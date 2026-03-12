Giunto alle battute conclusive, il Sudestival di Monopoli si prepara a chiudere la sua 26ª edizione (iniziata il 16 gennaio scorso) con gli ultimi appuntamenti di questo weekend, che prevedono svariati incontri con alcuni ospiti d’eccezione. Nell’ultima giornata di sabato 14 marzo, oltre alla premiazione dei film del concorso condotto dalla giuria dei presidenti Silvio Soldini e Marco Spoletini, ci sarà l’esibizione dell’Orchestra del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, che farà un arrangiamento delle musiche tratte dai film di Bernardo Bertolucci, a cui è stata dedicata la retrospettiva Gli Imprescindibili di questa edizione.



L’ospite d’onore della serata finale sarà Riccardo Scamarcio, il quale riceverà anche il Premio Speciale Sudestival 2026 “Eccellenze del Cinema” come riconoscimento per la carriera. Dopo l’incontro con l’attore, sarà proiettato il film Modì – Tre giorni sulle ali della follia di Johnny Depp, presentato alla 19° Festa del Cinema di Roma e con Stephen Graham e Al Pacino nel cast.



Per quanto riguarda gli altri eventi del fine settimana, si comincerà oggi giovedì 12 marzo con una proiezione della sezione Young, dedicata ai ragazzi della scuola media inferiore, del film Denti da squalo di Davide Gentile, che sarà presente per dialogare con gli studenti a proposito della sua opera prima da regista. In serata, ci sarà invece l’esibizione dell’ensemble del Festival Musicale Ritratti dedicata a Buster Keaton: nello specifico, si eseguiranno gli accompagnamenti musicali dei film La palla n°13 (1924) e Le sette probabilità (1925).



------------------------------------------------------------------------------------------------ La giornata di venerdì 13 marzo sarà interamente dedicata al rapporto del Sudestival con l’Albania, nell’ambito della collaborazione con la Fondazione Gramsci di Puglia e la Cineteca Nazionale Albanese (AQSHF). La rassegna, intitolata Sguardi d’Albania: memoria, identità, futuro, si aprirà con la proiezione del documentario Più forte dei ciclopi di Stefano Grossi, che sarà presente in sala con l’attore protagonista Fatos Lubonja. Successivamente, verrà proiettato un corto del regista Fabrizio Bellomo – intitolato Vegla bën ustain – dopo il quale il ricercatore della Fondazione Gramsci di Puglia Vito Saracino presenterà il suo libro Abbiamo bisogno di Scuole e Maestri, in conversazione con Mimmo Mazza (Gazzetta del Mezzogiorno) e la prof.ssa Patrizia Cefalato (Università di Bari). A chiudere il focus sull’Albania, ci sarà l’anteprima della versione restaurata in 4K del film Gunat Përmbi Tela (1977) di Muharrem Fejzo: presenterà la serata il giornalista Arbër Agalliu, insieme a Eriona Vyshka (AQSHF), Nicola Barbuti (Dabimus srl – Università di Bari), Resmie Hallulli (Università di Bari, Fondazione Gramsci di Puglia), Eva Meksi (Le Aquile di Seta).

Sabato 14 marzo, il protagonista della Masterclass in programma (dal titolo La magia della colonna sonora nel racconto cinematografico) sarà Michele Braga, autore della colonna sonora del film Mixed by Erry di Sidney Sibilia. In mattinata verrà anche proiettato il cortometraggio di OffiCine-IED Finché morte non ci separi, diretto da Alice Gnech e Edoardo Maione, con la direzione artistica di Silvio Soldini e le interpretazioni di Amanda Sandrelli, Carla Signoris, Filippo Scicchitano, Francesca Blasutig e Davide Gaudiosi.

