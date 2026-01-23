Il record delle candidature agli Oscar de I Peccatori
Il film di Ryan Coogler ha ottenuto il più alto numero di candidature nella storia del festival, 16, che insieme ai 300 milioni di incassi in tutto il mondo confermano ancora una volta il suo successo
I Peccatori di Ryan Coogler diventa il primo film della storia a ricevere 16 candidature agli Oscar, un record mai raggiunto prima. Passando tra i premi più in voga come miglior film e attori, fino a quelli considerati tecnici tra sonoro e fotografia e la nuova categoria miglior casting inserita da questa edizione. Prima d’ora il record era di 14 nomination totali, per i film Eva contro Eva, Titanic e La La Land. Per Coogler un’occasione irripetibile conquistata attraverso la messa in scena di un film che ha colpito critica e pubblico internazionali, tantoché Sentieri Selvaggi non solo gli ha riservato un lungo speciale, ma lo ha anche inserito tra i migliori film dell’anno.
Intervistato da Deadline sulla questione Oscar, Coogler, oltre a trovare la cosa “pazzesca” ha detto “per me, vedere persone che vanno al cinema ed escono contenti era già abbastanza, ne vale la pena e tutto l’impegno”. E nonostante la forte e variegata concorrenza alla statuetta più ambita del miglior film, tra i vari Bugonia, Marty Supreme e Una Battaglia dopo l’altra, I Peccatori si presenta con alle spalle un’incasso superiore ai 300 milioni nel mondo, oltre a rappresentare il cinema black e la sua ascesa, unita alla sfida di essere un horror, genere storicamente sottovalutato dai grandi festival americani.
Corso online PRODUZIONE del DOCUMENTARIO con Raffaele Brunetti dal 5 febbraio
-----------------------------------------------------------------
Andando avanti nell’intervista Coogler ha voluto parlare dell’attore protagonista de I Peccatori, Michael B. Jordan dicendo “vedendolo ottenere tutto questo riconoscimento dai colleghi è semplicemente la sensazione più bella che si possa avere”. Non è un caso che l’attore abbia avuto una svolta nella sua carriera proprio grazie a Coogler, sin dai tempi di Prossima fermata Fruitvale Station e Creed, come raccontato anche nel profilo dedicato di Sentieri Selvaggi. E così anche gli attori Delroy Lindo e Wunmi Mosaku e le altre figure professionali candidate ai premi fanno parte di un team formato da afroamericani, rendendo questa cavalcata agli Oscar non solo atto artistico e pubblicitario, ma soprattutto politico e sociale in un’epoca di confusione e tensione.