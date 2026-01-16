La filiera della cultura italiana si rivolge al governo

La cultura come “investimento strategico” è la richiesta di undici associazioni di categoria, in diversi ambiti, dallo spettacolo all’editoria, fino alla musica. Si tratta di una lettera congiunta in cui è rappresentata tutta la filiera della cultura italiana, inviata oggi 16 gennaio alla Premier Meloni, al Ministro dell’Economia Giorgetti e al Ministro della Cultura Giuli. L’intesa si è sviluppata nel corso delle Giornate dello Spettacolo dell’AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), dove hanno dialogato le principali realtà associative del mondo della cultura. La riflessione comune si è orientata verso il riconoscimento dell’importanza della cultura, in tutte le sue manifestazioni, che contribuiscono alla crescita economica e sociale del paese oltre che alla qualità della vita delle persone.



Il tentativo è di definire i punti di una nuova politica culturale condivisa. La prima necessità indicata dai firmatari è quella di aumentare gli investimenti di risorse per politiche culturali, con il fine di raggiungere la media europea di 0,5% del PIL. Un’altra priorità a cui si aspira è l’adozione di misure per facilitare la fruizione di prodotti culturali, rendendola più inclusiva anche attraverso agevolazioni economiche. Allo stesso modo viene chiesto un aiuto agli operatori di imprese creative e culturali, con semplificazioni e la riduzione della pressione fiscale. Un tema molto attuale è poi quello dei rapporti con le grandi aziende tecnologiche (big tech), rispetto alle quali si richiede una tutela delle imprese italiane, per proteggere il diritto d’autore (che ancora non si sa come rapportare alle intelligenze artificiali, “addestrate” su materiali protetti da copyright) e promuovere il pluralismo di fronte alle multinazionali.



Infine la lettera ribadisce l’importanza della scuola e della formazione per il loro ruolo nella crescita dei consumi culturali, e sottolinea che gli investimenti dello stato in progetti culturali non sono una forma di assistenzialismo, ma servono a favorire la crescita a e lo sviluppo del nostro paese. Di seguito la lista delle associazioni che hanno firmato la lettera: AGIS – Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, AICC – Associazione Imprese Culturali e Creative, AIE – Associazione Italiana Editori, ALI – Associazione Librai Italiani, ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali, APA – Associazione Produttori Audiovisivi, CCI – Confindustria Cultura Italia, Federculture – Federazione Servizi Pubblici Cultura Turismo Sport Tempo Libero, FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, Impresa Cultura Italia – Confcommercio, PMI – Produttori Musicali Indipendenti e UNIVIDEO – Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online.



