Il record delle candidature agli Oscar de I Peccatori

I Peccatori di Ryan Coogler diventa il primo film della storia a ricevere 16 candidature agli Oscar, un record mai raggiunto prima. Passando tra i premi più in voga come miglior film e attori, fino a quelli considerati tecnici tra sonoro e fotografia e la nuova categoria miglior casting inserita da questa edizione. Prima d’ora il record era di 14 nomination totali, per i film Eva contro Eva, Titanic e La La Land. Per Coogler un’occasione irripetibile conquistata attraverso la messa in scena di un film che ha colpito critica e pubblico internazionali, tantoché Sentieri Selvaggi non solo gli ha riservato un lungo speciale, ma lo ha anche inserito tra i migliori film dell’anno.



Intervistato da Deadline sulla questione Oscar, Coogler, oltre a trovare la cosa “pazzesca” ha detto “per me, vedere persone che vanno al cinema ed escono contenti era già abbastanza, ne vale la pena e tutto l’impegno”. E nonostante la forte e variegata concorrenza alla statuetta più ambita del miglior film, tra i vari Bugonia, Marty Supreme e Una Battaglia dopo l’altra, I Peccatori si presenta con alle spalle un’incasso superiore ai 300 milioni nel mondo, oltre a rappresentare il cinema black e la sua ascesa, unita alla sfida di essere un horror, genere storicamente sottovalutato dai grandi festival americani.