Kamal Aljafari ospite all’anteprima del Sicilia Queer Filmfest

I suoi ultimi due film, A Fidai Film e With Hasan in Gaza, e due cortometraggi saranno spunto di riflessione sul cinema e l’attualità negli incontri che si terranno il 17, 18 e 20 aprile a Palermo

La sedicesima edizione del Sicilia Queer Filmfest si svolgerà dal 25 al 31 maggio a Palermo. La manifestazione è preceduta ogni anno da anteprime, proiezioni e ospiti d’eccezione: quest’anno uno di questi sarà il regista e artista palestinese Kamal Aljafari.



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Il 17 aprile Aljafari condurrà una masterclass al Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia. Il 18 aprile saranno proiettati i suoi A Fidai Film (2024) ad ingresso libero e With Hasan in Gaza del 2025 (quest’ultimo in collaborazione con Sole Luna Doc Film Festival) al Cinema De Seta; al termine di entrambe le proiezioni si incontrerà il regista.

A Fidai Film trae le fila dal bombardamento israeliano dell’archivio del Centro di Ricerca Palestinese a Beirut nel 1982. Così il film si sviluppa da uno scarto, dal materiale danneggiato rimasto dalla distruzione, che testimonia il conflitto israelo-palestinese precedente gli anni Ottanta, tra immagini di guerra, di fuga e resistenza.

With Hasan in Gaza è stato presentato in Concorso Internazionale al Festival di Locarno dove è stato insignito del premio Europa Cinemas Label. Ancora la Palestina, in particolare Gaza, i suoi paesaggi e la sua vita ormai scomparsi dalla recente ripresa del conflitto. Nel 2001 Aljafari aveva cominciato un viaggio nella Striscia alla ricerca di un suo compagno di cella durante il suo internamento del 1989, che ha documentato, in compagnia, appunto, della guida Hasan.

Aljafari sarà ancora ospite il 20 aprile all’Università degli Studi di Palermo alla Giornata inaugurale Sguardi sulla Palestina, dove dialogherà con Alessia Cervini: inoltre saranno proiettati i corti UNDR (2024) e Paradiso, XXI, 108 (2022).