Io e il Jazz. Franco Maresco racconta Miles Davis e John Coltrane

Franco Maresco inaugurerà la seconda edizione della rassegna Io e il Jazz, organizzata assieme alla fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, con una serata speciale volta a celebrare il centenario dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. L’evento, che si terrà domenica 19 aprile alle ore 21:15, è fortemente voluto da Maresco, che ha spiegato: “Ho scelto Miles Davis e John Coltrane perché rappresentano due poli opposti e complementari del jazz. Davis è il controllo, la sottrazione, il silenzio che diventa forma. Coltrane è l’urgenza, la tensione spirituale, la ricerca senza tregua. In mezzo a loro c’è tutto il jazz possibile. Raccontarli insieme significa provare a raccontare il mistero stesso di questa musica“. Il sodalizio tra i due jazzisti ha contribuito, dalla metà del secolo scorso, a ridefinire il linguaggio del genere: negli anni ’50, infatti, Coltrane ha raggiunto la fama mondiale grazie all’entrata nel gruppo di Davis, registrando assieme a lui album fondativi quali Kind of Blue e ‘Round About Midnight.



Laboratorio per ATTORI, per il CASTING. Dall’11 aprile



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Maresco, la cui passione per il jazz nasce proprio dall’incontro con il Brass Group negli anni ’70, collabora con l’Orchestra fin dai tempi dei programmi per Radio Palermo Centrale, ad esempio tramite la rubrica di jazz in cui intervistava i protagonisti delle stagioni del Brass. Ha inoltre curato assieme a Stefano Zenni il libro su Davis Miles Gloriosus e ha realizzato il documentario Lovano Supreme, in cui segue Joe Lovano tra l’America di John Coltrane e la Sicilia delle origini del jazz, oltre a Io sono Tony Scott, dedicato al clarinettista italo-americano Tony Scott. L’appuntamento del 19 aprile rappresenta un’anteprima della seconda edizione della rassegna Io e il Jazz, di cui Maresco cura la direzione artistica e che prenderà il via il prossimo autunno, con nuovi appuntamenti, nuove narrazioni e lo stesso obiettivo: raccontare il jazz attraverso le voci, le storie e le emozioni dei suoi protagonisti. Il Presidente della Fondazione, il Maestro Ignazio Garsia, ha spiegato che: “Questa rassegna nasce da un’esigenza profonda: quella di continuare a dare voce al jazz come linguaggio universale, capace di attraversare epoche, culture e generazioni. Dopo il successo straordinario della prima edizione, abbiamo sentito il dovere di proseguire questo percorso, ampliandolo e rafforzandolo. L’omaggio a Miles Davis e John Coltrane non è soltanto un tributo a due immensi musicisti, ma un atto culturale necessario. Sono stati innovatori radicali, uomini che hanno cambiato per sempre il modo di intendere la musica. Celebrare il loro centenario significa riaffermare il ruolo del jazz come patrimonio dell’umanità e come strumento di libertà espressiva.”

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