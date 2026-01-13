Kelly Reichardt al 57° Visions du Réel
Dopo Claire Denis e Lucrecia Martel il festival a Nyon accoglie l’autrice Kelly Reichardt regista di The Mastermind, con una masterclass, una retrospettiva sulla sua carriera e una carta bianca
In attesa che il 25 marzo venga pubblicato il programma completo della 57a edizione di Visions du Réel, il festival di Nyon dedicato al cinema del reale, previsto quest’anno dal 17 al 26 aprile, è stata annunciata la partecipazione della regista statunitense Kelly Reichardt, reduce dal suo ultimo lavoro The Mastermind con Josh O’Connor. Il film sarà infatti proiettato durante le giornate del festival e accompagnato dalla presenza dell’autrice a cui sarà affidata una carte blanche e che sarà protagonista di una masterclass e di una retrospettiva dei suoi lavori, ripercorrendo un cinema costruito attentamente lontano dai grandi studi di Hollywood.
L’omaggio alla regista statunitense nasce grazie alla collaborazione con la Cinémathèque suisse e il dipartimento di cinema dell’ECAL, l’Università di Arte e Design di Losanna. “È un grande privilegio accogliere una delle grandi voci del cinema contemporaneo”. Ha dichiarato la stessa la direttrice di Visions du Réel Emilie Bujès. “Film dopo film, Kelly Reichardt ha tratteggiato frammenti di storia e di vita con narrazioni raffinate ed eleganti che, attraverso il loro rifiuto dello spettacolare e la loro sensibile attenzione ai dettagli, rivelano un rapporto affascinante con la realtà”.
Dalle opere iniziali degli anni ’90 come River of Grass passando a Old Joy e Wendy and Lucy, lavori più impegnati nella ricerca delle realtà politiche, economiche e sociali dell’America contemporanea, il cinema di Kelly Reichardt si lega al racconto dei grandi miti fondativi e alla storia americana lasciando però spazio ad una modalità di fare cinema molto vicina al mondo del documentario sia da un punto di vista formale, sobrio e antisensazionalistico che produttivo, spesso adattando la sceneggiatura ai contesti di ripresa e immergendo la troupe nelle condizioni di vita dei luoghi scelti.
Per questo la sua produzione, legata anche ai formati brevi del cortometraggio, nonostante affondi le radici nel cinema di finzione, viene accolta al festival Visions du Réel trovando una sua dimora anche nella definizione di cinema del reale.