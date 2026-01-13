Kelly Reichardt al 57° Visions du Réel

Dopo Claire Denis e Lucrecia Martel il festival a Nyon accoglie l’autrice Kelly Reichardt regista di The Mastermind, con una masterclass, una retrospettiva sulla sua carriera e una carta bianca

In attesa che il 25 marzo venga pubblicato il programma completo della 57a edizione di Visions du Réel, il festival di Nyon dedicato al cinema del reale, previsto quest’anno dal 17 al 26 aprile, è stata annunciata la partecipazione della regista statunitense Kelly Reichardt, reduce dal suo ultimo lavoro The Mastermind con Josh O’Connor. Il film sarà infatti proiettato durante le giornate del festival e accompagnato dalla presenza dell’autrice a cui sarà affidata una carte blanche e che sarà protagonista di una masterclass e di una retrospettiva dei suoi lavori, ripercorrendo un cinema costruito attentamente lontano dai grandi studi di Hollywood.