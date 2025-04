La Ghibli-mania fuori controllo manda ChatGPT in down

Fundraising per l’audiovisivo: Corso online dal 14 aprile







Sam Altman ha apprezzato che i tantissimi utenti che usano tutti i giorni ChatGPT stiano creando immagini in stile Ghibli, ma allo stesso tempo si è detto preoccupato per il sovraccarico di richieste. A quanto pare, come lo stesso CEO di OpenAI dichiara: “le nostre GPU si stanno fondendo, sono rallentate”. Altman ha anche scritto su X di aver dovuto inserire un limite alla creazione di immagini, dato che ora, essendo ChatGPT gratuita, tutti hanno accesso libero. La Ghibli-mania che ha colpito il mondo intero nel giro di pochi giorni sta quindi mettendo a dura prova l’IA, ma ancora non si è trovata una quadra in termini di copyright. Mentre il silenzio di Hayao Miyazaki e tutto lo Studio Ghibli si fa sempre più assordante, sono stati tantissimi ad usare questa funzione.

Lo stile Ghibli non è certo cosa nuova, ma la fin troppo facile possibilità ad avere ritratti e immagini basati sullo stile dello studio d’animazione dietro Totoro e La Città Incantata, ha ingolosito il mondo intero, da squadre di calcio, politici, giornalisti fino alle persone comuni. Tutti si sono fiondati su ChatGPT in massa per ottenere con una semplice richiesta la versione Ghibli di loro stessi. Uno schiaffo alla creatività e all’originalità, attraverso un processo di imitazione freddo e meccanico che non sembra per nulla allarmare chi ne fa uso. Miyazaki, che ancora non ha proferito parola sull’evento, si era espresso in modo radicale contro l’IA nel 2016 all’interno del documentario Never Ending Man. “È veramente disgustoso. Chiunque è libero di fare queste cose ributtanti, se lo desidera, ma non voglio che entrino a far parte del nostro lavoro. A mio parere questo è un vero affronto alla vita”.

Tra i molti account di una certa notorietà ad aver usato lo stile Ghibli, spicca quello di Fratelli d’Italia che ha postato un’immagine della leader Giorgia Meloni accompagnata da bandiere italiane e nella sua veste di premier.

Rimanendo in tema, anche la Casa Bianca ha sfruttato la moda del momento, generando un’immagine Ghibli che mostra una migrante illegale con le manette ai polsi, accusata di essere coinvolta nel traffico di fentanyl. Ma anche squadre di calcio blasonate come l’Inter, che ha fatto un intero album ghiblizzato di amarcord, i giornali sportivi, nonché interi campionati come la Premier League hanno cavalcato l’onda mandando così in crisi i server di Altman. Una moda fuori controllo che ha giustamente acceso il dibattito sul diritto di copyright, con tante discussioni e vignette satiriche ad accompagnare. Come andrà a finire?



