo avere incontrato Terr, un giocattolo umano sfuggito alla aliena bambina Tiwa, cercheranno di organizzare una rivolta.



La forza di questo film d’animazione sta nell’originale impatto visivo che richiama elementi metafisici (animazione bidimensionale con disegno a tratteggio incrociato, immagini fisse osservate in una carrellata laterale, scelta di colori caldi o freddi secondo gli elementi della trama, uso frequente della dissolvenza, alternanza chiaro/scuro ad impronta allucinatoria) e nell’andamento lisergico accompagnato dalle musiche di Alain Goraguer che coglie suggestioni dalla musica dei Pink Floyd (Ummagumma), dai nostri Ennio Morricone e Stelvio Cipriani (le colonne sonore degli spaghetti thriller degli anni ’70) e da Serge Gainsbourg (The Ballad of Melody Nelson).



L’incipit è traumatico: una donna e il suo bambino vengono trattati come insetti dalle mani giganti degli alieni e la fuga si conclude tragicamente senza che ci sia un minimo di empatia o commozione. L’universo dei Draag si riproduce grazie alla meditazione e alla concentrazione, in un processo industriale che non ammette rallentamenti. Gli Oms che si riproducono molto velocemente sono un pericolo per il sistema all’iperuranio in cui si sviluppano le idee e la conoscenza. Il sistema di sterminio degli esseri umani organizzato dai Draag (scatole trappola, uso di gas letali, schiacciamento) non può non richiamare alla memoria i genocidi perpetrati di guerra in guerra. L’andamento è ipnotizzante e mescola insieme diversi richiami letterari: da Lewis Carroll (Alice nel paese delle meraviglie) a Jonathan Swift (I viaggi di Gulliver) passando attraverso i romanzi distopici di Philip K. Dick.

Ci sono scene indimenticabili: il momento dell’accoppiamento degli Oms/lucciole nel bosco sottolineato dal sensuale sax di Goraguer, la vestizione di Terr da parte di lumache mutate, lo sterminio pianificato con pastiglie che emettono fumi velenosi, l’aspetto metafisico del pianeta selvaggio con le statue senza testa abitate dalle sfere meditative dei Draag, la pianta che uccide sadicamente pesci volanti e il formichiere pipistrello come arma di distruzione di massa. È facile immergersi in questo universo dalla percezione distorta dove sia lo spazio che il tempo risultano deformati. Unica pecca è il finale frettoloso che va in controtendenza rispetto al tono cinico e freddo di tutta la narrazione precedente.