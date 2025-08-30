

L’adolescenza è un’età perfetta da rappresentare in bianco e nero, per il suo estremismo, nelle relazioni e nelle idee. La vita di Ishmail e Maram è così, la loro amicizia è così, girano per le strade di Luton, seguiti da una camera a mano, pattugliano le strade deserte di questa cittadina a cinquanta chilometri da Londra e sede di uno dei principali aeroporti del Regno Unito, come ci ricorda il boato continuo sulle loro teste. Un desiderio di partire, o meglio, di volare con la mente lontano, fino al paese d’origine delle loro famiglie. Cresciuti in Inghilterra, ma con una patria altrove, in Palestina.

Imran Perretta continua anche in questo nuovo film il lavoro di condivisione della sua esperienza umana e politica. Figlio di una madre proveniente dal Bangladesh e di padre italiano, l’artista è da sempre interessato a descrivere come in seguito al crollo delle Torri Gemelle il clima sia cambiato, in Inghilterra e nel mondo, in nome di una guerra al terrore. A raccontare dei corpi considerati ormai una minaccia pubblica, della violenza e della persecuzioni della polizia diventate oppressione, con l’unico risultato di esasperare la situazione. Un tema ricorrente che attraversa l’intera sua opera dunque, che qui si intreccia con una storia di formazione e di elaborazione del lutto. La comunità e la famiglia, le strade e la casa dove tornare a condividere il dolore della scomparsa della madre.



Il ritmo emotivo è incandescente mentre quello narrativo è meno frenetico; si abbandona alla preghiera e si lascia andare all’euforia dei fuochi d’artificio, rumore e frastuono e poi silenzio inaccessibile. La storia di un ragazzo come tanti altri diventa il ritratto del mondo che lo ospita, un ritratto umorale, in chiaroscuro, strattonato dal riso e dal pianto, con la voglia di correre verso il futuro senza avere paura. .

