John Giorno, la retrospettiva al MAMbo di Bologna

Poeta, performer e figura della Beat Generation, John Giorno è uno dei protagonisti più radicali dell’avanguardia americana del secondo Novecento, noto anche per la collaborazione con Andy Warhol, che lo vuole come interprete nel film Sleep. A lui il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna dedica, dal 5 febbraio al 3 maggio 2026, John Giorno: The Performative Word, a cura di Lorenzo Balbi, la prima grande retrospettiva istituzionale, allestita nella Sala delle Ciminiere.



L’esposizione ripercorre la produzione artistica di John Giorno con diversi nuclei di opere. Ad aprire John Giorno: The Performative Word è Perfect Flowers, una serie di tele dai colori accesi che intrecciano parola e immagine attraverso versi dedicati al mondo floreale. Cuore della mostra è Dial-A-Poem, la famosa opera interattiva con cui Giorno ha trasformato il telefono in uno strumento di diffusione poetica, permettendo al pubblico di ascoltare, componendo un numero, le registrazioni di poeti, artisti, musicisti e attivisti mentre leggono le proprie composizioni. Nato nel 1969 e presentato nel 1970 nella mostra Information al MoMA di New York, il progetto è diventato uno dei lavori più iconici di Giorno espandendosi negli anni fino a includere 282 registrazioni di 132 autori, tra cui Patti Smith, Allen Ginsberg e Amiri Baraka, e dando vita a numerose edizioni internazionali come Dial-A-Poem France, Mexico, Brazil, Thailand e Switzerland.