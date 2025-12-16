Il prossimo cattivo Disney rivisitato è Gaston
Il cacciatore de La bella e la bestia avrà un film live action dedicato, inserendosi così nelle rivalutazioni dei cattivi Disney; ma l’argomento è delicato, anche politicamente
Disney ha annunciato di avere in fase di sviluppo uno spin-off in live action di La bella e la bestia, incentrato sul personaggio di Gaston, l’antagonista principale. La più recente interpretazione del ruolo era quella di Luke Evans, nel remake del 2015, ma sembra che l’attore non tornerà, e ancora non è stato confermato chi prenderà il suo posto. L’unico nome che si conosce finora è quello dello sceneggiatore David Callaham, co-autore già di vari blockbuster, come Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, o Spiderman: un nuovo universo.
Il personaggio non viene dalla fiaba che ha ispirato il film Disney originale del 1991 (e, tra gli altri, l’adattamento di Jean Cocteau), ma fu creato appositamente dagli sceneggiatori, che volevano aggiungere alla storia un cattivo più definito e imponente. Si ispirarono anche al film di Cocteau, che aveva concepito per la sua versione una sorta di antagonista: Avenant, interpretato da Jean Marais (anche nel ruolo della Bestia e del Principe). Gli sceneggiatori del cartone animato inserirono così il cacciatore Gaston, una sorta di ribaltamento del principe azzurro delle fiabe, di bell’aspetto ma spietato nei suoi tentativi di ottenere la mano della protagonista. Anche nel design si faceva portatore di una esagerata mascolinità, legata alla violenza, come evidenzia la sua stessa professione.
Questo nuovo progetto della multinazionale si inserisce quindi nella serie delle rivisitazioni in live action dei classici d’animazione, e nello specifico nelle nuove versioni dei loro cattivi, che hanno avuto in questi anni un trattamento particolare. Già con film come Crudelia e Maleficent l’azienda ha proposto nuove storie, più in linea con la sensibilità contemporanea, con l’attenzione su questi personaggi di fatto marginalizzati, e sugli eventi che li hanno messi contro il mondo. Il caso di Gaston potrebbe essere diverso, soprattutto per la questione del genere; sarebbe coerente un tentativo di problematizzare la mascolinità (e misoginia) del personaggio. Ma Disney, visto il cambio di assetto dopo l’ultima elezione di Trump, aveva già fatto passi alcuni indietro sulla sua linea politica. Linea che ha già fatto parlare diverse volte nel clima statunitense di culture war, come per l’ultimo Biancaneve, che si è rivelato peraltro un grande insuccesso.
Per ora non ci sono dettagli sulla trama o sul cast artistico del film, quindi è difficile prevedere quale sarà l’approccio concreto di questa ennesima rivisitazione. Certo è che alla fine parlano i profitti, e il pubblico dovrà essere il più ampio possibile: non ci si attende niente di rivoluzionario.