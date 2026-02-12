Jason Momoa protagonista del nuovo adattamento di Helldivers
L’uscita del film sul popolare videogame satirico d’azione, fortemente debitore dell’eredità di Starship Troopers di Paul Verhoeven, è prevista a Novembre 2027
Jason Momoa sarà il protagonista della versione cinematografica di Helldivers, popolare videogioco d’azione svedese di Arrowhead Game Studios. Il film, che sarà diretto da Justin Lin, regista della saga di Fast & Furious, è sostenuto da Sony Pictures e Playstation, e dovrebbe arrivare in sala il 10 Novembre 2027. Tra i produttori del film figurano Hutch Parker e Asad Qizilbash di PlayStation Productions, e il regista Lin, attraverso la sua società Perfect Storm Entertainment.
Al momento non è ancora noto il resto del cast di Helldivers, e non ci sono ancora dettagli sulla trama, sebbene si possa immaginare che seguirà le vicende già presenti nel videogioco, dove un’unità d’elite di soldati, gli Helldivers appunto, combattono contro creature aliene che minacciano di distruggere il pianeta della Super Terra.
Il primo videogame della serie prodotta da Arrowhead è uscito nel 2015, e nel 2024, quasi dieci anni dopo, è stato pubblicato il sequel, Helldivers 2.
L’immaginario di Helldivers, in particolare quello del secondo capitolo, è fortemente debitore del film Starship Troopers di Paul Verhoeven, scritto da Edward Neumeier (1997), parodia anti-imperialista inizialmente presa sul serio, a sua volta tratta dal romanzo di Robert Anson Heinlein del 1959. Anche il gioco nasce con un chiaro impianto satirico verso l’imperialismo, il fascismo e il colonialismo, ma anche in qualche modo come esperimento sociale per mostrare come l’estetica del totalitarismo possa risultare gradevole e coinvolgente. Come riportato da PCGAMER Johan Pilestedt, CEO di Arrowhead Game Studios durante la Game Developers Conference 2025, parlando di Helldivers 2 ha spiegato: “Ci siamo chiesti: potremmo fare il lavaggio del cervello a un’intera community per farla combattere per uno stato fascista? E la risposta è stata: sì, ci siamo riusciti” aggiungendo poi: “Lo facciamo tutto in uno spirito divertente, cercando di far riconoscere alle persone la scienza di cosa sia uno stato totalitario. Se inizi a indossare la stessa uniforme di tutti gli altri e fai continuamente saluti, potresti trovarti in un regime totalitario”. La satira militare e l’ambiguità del videogioco ha attirato persino l’attenzione dell’Onu, come spiega Pilestedt: “Abbiamo ricevuto un messaggio dall’ONU che ci chiedeva se volessimo parlare di difesa psicologica contro la manipolazione“. Helldivers 2 rappresenta quindi il tentativo di fondere critica politica e meccaniche di gioco coinvolgenti.
Il film su Helldivers sarà solo l’ultimo di una serie di adattamenti di videogiochi, sia cinematografici che per il piccolo schermo, che hanno visto la collaborazione tra Sony Pictures e Playstation. L’ultimo progetto per il grande schermo risale al 2022, quando era stato adattato il videogioco di avventura Uncharted, con protagonisti Tom Holland e Mark Wahlberg. Il film aveva ottenuto un buon successo al botteghino con un incasso di 407 milioni di dollari. Le due case hanno poi collaborato anche per le serie tv Twisted Metal (2023) e The Last of Us, con le due stagioni uscite rispettivamente nel 2023 e nel 2025, entrambe premiate agli Emmy Awards.
Anche per Jason Momoa non è la prima esperienza in un film tratto da un videogioco: l’abbiamo visto l’anno scorso in Un film Minecraft con Jack Black. Nel 2026 l’attore apparirà anche in un altro adattamento di un videogioco con Paramount e Legendary: Street Fighter, nei panni del selvaggio Blanka.