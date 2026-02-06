Jessie Buckley – Il volto della rabbia femminile

“‘Non dimenticare che anche tu sei una novità quando diventi madre’, mi è stato detto. Si presta molta attenzione al bambino, ma il tuo rapporto con il mondo è nuovo, il tuo rapporto con il tuo partner è nuovo, il tuo rapporto con il lavoro è nuovo”. Jessie Buckley è da pochi mesi diventata madre, proprio in uno dei periodi più impegnativi della sua carriera, tra candidature, premi e tutti i “frutti da raccogliere” per le sue due più recenti interpretazioni, Hamnet. Nel nome del figlio e The Bride!. Per chi è familiare con il suo percorso, la maternità risulta una fase quasi simbolica per ciò che l’attrice ha rappresentato e rappresenta sugli schermi. Per lei, che ha sempre dedicato carne e spirito alla complessità dell’essere donna.



Corso online SUONO PRESA DIRETTA dal 16 marzo





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sua madre, invece, lavora come vocal coach in una scuola-convento femminile a Thurles, la stessa che Buckley ha frequentato da piccola e dove è iniziato il suo cammino nelle arti. Interpretava soprattutto personaggi maschili nelle produzioni scolastiche, come Tony in West Side Story. Crescendo ha dato spazio anche ai suoi talenti musicali, studiando arpa, pianoforte e clarinetto alla Royal Irish Academy of Music, ma presto è entrata in un periodo di depressione che l’ha spinta ad allontanarsi (elemento che ricorda il suo personaggio in Men) e a raggiungere Londra: “Non ero pronta ad andare all’università, ero persa. Durante l’anno sabatico sono andata a Londra per provare a entrare in una scuola di teatro musicale ma non ci sono riuscita“, affermava poche settimane fa in un’intervista per la CBS. Poi, però, la svolta: partecipa a un audizione per I’d Do Anything, un talent show incentrato sulla ricerca di una Nancy per l’opera teatrale Oliver!. Buckley raggiunge la finale, e da lì la sua carriera prende il volo.



SHOWRUNNERS Storie e linguaggio delle Serie Tv attraverso gli autori. Dal 10 febbraio





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Girare con microbudget, corso online con Christian Filippi, dal 17 febbraio





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopo i primi ruoli nel cinema che le valgono la notorietà locale, la sua traiettoria cambia con Sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman. Da qui, in pieno allineamento con l’ascesa del marchio A24 e dei suoi temi cardine, l’attrice si dedica a una lunga serie di personaggi femminili accomunati dallo svisceramento del trauma: nella fattispecie, l’esasperazione verso la vita che si ritrovano a vivere, ma soprattutto verso il sistema che le ha costruite. E, per tornare alla maternità, ne è un grande esempio la giovane Leda Caruso in The Lost Daughter, una donna talentuosa, ambiziosa e intraprendente ma sufficientemente responsabile da dare la priorità alle figlie nella totale assenza fisica ed emotiva del padre. Finché anche lei non ne può più. Di fronte all’opportunità di mettere sottosopra la sua quotidianità (e quindi il sistema), di godere di una liberazione sia pragmatica che relazionale, sessuale, la sua frustrazione interiorizzata non ha più redini e, nell’atto estremo dell’abbandono, l’umanità del personaggio divampa realmente. Jessie Buckley dona l’audacia necessaria a ognuna di queste sfumature, una ferocia puramente femminile che ritorna in tutti i suoi personaggi, spesso isolati, incompresi e colmi di rabbia. “Jessie è una bestia. Ci sono pochi attori e attrici così, è un animale selvaggio” commentava la regista Maggie Gyllenhaal a Cannes prima di assegnarle il trofeo Chopard.



Intelligenza Artificiale per il Filmmaking, con Andrea Traina dal 23 febbraio



------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

In questo senso, Buckley è davvero il volto della rabbia femminile nel cinema contemporaneo. Ha l’intelligenza emotiva e l’intensità adatte a farsi carico dell’enorme fardello ereditato dal suo genere. In Women Talking – Il diritto di scegliere di Sarah Polley, l’irlandese interpreta Mariche, la donna più conservatrice della sua comunità mennonita, la più rancorosa verso gli uomini che stavano stuprando e picchiando lei e le altre. Anche qui madre di una figlia, nelle riunioni per discutere come reagire alle violenze fatica a mantenere un equilibrio: mentre Salomè (interpretata da Claire Foy) è apertamente ostile ma finisce per consumare la sua fiamma molto presto, Buckley dona a Mariche un tesissimo equilibrio tra la volontà di aprirsi alla compassione che la sua fede le imporrebbe e il rancore che prova nel cuore. E come se non bastasse, la sua rabbia, talvolta troppo intensa per essere contenuta, la isola dalle compagne: il suo corpo è sempre di spalle, sempre lontano dal punto macchina in una posa che restituisce distacco e arrendevolezza. Mariche è un pendolo che oscilla tra la profonda frustrazione verso il sistema, lo sconforto dato dall’isolamento ideologico e il bisogno di comprensione e accettazione da parte del gruppo, il microcosmo personale più autentico del film che l’attrice riesce ancora una volta a reggere sulle spalle, pur avendo poco tempo di scena.