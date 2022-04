Il Video Rende Felici: a Roma la mostra sulla videoarte in Italia

NOVITA’ – CORSO ONLINE NFT PER L’AUDIOVISIVO





Fino al 4 Settembre si tiene Il Video Rende Felici, la mostra a cura di Valentina Valentini incentrata sulla videoarte italiana, dalla fine degli anni Sessanta fino al XXI secolo. La mostra presenta 19 installazioni, tra video monocanale e video multimediali, con al centro l’evoluzione del cinema e del teatro, a loro volta accompagnate da oltre 300 opere inserite in ulteriori percorsi, per un totale di 100 artisti e artiste.



Il Video Rende Felici ha luogo in due diversi sedi, ovvero il Palazzo delle Esposizioni e la Galleria d’Arte Moderna di Roma. Nella prima sede il focus è il rapporto tra i formati installativi con lo spazio e i dispositivi tecnologici, attraverso il contributo apportato negli anni dalle opere di Marinella Pirelli, Michele Sambin, Giovanotti Mondani Meccanici e Daniele Puppi. Invece la seconda si concentra ancor di più sull’evidenziare e sul dissezionare la videoarte in generale, mettendo in luce il rapporto ibrido tra l’architettura radicale e il design postmodernista, e soprattutto tra il video e la danza, rappresentati dalle opere di Fabio Muri, Daniel Buren e Bill Viola. Prevista anche una sezione dedicata alla sperimentazione nel mondo televisivo da parte degli visualartist.

