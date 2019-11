Lorenzo Mattotti è artista e fumettista di gran carriera. Sono suoi anche i disegni che aprono i capitoli di Eros di Antonioni, Wong Kar-wai e Soderbergh. Quando per il suo esordio alla regia sceglie di animare La famosa invasione degli orsi in Sicilia, non ha in mente solamente il racconto di Dino Buzzati, pubblicato a puntate sul Corriere dei Piccoli nel 1943 e raccolto in volume lo stesso anno per Rizzoli. Una storia per grandi e per piccini: l’orso Leonzio, che guida i suoi compagni affamati dalle montagne innevate fino alle città a valle, si ritrova a combattere contro le truppe del Granduca di Sicilia, le sconfigge, ritrova suo figlio Tonio rapito dai cacciatori, e diventa il nuovo re, iniziando un’epoca di pacifica convivenza. Finché i vizi degli uomini non iniziano a corrompere anche gli animi e le abitudini degli orsi.





---------------- inserzione pubblicitaria ------------------------------------------------------------------------------

In realtà Mattotti sembra guardare sopratutto alle illustrazioni originali di Buzzati, appassionato pittore in libero movimento tra atmosfere simboliste, surrealiste e metafisiche e che, in qualche modo, semplifica il suo tratto e il suo approccio per La famosa invasione degli orsi in Sicilia, vista la destinazione primaria a un pubblico di bambini. Ma ciò non toglie nulla al fascino di queste tavole che sembrano assomigliare a una cronaca dipinta medievale, fatta di prospettive imperfette, impacciate e di piccole figure che si affollano e si muovono tra montagne innevate e città murate. Questa semplificazione è ben chiara a Mattotti, nel momento in cui deve modulare il suo stile sul riferimento dei disegni di Buzzati. Ed è in questa direzione che spinge il film. Semplificazione delle forme fino a un’impressione di replica indefinita delle figure, deformazione allusiva delle proporzioni (l’asparago professor De Ambrosiis), stilizzazione degli ambienti e degli oggetti. Insomma, un antinaturalismo che si traduce anche in un’astrazione dei movimenti, che valgono più a delineare traiettorie grafiche che per un’effettiva funzionalità dei gesti. Come nel contrasto tra i vitali e disordinati balli degli orsi e quei cortei marziali di accentuata simmetria. Si potrebbe discutere anche delle suggestioni fumettistiche, sino a rintracciare l’influsso di una linea chiara che esclude le ombre e sottrae volume. Ma la luminosità piena, “primaria” dei colori vale a dare vita alle immagini, a farle scintillare. Eppure tutto rimane sospeso in una dimensione fuori tempo, carica di allusioni, suggestioni e misteri.