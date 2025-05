Produci e distribuisci il tuo cortometraggio! Un corso online dal 3 a 6 giugno





Crollati i sistemi difensivi e di tutela del lavoro, disintegrata quella che si chiamava “coscienza operaia”, sparita da ogni orizzonte una sia pur minima coscienza di classe anche nella politicamente sensibile Sardegna, trasformati i luoghi della politica in improbabili scuole di ballo, non resta che raccontare la desertificazione di tutta quella che era la ribellione operaia e dei lavoratori delle miniere in una favola sospesa tra un surreale molto somigliante ad una realtà sognante e il senso di frustrazione per ciò che mai sarà realizzato.

Ispirato, per dichiarazione dello stesso regista e co-sceneggiatore, a La vita agra, il ribellistico romanzo di Luciano Bianciardi, antesignano di una stagione di lotte sindacali e previgente racconto sulla disintegrazione di ogni ideologia davanti alle prospettive dorate del capitale, La guerra di Cesare ne ricalca la trama sebbene con una propria autonomia e idea di racconto, a suo modo lontano da un realismo stringente e al tempo stesso con un procedere che sa riversare dentro questo presente la presenza smarrita di un personaggio tradito nelle proprie idee radicate negli anni.

Cesare (Fabrizio Ferracane) e Mauro (Alessandro Gazale) sono amici da sempre e lavorano come guardie giurate per presidiare una miniera di carbone ormai in disuso. Forse una cordata cinese acquisterà la miniera, forse saranno gli arabi. Ma quando la miniera sarà abbandonata anche il loro lavoro finisce. Mauro, impulsivo e collerico, compie un gesto simbolico e violento, ma nel farlo perde la vita. Cesare ha ormai davanti la sua vita senza più un lavoro e anche il suo matrimonio è fallito. È così che decide di agire. Con Francesco (Luciano Curreli), il fratello problematico di Mauro, va in città, dove l’azienda mineraria ha la sua sede principale, con intenzioni vendicative. Ma la realtà vera è diversa da quella immaginata.



Scuola di Cinema Triennale 2025-2026: aperte le iscrizioni!



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sergio Scavio imprime un suo personale ritmo alla sua favola sociale, non attualizza in fondo il romanzo di Bianciardi, ma istituisce un singolare rapporto temporale e di condizione del lavoro, che non esclude quella più personale. La guerra di Cesare è dunque un film sul fallimento di una lotta mai davvero iniziata e su un fallimento personale che però diventa seme che marcendo dà forma ad una nuova vita.

Vi è in questo racconto, a tratti surreale, a tratti sfumato dentro una ironica drammaticità, l’idea di quella ribellione collettiva, di quella comunità che nel film non esiste, ma si dà per immaginata. Ma dall’altra parte vi è la dominante dei sentimenti personali, l’elaborazione intima dopo lo sguardo sulla vita al di fuori delle mura di casa propria, di una vita che è possibile immaginare diversa.

La guerra di Cesare è quindi il racconto pessimista di un fallimento personale e collettivo, segnato da un registro narrativo originale. Sembra un’isola alla deriva come quella Sardegna dai tratti duri ed espressivi, che però resta lontana conservando le tracce di un passato che si è trasformato in un anonimo presente.

Regia: Sergio Scavio

Interpreti: Fabrizio Ferracane, Alessandro Gazale, Luciano Curreli, Francesca Ventriglia, Sabina Zicconi, Antonello Grimaldi

Distribuzione: RS Productions e Mirari Vos

Durata: 90’

Origine: Italia, 2024

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 3 Sending Il voto dei lettori 0 ( 0 voti)



UNICINEMA scarica la Guida completa della Quadriennale di Sentieri Selvaggi