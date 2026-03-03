C’era una volta un film colossale, unico ed eccentrico, realizzato a sei mani e a spasso tra le epoche: quelle del passato, del presente e del futuro. Un film capace di muoversi incessantemente tra generi e linguaggi assai distanti tra loro, rintracciando pur sempre un punto di incontro, in questo o in quell’altro secolo, guidato dalla protagonista più potente ed emblematica dell’intera esperienza visiva – non è possibile definirlo altrimenti – ossia la musica. Nel mezzo, la vita, l’importanza assoluta della gentilezza e l’arte.



Laboratorio di SUONO PRESA DIRETTA, a Roma dal 16 marzo





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Di film come Cloud Atlas, scritto e diretto dalle sorelle Wachowski e Tom Tykwer, probabilmente ne esce uno ogni vent’anni, o chissà. Ed è la ragione per cui In un batter d’occhio, seconda esperienza oltre il cinema d’animazione per Andrew Stanton dopo John Carter, proprio non funziona. Il cineasta non coglie né il tempo dell’attesa – dunque della dilatazione degli eventi, necessaria per questo modello di cinema – né, tantomeno, l’afflato filosofico che sembrerebbe invece inseguire disperatamente.



Corso di MONTAGGIO con Adobe Premiere, a Roma dal 18 marzo





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A differenza di Cloud Atlas, la cui linea temporale si fa via via più complessa nell’esplorazione attenta delle sei linee narrative principali, In un batter d’occhio si concentra unicamente su tre periodi e racconti di vita, oltreché amore, speranza e femminilità. Dalla fine dell’Era dei Neanderthal, nel corso della quale una famiglia si mette in cammino alla ricerca d’un futuro auspicabilmente più felice, al tempo presente, che vede come protagonisti Claire e Greg, una giovane coppia di dottorandi alle prese con l’elaborazione del lutto e le complessità dell’amore, oltreché della sessualità. Fino a un futuro prossimo: quello della pilota dalla longevità aumentata Coakley, la cui missione è il raggiungimento di un nuovo pianeta adatto alla vita, in compagnia di un’AI divenuta, nel corso del viaggio, una vera e propria amica, e così di alcuni bambini, rappresentanti effettivi del nuovo del mondo.



Ricerca e lavoro di archivio nel cinema documentario, dal 4 marzo





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laddove c’era un misterioso e affascinante Atlante delle nuvole, qui c’è una ghianda. Se fosse un sequel o remake live-action di L’era glaciale, certamente grideremmo al genio, ma così non è. Stanton e Colby Day – sceneggiatore di Spaceman e non solo – probabilmente vittime inconsapevoli d’un eccesso di ambizione, decidono che non è mai tempo di indagare ciò che lega tra loro le epoche al centro del film: la ghianda? L’amore? Un’altra volta un atto di gentilezza? Non è dato saperlo.



Corso di Regia in presenza a Roma dal 17 marzo





---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ Poiché i due, ritrovandosi inspiegabilmente attratti dalla mera questione di luogo, di scenario, e mai dai corpi e volti che lo abitano, se ne scordano del tutto, interessandosi ad altro. Infatti, così come l’Era dei Neanderthal è esplorata e fotografata ineccepibilmente, ricordandoci il fascino cupo, selvaggio e sospeso di Revenant – Redivivo, il presente sembra rifarsi a un certo immaginario indie che ben conosciamo, tra A24 e Barry Jenkins. Per non parlare del futuro, che vorrebbe tornare a Spaceman, ma, ancor prima, a Moon di Duncan Jones, cogliendone, come detto, esclusivamente le estetiche e mai i linguaggi, figurarsi i protagonisti, nella loro moralità e psicologia.

Laboratorio di SUONO PRESA DIRETTA, a Roma dal 16 marzo





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciò che manca a In un batter d’occhio è sempre il cuore, l’emotività del racconto e ancora delle esistenze, spesso addolorate ma mai annientate, che Stanton e Day sembrerebbero voler indagare, riflettendo su ciò che realmente significa evolvere e che questo accada commettendo degli errori o agendo invece nella maniera più opportuna, poco importa. Poiché il vero elemento di interesse è, ancora una volta, il tempo, inarrestabile e di tanto in tanto crudele, seppur inspiegabilmente decentrato rispetto alla questione dell’umanità e decisamente più orientato alla dimensione terrena, di scenario.

Di qui in poi, l’equilibrio dei toni e ancora l’invecchiamento dei protagonisti si fanno via via più eludibili, in contrasto feroce con l’evoluzione irrefrenabile degli scenari naturalistici (e non) al centro del film e così del mondo nella sua globalità. Tutt’attorno, le ombre cupe – ma mai inquadrate, né tantomeno discusse – generate dalle conseguenze del cambiamento climatico, della sovrappopolazione e ancora del lutto, che ci trova tutti, chi più chi meno, assolutamente inermi e impreparati rispetto all’accettazione della fine. Come detto, ombre o, peggio, spauracchi, poiché di concreto c’è molto poco, se non nulla.

Non è questo l’immaginario adatto a Stanton, ottimo regista di cinema d’animazione cui dobbiamo titoli senza tempo come A Bug’s Life e Alla ricerca di Nemo. D’altronde, il dramma sci-fi sospeso tra politica, filosofia e introspezione psicologica non è cosa da poco; al contrario, sempre più rara, che negli ultimi anni ha saputo rivivere – in modo pur sempre differente – grazie a nomi come Duncan Jones, Lana e Lilly Wachowski, Tom Tykwer, Denis Villeneuve e Adam McKay, rispettivamente autori di Moon, Cloud Atlas, Arrival e Don’t Look Up.

Quattro esperienze che, con merito, si sono rivelate capaci di esplorare l’uomo e il suo destino in rapporto all’ignoto con la medesima intensità e, talvolta, perfino irriverenza. Nulla a che vedere con tutte quelle altre fascinose videoinstallazioni, prive d’anima oltreché di respiro, che fin troppo spesso gridano a gran voce la propria appartenenza al genere, proprio come fa In un batter d’occhio, ultima regia di Andrew Stanton. Un po’ Futuri Terrestri di Joe Mungo Reed e un po’ un episodio mal riuscito di Black Mirror. È andato tutto sprecato, proprio come quel vibratore che appare nei primi minuti del film. Un gran peccato.

Titolo originale: In the Blink of an Eye

Regia: Andrew Stanton

Interpreti: Kate McKinnon, Rashida Jones, Daveed Diggs, Tanaya Beatty, Jorge Vargas, Skywalker Hughes, Tatyana Rose Baptiste, Yeji Kim

Distribuzione: Disney+

Durata: 94′

Origine: USA, 2026

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 2 Sending Il voto dei lettori 0 ( 0 voti)

Articoli Correlati: