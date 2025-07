La Grazia di Sorrentino aprirà l’82° Mostra di Venezia

Corso estivo di REGIA, dal 7 luglio!



---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Grazia, nuovo film di Paolo Sorrentino con protagonista Toni Servillo, sarà il film d’apertura dell’82° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film era stato annunciato ufficialmente a dicembre e, insieme a Servillo, sono presenti nel cast anche Anna Ferzetti e Massimo Venturiello. La Grazia verrà quindi proiettato in anteprima mondiale il 27 agosto nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, al Lido di Venezia nella serata d’apertura. Si tratta di un ritorno atteso, dopo che nel 2021 Sorrentino si è aggiudicato il Leone d’Argento con È Stata la Mano di Dio.



UNICINEMA scarica la Guida completa della Quadriennale di Sentieri Selvaggi







Alberto Barbera, direttore del festival di Venezia, si è detto entusiasta dell’evento: “Mi piace ricordare che uno dei più importanti e apprezzati autori italiani a livello internazionale esordì proprio alla Biennale di Venezia nel 2001 con il suo primo film, L’uomo in più“. Aggiunge anche che “il ritorno in concorso di Paolo Sorrentino avviene con un film destinato a lasciare il segno per la sua grande originalità e forte sintonia con il presente”. Di La Grazia al momento non si hanno ulteriori dettagli, se non che la gran parte delle riprese sono state fatte in Piemonte e che sono state completate a maggio. La notizia che La Grazia aprirà le danze del festival che inizierà il 27 agosto e chiuderà il 6 settembre si unisce al già annunciato Leone d’Oro alla Carriera per Kim Novak, che verrà consegnato nel corso della Mostra, e alla conduzione nelle serate d’apertura e chiusura da parte di Emanuela Fanelli.



SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI, scarica la Guida completa della Triennale 2025/2026



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO di SENTIERI SELVAGGI



----------------------------

--------------------------------------------------------