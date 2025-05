Io e il Jazz – Il bilancio della rassegna secondo Franco Maresco

Fundraising per l’audiovisivo: Corso online dal 14 aprile







Si è conclusa lo scorso 30 aprile la rassegna Io e il Jazz, la rassegna organizzata da The Brass Group e curata da Franco Maresco che dalla fine di Novembre dell’anno scorso ha raccontato, in undici incontri, le intersezioni tra cinema, tv ed immaginario jazz a partire dallo spazio condiviso dal regista siciliano e dalla formazione jazz fin dagli anni ’70.

In una conversazione a latere della chiusura della rassegna, il Brass Group (che ringraziamo per la possibilità di pubblicare questa intervista) ha fatto il punto proprio con Maresco sulla sua curatela, sul rapporto tra il jazz e le altre arti e sulle molteplici definizione di un immaginario sonoro così vasto e ricco di sfumature.

Francco Maresco, che bilancio fa al termine della rassegna Io e il jazz, che si conclusa lo scorso 30 aprile?

Sono soddisfatto perché c’è stata una notevole presenza di pubblico che, francamente, non mi aspettavo. Mi ha fatto veramente piacere “sentire” che a ogni incontro era attento e seguiva incuriosito i miei racconti sul jazz e il cinema. Il successo di queste serate, ovviamente, è condiviso col mio amico Ignazio Garsia che mi ha offerto uno spazio come il teatro Santa Cecilia, e posso assicurarle che da tempo Palermo e le sue istituzioni, pubbliche e private, sono indifferenti nei confronti del mio lavoro. Quando Ignazio mi ha fatto la proposta di tornare a lavorare insieme dopo 25 anni mi ha semplicemente

detto: Franco, vorrei che tu considerassi il Brass Group la tua seconda casa.

Nel suo ultimo appuntamento ha raccontato il jazz visto dalla televisione. Questo rapporto è stato così importante?

Il jazz e il cinema sono praticamente coetanei e non è un caso se sono entrambi considerati le due grandi invenzioni artistiche del Novecento. Grazie al cinema noi oggi conserviamo testimonianze di inestimabile valore storico e artistico che ci raccontano il jazz e i suoi primi grandi protagonisti, basti pensare ai musical che da Broadway si trasferiscono sul grande schermo portandoci cantanti, ballerini, compositori e le grandi orchestre in cui suonavano musicisti pazzeschi. Il nome di Duke Ellington vale come esempio massimo della preziosa collaborazione tra queste due forme d’arte. Sarà però l’avvento della televisione in America, avvenuto nella seconda metà degli anni Quaranta, che darà al jazz il contributo più forte sul piano divulgativo. Ne sono un esempio straordinario programmi leggendari come The Sound Of Jazz oppure The Sound Of Miles, dove è possibile vedere suonare insieme Miles Davis e John Coltrane. Per non parlare di un programma come l’Ed Sullivan Show in cui è passata per decenni l’intera storia della musica americana, non solo il jazz.

E in Italia?

Nella televisione italiana il jazz era di casa, tutti avevamo familiarità con questa musica. Lei pensi al tradizionale varietà del sabato sera dove la musica era eseguita, dall’inizio alla fine, dalle due grandi orchestre di Roma e Milano in cui suonavano solisti del calibro di Basso e Valdambrini, Glauco Masetti e Baldo Maestri, tanto per fare qualche nome. Il pubblico era affezionato ai direttori di queste orchestre, Gorni Kramer, Bruno Canfora, Gianni Ferrio, per non parlare di straordinari uomini di spettacolo come Lelio Luttazzi e Enrico Simonetti che erano, soprattutto, ottimi musicisti. Ma lei ci pensa che uno dei volti più popolari di quella televisione fu Franco Cerri, vale a dire uno dei chitarristi jazz più bravi del mondo? Confronti quegli anni con gli attuali e si chieda: come siamo precipitati

in questa barbarie?

L’ospite di quest’ultimo incontro dedicato alla televisione e il jazz è stato Fulvio Baglivi, uno degli autori di Fuori Orario, il programma di Rai3.

Fulvio collabora con me ormai da più di vent’anni, da quando era ragazzo studia il cinema di Ciprì e Maresco, poi dopo la separazione da Daniele si è dedicato solo al mio e lo conosce perfino meglio di me. L’anno scorso ha curato un libro per Marsilio dedicato al mio lavoro nel suo insieme, quindi prendendo in considerazione anche il teatro e la musica. Mi è sembrato la persona giusta per fare un bilancio conclusivo di questi 11 incontri presentati al Santa Cecilia. Mi permetta però di dire una cosa a cui tengo moltissimo…

Prego.

Il successo di queste serate di Io e il Jazz non ci sarebbe stato senza il contributo fondamentale dei musicisti che mi hanno supportato sul palco con il loro meraviglioso talento, vale a dire Salvatore Bonafede, Vito Giordano e Nicola Giammarinaro. Ho abbastanza conoscenza del jazz per affermare che sono tra i migliori musicisti sulla scena italiana ed europea, sono entusiasta di loro. Spero di poter tornare a lavorare presto con questi tre eccezionali maestri.

Un altro suo complice è stato Ernesto Tomasini…

Complice è la definizione giusta. Ernesto lo conosco da trent’anni, ma non ci avevo mai lavorato prima. Mi ha molto aiutato sul palcoscenico col suo talento musicale e l’ironia intelligente che il pubblico ha molto apprezzato, oltre che la sua notevole conoscenza della storia della musica e dello spettacolo novecentesco. Un altro ringraziamento lo devo ai miei amici Umberto Cantone e Melino Imparato che mi hanno dato un aiuto importante in

alcune serate leggendo e recitando testi che andavano da Kerouac a Franco Scaldati. Ringrazio anche Aurora Falcone che ha letto Letizia Battaglia nell’omaggio che le abbiamo dedicato per i 90 anni della nascita, una serata che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico. E per chiudere con i ringraziamenti mi permetta di menzionare Lumpen Film di cui sono direttore artistico, un’associazione di pazzi masochisti che da 11 anni organizza e produce attività che cercano di fare resistenza contro la barbarie che avanza sempre di più. Non so quanto potremo resistere, ma per il momento ci siamo ancora.

Mi permetta di chiudere questa intervista tornando alla sua passione per il jazz. Lei in diverse interviste si è spesso definito un “pianista mancato “, allora le chiedo: quali sono i pianisti jazz che ha più amato?

In ordine casuale, Duke Ellington, Thelonious Monk, Bud Powell, Fats Waller, Joe Sullivan, Art Tatum, Count Basie, Bill Evans, Red Garland, Wynton Kelly. Se le mie nevrosi non mi avessero bloccato lo studio del pianoforte, mi sarebbe piaciuto suonare il jazz alla maniera degli ultimi due che ho messo nella lista dei pianisti preferiti. Ma un caso a parte è per me rappresentato da un pianista che ammiro sconfinatamente, tra i più sottovalutati e sconosciuti del jazz: Phineas Newborn. Ascoltatelo per rendervi conto della sua grandezza, della sua impressionante tecnica che non ha nulla di meno di quella di Oscar Peterson, anzi direi che per certi versi il pianismo di Phineas Newborn è più profondo di quello del suo collega canadese, è più espressivo. La sua carriera fu limitata a causa dei disturbi psichici che più volte lo portarono a essere ricoverato in manicomio. Un gigante da riscoprire.

Mi può dare una definizione di Jazz?

Una volta chiesi a Tony Scott: mi dici che cos’è il jazz? Lui ci pensò e poi mi rispose: “suono il jazz da più di cinquant’anni, ma ancora non so che cosa sia veramente“. E se non lo sapeva lui, pensa che possa saperlo io? Forse la risposta sta in una celebre composizione di Duke Ellington degli anni Trenta il cui titolo è It Don’t Mean A Thing (If It Ain’t Got That Swing). E lo swing ce l’avevano allo stesso modo sia Armstrong che Coltrane, quando li ascolti ti fanno battere il piede.



