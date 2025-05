Ironheart, in arrivo la nuova serie Marvel

Produci e distribuisci il tuo cortometraggio! Un corso online dal 3 a 6 giugno





È stato rilasciato lo scorso 14 maggio il trailer della nuova serie Disney+ inserita all’interno del Marvel Cinematic Universe, Ironheart. Ideata e gestita come capo sceneggiatrice da Chinaka Hodge, questa miniserie composta da sei episodi sarà diretta da Angela Barnes e da Samantha Bailey, già collaboratrici in Brown Girls – serie televisiva che parla di una giovane ragazza nera al tempo della segregazione e dei primi movimenti di protesta e di cui Ironheart, dunque, sembra ereditare quel germe “militante” legato alla blackness che la caratterizza. Non è in effetti un caso se tra i produttori esecutivi compare, oltre a Kevin Feige e Brad Winderbaum, il regista di Black Panther Ryan Coogler che torna alla marvel dopo il successo di I peccatori.



SPECIALIZZAZIONI: la Biennale Professionale della Scuola Sentieri selvaggi



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Mi sono avvicinato alla Marvel da bambino andando alle fumetterie. Ero un grande fan degli X-Men, e di tutti i loro spinoff come X-Factor e Wolverine. Quando Ironheart iniziò a uscire in fumetteria, mi ricordo come ha sconvolto l’industria del settore – ha ricordato Ryan Coogler sui social e ha poi aggiunto che “Per me è stato veramente stimolante adattare il personaggio dai fumetti di Brian Michael Bendis a Black Panther: Wakanda Forever.”

“La storia di Ironheart non narra il passaggio di testimone di Iron Man – ha raccontato poi il produttore Winderbaum – Anzi, è l’opposto. Parla di Riri e di come costruisce il proprio mondo.”

Con Dominique Thorne di nuovo nel ruolo di Riri Williams dopo Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart racconta “l’introduzione di grande impatto” della sua carriera da supereroina mentre si divide tra i suoi progetti scolastici al MIT e le sue gesta in armatura. Accanto a lei, in ruoli di contorno appaiono anche Lyric Ross nei panni della migliore amica Natalie e Alden Ehrenreich in quelli dell’alleato John, mentre Anji White interpreta la madre. Nel ruolo di antagonista, invece, ci sarà Anthony Ramos che vestirà l’iconico cappuccio rosso di Hood.



CANNES 2025: tutte le corrispondenze dagli inviati di Sentieri selvaggi







Riflettendo sul suo personaggio e l’eredità di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, Thorne ha raccontato a Gamesradar: “È chiaro che Riri non è Tony Stark. Non ha un miliardo di dollari a disposizione. Non ha tutte quelle risorse… Non ha bisogno di una guida o di un mentore.”

Ironheart sarà disponibile su Disney+ dal 25 giugno, con i primi tre episodi.



Corso online MONTAGGIO AVID, dal 19 giugno



---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



UNICINEMA scarica la Guida completa della Quadriennale di Sentieri Selvaggi