Il programma del COMICON 2024

Dal 25 al 28 aprile si terrà la 24a edizione di COMICON Napoli con la Mostra d’Oltremare, che ha l’obiettivo di raggiungere nuovi record per aree, espositori e spettatori.



Saranno previsti 560 eventi, con oltre 450 ospiti provenienti da tre continenti. I programmi riguarderanno i fumetti, Cinema e Serie tv, Videogame, Gioco, Asian, Musica, Cosplay, Kids, Neverland, gli spazi food tematizzati PizzaCon e J-Pop Manga Niwa e altro ancora.

Per il poster della manifestazione, il COMICON si è affidata quest’anno a Mike Del Mundo, il disegnatore pluripremiato che ha lavorato per il mondo Marvel. Il ruolo di Magister è stato, invece, affidato a Igort, il fumettista regista ed editore italiano celebre nel panorama internazionale.

Tra gli ospiti e gli eventi più attesi vi sono il talk Elodie meets Manara, condotto da Valeria Parrella per celebrare il recente sodalizio tra i due artisti; la proiezione del film Il segreto di Liberato di Francesco Lettieri, l’evento dedicato all’artista napoletano dall’identità ignota. A seguire Hitoshi Sakimoto – New Gaming Worlds, concerto eseguito dalla Nuova Orchestra Scarlatti per celebrare il compositore di musica per videogame Hitoshi Sakimoto; i festeggiamenti per i 50 anni di Dungeons & Dragons con Frank Mentzer; l’omaggio a John Romita Jr, il fumettista-simbolo di Spider-Man, nonché disegnatore di Daredevil: The Man Without Fear; gli incontri con i sensei Iwamuro, Umezawa, Minami Seira.

Al COMICON sarà inoltre presente l’autore di videogiochi giapponese Yasumi Matsuno, game designer di Final Fantasy Tactics, Vagrant Story. Tra gli altri appuntamenti l’evento speciale dedicato a una delle serie animate più discusse del momento Hazbin Hotel; l’incontro con Giampaolo Morelli, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Giovanni Esposito; il Premio Speciale COMICON alla Carriera al maestro del fumetto Alfredo Castelli, da poco scomparso.

Il 26 aprile si terrà poi il talk Alien Day: 45 anni di terrore dallo spazio profondo. Ed è solo l’inizio…, in occasione dell’uscita il 14 agosto di Alien: Romulus nelle sale italiane. L’Alien Day prenderà vita alle 18:00 presso l’Auditorium e il pubblico potrà avere accesso a contenuti esclusivi, con la presenza di diversi content creator come Victor Laszlo, Barbiexanax, Gabriella Giliberti e Fabio Santoron.

Un evento per celebrare uno dei franchise più celebri del cinema, in attesa del nuovo Alien: Romulus di Fede Alvarez. Il film è ambientato in una stazione spaziale abbandonata, dove un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si ritrova ad affrontare la forma di vita più paurosa del mondo. Nel cast dell’opera prodotta da Ridley Scott vi sono Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu.

Inoltre, da segnalare l’iniziativa speciale K-OMICON, in occasione del 140° anniversario dall’inizio delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea. Saranno previsti numerosi ospiti, performance di disegno, contest e show di musica K-pop.

Il programma completo è disponibile qui



