Dopo il giallo denso de La notte del 12 il cineasta francese torna a misurarsi con la cronaca scottante in un polar che a Cannes 78 abbiamo apprezzato definendolo “chirurgico, teso e appassionato”

Arriverà in sala il 16 aprile Il caso 137 (Dossier 137 il titolo originale) di Dominik Moll, presentato in concorso a Cannes 78, che al tempo abbiamo apprezzato definendolo “un ottimo polar chirurgico, teso, appassionato e implacabile“.



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Distribuito da Teodora Film, l’ottavo lungometraggio di Moll si affida all’espressività di Léa Drucker, grande volto del cinema francese contemporaneo che a due anni dal modesto Ancora un’estate di Catherine Breillat torna sul grande schermo con Il caso 137.



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Qui la storia della sua Stéphanie è un racconto intriso tra mistero e dramma introspettivo: la protagonista è un’ispettrice dell’IGPN, l’ organismo disciplinare che vigila sulla polizia francese. Si trova a dover indagare sul caso di Guillaume, un ragazzo partito con la famiglia alla volta di Parigi per partecipare a una manifestazione e ferito gravemente da un proiettile antisommossa. Quando Stéphanie inizia a ricostruire l’accaduto capisce che il caso la tocca anche a livello personale e, contro ogni ostilità dei colleghi, sceglierà di andare fino in fondo per vederci chiaro.



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C’è ancora la cronaca scottante nel cinema di Dominik Moll, che dopo i misteri de La notte del 12 – giallo denso lungo i monti di Grenoble tra Zodiac e Memorie di un assassino – torna a lavorare sul genere con Il caso 137, ispirandosi alle reali proteste dei “gilet gialli” a Parigi nel 2018.



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“Ho letto libri e giornali. Ma non volendo fare un film a tesi, mi sono immerso per una settimana nel Centro Ignp (Ispettorato Generale della Polizia Nazionale), la Polizia della Polizia” aveva raccontato il regista a Cannes 78. I codici del polar si sono integrati perfettamente con le inchieste giudiziarie dandomi la possibilità di mostrare come funziona l’Istituzione delle Forze dell’Ordine e raccontare, quasi a livello documentaristico, come si svolge un’inchiesta della Polizia contro la Polizia“.





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Dominik Moll non ne ha fatto mistero. Il suo ultimo lavoro non doveva essere soltanto un racconto di cronaca innervato nella rabbia sociale e politica della Francia oggi, ma lo sguardo su un organo che vive sottotraccia come l’IGPN, la polizia della polizia. Certo, raccontare la realtà significa conoscerla. Moll lo sa bene, per questo prima di girare Il caso 137 ha frequentato la sezione parigina di questo organismo “oscuro” ai più. Per toccare con mano il “linguaggio particolare della procedura legale“, che lui stesso descrive come una “poesia alquanto singolare“.

E poi c’è il talento di scegliere gli interpreti giusti, con l’assertiva Stéphanie di Léa Drucker che inscena una prospettiva femminile mentre interroga agenti di polizia uomini sotto inchiesta. Diverse testate tra la critica francese hanno elogiato non solo il valore del film (3,9 la valutazione media) ma anche il grande lavoro di Drucker.

Scrive infatti Anne-Claire Cieutat su Bande à part: “Dossier 137, sorretto magistralmente da Léa Drucker, precisa, vivace e luminosa, e da un cast impeccabile sotto ogni aspetto, è un grande film, la cui risonanza ti perseguita a lungo dopo la fine dei titoli di coda”. Dello stesso avviso è Benjamin Cataliotti, che per So Film scrive: “L’attrice infonde in ogni scambio umanità ed empatia, impedendo a questo film in stile documentario di appesantirsi con argomentazioni puramente fattuali“.

È proprio in questa estetica da cinema verité, infatti, che risiede il passo in avanti nell’opera di Moll. I video girati con lo smartphone si impongono nella narrazione come se l’unica verità possibile, anche in mezzo a sterminati fascicoli giudiziari, resti quella delle immagini.

“Una testimone chiave – scrive Jean-Luc Wachthausen su Le Point – una donna delle pulizie nera (Guslagie Malanda), ha filmato tutto. I sindacati e i vertici della polizia vengono coinvolti. Quanto vale la verità? Con imparzialità, Dominik Moll procede con cautela. Ciò che rimane è il sapore amaro di una sordida vicenda”.

Pioggia di elogi anche su La voix du Nord, con Christophe Caron che esalta la capacità del cineasta di “esplorare il rapporto tra la nazione e i suoi cittadini, il disprezzo di classe, la dottrina del mantenimento dell’ordine, il significato delle immagini e la post-verità“.

A proposito di voci, l’unica (o quasi) fuori dal coro è quella dei Cahiers du Cinema, con Yal Sadat che accusa la regia di Moll di una certa ipocrisia di fondo. “È analizzando il conflitto interiore della protagonista – scrive – che il corposo dossier avrebbe potuto evitare di impantanarsi in questo paradosso: immergersi in una professione rimanendo in superficie nel pantano politico in cui essa viene praticata; grattare la superficie del sociale senza scavare nella psiche dove risiede il veleno“.

Dal 16 aprile anche in Italia potrà animarsi il dibattito sull’ultimo film di un autore lucidissimo come Dominik Moll, dalla poetica mai riconciliata, piuttosto indigesta. Ma quel che è certo è che il suo cinema ha una rabbia assertiva mentre si insinua negli anfratti sociali e politici della Francia contemporanea.

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