Il piano per il 2026 di Neal Mohan, CEO di YouTube

Neal Mohan, CEO di YouTube, vuole un cambio di rotta per il 2026. Nella lettera annuale inviata alla sua community lo scorso 21 gennaio, ha affermato di voler smantellare (o per lo meno controllare) il grande apparato AI slop che ha dominato i social nell’ultimo anno. Il nuovo percorso della piattaforma darà la priorità ai creatori (come Mr. Beast o Julian Shapiro Barnum e il suo Recess Therapy), cercando di metterli nella posizione per costruire grandi reti di business sostenibili. L’AI assumerà quindi una posizione più marginale, di supporto nei confronti degli umani.



MONTAGGIO per VIDEO CORPORATE e SOCIAL, dal 3 marzo





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nella lettera, Mohan afferma di voler combattere l’AI slop per rafforzare le misure di sicurezza per bambini e adolescenti, sottolineando il delicato equilibrio che la piattaforma “dominatrice del mondo” deve perseguire se vuole continuare a crescere: “Quest’anno renderemo più facile per i genitori creare nuovi account per i bambini e passare facilmente da un account all’altro, assicurando che tutti i membri della famiglia possano godere della giusta esperienza di visione”.



Corso DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA, dal 24 febbraio, online





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inoltre, è espressa chiaramente la preoccupazione relativa alla trasparenza sull’utilizzo dell’IA, che spesso viene a mancare. “Sta diventando sempre più difficile distinguere ciò che è reale da ciò che è generato dall’intelligenza artificiale”, scrive Mohan. “Contrassegniamo chiaramente i contenuti creati dai prodotti di intelligenza artificiale di YouTube e i creatori devono rivelare quando creano contenuti realistici alterati o sintetici. Poiché le etichette non sono sempre sufficienti, rimuoviamo qualsiasi contenuto sintetico dannoso che violi le nostre Norme della community.”



Girare con microbudget, corso online con Christian Filippi, dal 17 febbraio





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Intelligenza Artificiale per il Filmmaking, con Andrea Traina dal 23 febbraio



------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mohan porta avanti la battaglia contro i contenuti di bassa qualità generati dall’AI slop, aprendo al contempo le porte a nuovi tipi di contenuti che la tecnologia potrebbe rendere possibili, sottolineando che “negli ultimi 20 anni abbiamo imparato a non imporre preconcetti sull’ecosistema dei creatori”. Secondo il CEO, l’apertura della piattaforma sulle nuove tecnologie non deve precludere un alto livello di qualità nei contenuti. Il team di YouTube sta, quindi, continuando a lavorare su sistemi consolidati che hanno ottenuto ottimi risultati nella lotta contro lo spam e il clickbait.

Ma in che modo questi strumenti AI verranno messi a disposizione? Nella sua lettera Mohan ha evidenziato quattro aree da migliorare nel 2026. Per quanto riguarda la creatività, ha accennato a strumenti con cui gli utenti potranno creare cortometraggi con le loro sembianze e sperimentare con la musica: “Proprio come il sintetizzatore, Photoshop e la CGI hanno rivoluzionato il suono e le immagini, l’intelligenza artificiale sarà una manna dal cielo per i creativi pronti a coglierne le opportunità”, ha scritto. “Potrai creare uno Short utilizzando la tua immagine, produrre giochi con un semplice prompt di testo e sperimentare con la musica. Nel corso di questa evoluzione, l’IA rimarrà uno strumento di espressione, non un sostituto.” E afferma che l’intelligenza artificiale “trasformerà l’esperienza dello spettatore” grazie a funzionalità come il doppiaggio automatico. Ma la promessa di nuovi strumenti comporta anche nuove sfide, ed è bene che si tenga a mente. Qui la lettera completa.

Articoli Correlati: