Il prossimo cattivo Disney rivisitato è Gaston

Il cacciatore de La bella e la bestia avrà un film live action dedicato, inserendosi così nelle rivalutazioni dei cattivi Disney; ma l’argomento è delicato, anche politicamente



Disney ha annunciato di avere in fase di sviluppo uno spin-off in live action di La bella e la bestia, incentrato sul personaggio di Gaston, l’antagonista principale. La più recente interpretazione del ruolo era quella di Luke Evans, nel remake del 2015, ma sembra che l’attore non tornerà, e ancora non è stato confermato chi prenderà il suo posto. L’unico nome che si conosce finora è quello dello sceneggiatore David Callaham, co-autore già di vari blockbuster, come Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, o Spiderman: un nuovo universo.

Il personaggio non viene dalla fiaba che ha ispirato il film Disney originale del 1991 (e, tra gli altri, l’adattamento di Jean Cocteau), ma fu creato appositamente dagli sceneggiatori, che volevano aggiungere alla storia un cattivo più definito e imponente. Si ispirarono anche al film di Cocteau, che aveva concepito per la sua versione una sorta di antagonista: Avenant, interpretato da Jean Marais (anche nel ruolo della Bestia e del Principe). Gli sceneggiatori del cartone animato inserirono così il cacciatore Gaston, una sorta di ribaltamento del principe azzurro delle fiabe, di bell’aspetto ma spietato nei suoi tentativi di ottenere la mano della protagonista. Anche nel design si faceva portatore di una esagerata mascolinità, legata alla violenza, come evidenzia la sua stessa professione.