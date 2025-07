Corso estivo di REGIA, dal 7 luglio!



Sono in tanti ad interrogarsi sulla necessità di un film come Jurassic World: La rinascita. L’insistenza della Universal è stata una mossa audace, dopo che Jurassic World. Il dominio (2022) aveva lasciato più di un indizio sulla sopraggiunta stanchezza del franchise? Oppure, è stata un calcolo astuto? Del resto, la disastrosa risposta della critica non gli aveva impedito di incassare più di un miliardo di dollari in tutto il mondo. Il profitto dei dinosauri di Steven Spielberg sembra immune all’hype che li circonda. Quindi, un budget da duecento milioni è un investimento che garantisce sempre un ritorno.



Tuttavia, le premesse dei credits rivelano un sincero desiderio di rinascita, profetizzato anche da un titolo esplicito. Come se nessuno volesse davvero far finire un ciclo tanto amato con un capitolo unanimemente rigettato. David Koepp è stato richiamato alla sceneggiatura a quasi trent’anni di distanza da Il mondo perduto. Jurassic Park (1997). Gareth Edwards è stato convocato alla regia dopo aver rielaborato l’immaginario di Godzilla (2014) e di Star Wars: Rogue One (2016). L’obiettivo è sempre quello di rinnovare ma non troppo: rendersi accattivanti per i giovani spettatori solleticando rispettosamente la nostalgia dei genitori millennials che dovrebbero accompagnarli al cinema.



Jurassic World: La rinascita taglia subito corto con la trilogia precedente e con la sua idea fondativa dello spazio condiviso tra uomini e dinosauri. La morte dell’ultimo enorme rettile di Manhattan non desta alcuna emozione, a parte l’insofferenza per il traffico provocato dal suo corpo agonizzante in mezzo alla strada. Lo studioso che curava il parco a tema di New York sta per chiudere la baracca. Le sue amate bestie preistoriche non meravigliano più nessuno e le malattie della nostra era ne hanno ridotto il numero a pochi superstiti. L’unico habitat possibile è un arcipelago equatoriale bandito dalle rotte navali e in cui a quasi nessuno viene in mente di andare.

Infatti, l’umanità non ha più interesse ad ammirare i dinosauri ma il loro DNA fa ancora gola a molte industrie farmaceutiche. Così, la più avida di esse non si fa scrupoli a mettere insieme una banda di mercenari per dare la caccia a tre esemplari da cui prelevare il prezioso corredo genetico. Il ruolo corruttore delle multinazionali non è un elemento originale del franchise. Tuttavia, la squadra di esperti della zona grigia è un diversivo ben assortito. Il regista è abituato agli eroi clandestini sin dai tempi degli expendables che dovevano rubare le mappe e i percorsi della DeathStar per conto della resistenza. Invece, lo spettatore abituale di un film di Jurassic Park non era mai andato oltre quella simpatica canaglia di Owen Grady.

Gli ex militari possono interagire con una famiglia disfunzionale, capitata sull’isola dimenticata dopo che un mosasauro ha attaccato la loro barca da diporto? I due gruppi diffidano l’uno dell’altro, hanno scopi differenti e finiscono per dividersi, ma hanno delle relazioni umane identificabili. Rebirth cerca di stimolare anche quelle tra gli homo sapiens e i rettili. Eppure, il tentativo è decisamente differente dal legame tra Blue e il suo addestratore, che era centrale in Jurassic World (2015). Infatti, la trama porta la missione in una valle popolata di titanosauri. Chi può dimenticare l’emozione di quella prima volta di un dinosauro in CGI sul grande schermo? Steven Spielberg scelse proprio un branco di enormi sauropodi e un paesaggio identico per stupire indelebilmente il pubblico di Jurassic Park (1993). Ormai, è difficile sorprendere la platea visivamente ed è la dolcezza universale del loro accoppiamento a trasformare gli uomini in ammirati e insignificanti voyeur.

Inoltre, nessun film della saga può fare a meno dell’atteso momento del t-rex. Ovviamente, nessuno si è sognato di fare un’eccezione ma l’immaginario collettivo preesistente può essere usato per far perdere l’equilibrio allo spettatore. L’apparentemente placido dilofosauro agita di nuovo la sua corona prima di un attacco letale, ma questa volta fugge davanti all’arrivo di un predatore più grosso. I silenziosi velociraptor stanno per saltare addosso ad una preda umana, ma un attimo prima finiscono per essere sbranati da un quetzalcoatlus. Così, il pubblico vuole l’ennesimo inseguimento del dinosauro più feroce ma pretende delle variabili avvincenti.

Sarebbe sciocco pensare che il main event di Jurassic World: La rinascita funzioni solo per merito del nuovo scenario del fiume. Oppure, per la calcolata tensione del rumoroso canotto gonfiabile che potrebbe svegliare l’animale. C’è una spiegazione più efficace: il regista ha impostato il film su un umore per cui una morte inattesa potrebbe essere plausibile. E se fosse il padre afflitto dal senso di colpa? O il fidanzato della figlia che cerca la sua approvazione? Potrebbe essere la bambina rimasta indietro tra le rapide? Gareth Edwards ha fatto affezionare il pubblico e la loro fuga gli sta a cuore.

Un dialogo descrive tutti i protagonisti della storia come dei disperati. I mercenari perché il compenso della spedizione suicida gli farebbe smettere di rischiare sempre la vita. La famiglia perché deve sopravvivere ad un’avventura al di sopra delle sue possibilità. Lo studioso perché senza questo compito perderebbe il senso e lo scopo della sua vita. I dinosauri perché devono resistere al destino inevitabile di estinguersi un’altra volta. Lo stato d’animo del film resta sottotraccia nonostante le inevitabili esagerazioni spettacolari e l’umorismo dei blockbuster.

L’attacco dei mosasauri e degli spinosauri in mare aperto è una sfacciata citazione spielberghiane. Eppure, mostra anche come le due specie concorrenti abbiano imparato a collaborare per avere una possibilità evoluzionistica in più. Gareth Edwards impone a David Koepp l’idea che il mutualismo è la soluzione per farcela in un contesto ostile. È una chiave tematica riccorente del suo cinema, che getta una nuova luce su tutte le situazioni di un solito film di Jurassic Park.

La presenza di due pesi massimi come Scarlett Johansson e Mahershala Ali è un aiuto gradito e la loro interpretazione aggiunge uno spessore considerevole. La donna ha perso un amico in battaglia e l’uomo ha un lutto familiare inconfessabile. I due si scambiano questa dolorosa confessione con un’intensità che si ferma sempre un attimo prima di diventare patetica. Così, l’immancabile nuova specie non è una vorace e implacabile divoratrice di uomini. È solo un esperimento genetico dimenticato, un triste incrocio che agisce per istinto di conservazione. Una spinta irrefrenabile, vitale e dolorosa che muove tutti i personaggi di Gareth Edwards.

Titolo originale: Jurassic World Rebirth

Regia: Gareth Edwards

Interpreti: Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Ed Skrein, Bechir Sylvain

Distribuzione: Universal Pictures

Durata: 134’

Origine: USA, 2025

