In arrivo The Whole Bloody Affair. La versione unica dei due volumi di Kill Bill

Kill Bill torna al cinema in una versione unica, totale e autentica. L’esperimento lanciato dalla Lionsgate, detentrice dei diritti di svariati film di Tarantino (Le Iene, Jackie Brown, Bastardi senza gloria, Django Unchained, The Hateful Eight e A prova di morte) è quello di proiettare un unico film lungo 248 minuti che comprende Kill Bill Vol. 1 e Kill Bill Vol. 2.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair è il titolo, che sposa l’invito del regista al banchetto di “Sangue e budella sul grande schermo in tutto il loro splendore!” ha dichiarato Tarantino in un comunicato a Deadline. L’uscita includerà pellicole in 70mm e 35mm, con l’intenzione di distribuirle in tutti i principali mercati a partire dal 5 dicembre. La Sposa (Uma Thurman) data per morta dopo la trappola il giorno delle prove del matrimonio è pronta alla vendetta.



“L’ho scritto e diretto come un unico film, e sono così felice di dare ai fan la possibilità di vederlo come un unico film” ha spiegato Tarantino. Il film fu diviso in due parti, che uscirono a sei mesi di distanza, nell’ottobre 2003 e nell’aprile 2004 e furono un successo di pubblico e critica, incassando complessivamente oltre 330 milioni di dollari in tutto il mondo. Per il regista le due parti sono sempre state unite tanto che le ha sempre considerate come il suo quarto lungometraggio collettivo.



The Whole Bloody Affair rimuove il finale cliffhanger del primo volume e la sequenza riassuntiva in apertura al secondo. L’uscita includerà anche una sequenza animata inedita di 7 minuti e mezzo. La versione integrale era già stata mostrata al Festival di Cannes nel 2006 e lo scorso anno il regista ha proiettato la sua copia personale con sottotitoli in francese al Vista Theater di Los Angeles, ma solo per una cerchia ristretta e fortunata di spettatori.

“Penso che Kill Bill sia il film di Quentin definitivo, come nessun altro avrebbe potuto fare”, ha dichiarato Tarantino stesso al podcast The Church of Tarantino. “Ogni suo aspetto è così particolare, come con tentacoli e tessuti insanguinati, tratto dalla mia immaginazione, dal mio Io, dai miei amori, dalla mia passione e dalla mia ossessione”.