Jimmy Kimmel rinnova il suo show ma la polemica sulla libertà di satira continua

ABC, rete di proprietà Disney, ha prolungato almeno fino al 2027 Jimmy Kimmel e il suo storico Jimmy Kimmel Live!, uno dei programmi di satira politica più seguiti negli Stati Uniti. Il programma diventa così uno dei più longevi nel panorama dei Late Show. Lo stesso presentatore ha annunciato con un post ironico di Instagram la notizia, dicendo: “I am pleased to announce another no-talent year!“. Il futuro dello show era stato incerto dopo la sospensione in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate dal comico durante un monologo di attualità politica, sospensione commentata dallo stesso Trump come “la migliore notizia in tutta America”. Ora i fan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Nel suo intervento, Kimmel aveva criticato il tentativo di alcuni esponenti dell’area MAGA (Make America Great Again) di prendere le distanze dall’attentatore, affermando che “si sta cercando di far passare il ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualsiasi cosa tranne che uno di loro”. Allo stesso tempo, il conduttore aveva invitato a una condanna unanime della violenza: “Possiamo almeno concordare sul fatto che uccidere un altro essere umano è orribile e mostruoso in ogni caso?”. Disney aveva giustificato la scelta come un’azione per dimostrare il corretto funzionamento dei rapporti tra reti nazionali e stazioni affiliate.

Dall’altro lato, numerose personalità del mondo dello spettacolo e diverse associazioni per la tutela della libertà di parola hanno espresso preoccupazione per il precedente che la decisione potrebbe rappresentare, sottolineando il rischio di una riduzione degli spazi dedicati alla satira in televisione.

La sospensione di Jimmy Kimmel arrivava inoltre a poca distanza dalla cancellazione del Late Night Show di Stephen Colbert, altro volto noto della satira politica americana, alimentando un dibattito più ampio sul ruolo della libertà di parola nell’intrattenimento del panorama mediatico statunitense. Il caso si era inserito in un contesto di crescenti tensioni tra le grandi reti e le emittenti locali, che avevano portato gruppi come Paramount, NBCUniversal e Fox a presentare documenti alla Federal Communications Commission (FCC) per evitare un’eventuale revisione delle regole che governano il rapporto tra reti e affiliate, sostenendo che un intervento più stringente potrebbe “mettere a rischio la radiodiffusione così come la conosciamo”.

Secondo le reti, un indebolimento dell’attuale modello favorirebbe ulteriormente le piattaforme di streaming, riducendo l’accesso gratuito ai contenuti per il pubblico.

Per fortuna ci si è resi conto di come conduttori come Jimmy Fallon e Kimmel continuano a generare notizie e meme, riuscendo a intrattenere un pubblico live considerevole. Se da un lato la sospensione di Kimmel rappresenta un monito per la libertà di satira e critica politica, dall’altro la sua grande visibilità e il consistente seguito di telespettatori, hanno convinto la Disney a preservare lo show, che pur non condividendo la visione politica del conduttore, ne ha riconosciuto il valore commerciale.

