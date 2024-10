La guida allo streaming di Ottobre 2024 di Sentieri Selvaggi

LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO DI SENTIERI SELVAGGI



Torna l’appuntamento mensile che sonda le profondità digitali delle piattaforme streaming alla ricerca dei titoli più interessanti da vedere ogni mese tra film, serie tv e documentari, nel tentativo di offrire uno spazio sicuro e accogliente complementare all’offerta cinematografica in sala. Questo mese, nella nostra selezione, tra gli altri, l’esordio da regista di Anna Kendrick su Netflix, la nuova serie di Alfonso Cuaròn su Apple Tv+ e quella di Sydney Sibilia dedicata agli 883 su Sky.

Netflix

La legge di Lidia Poet – Stagione 2

Torna con la seconda stagione il legal drama pop prodotto da Groenlandia e interpretato da Matilda De Angelis, teso tra rievocazione storica, attenzione ai meccanismi del genere e riflessioni militanti sul racconto delle voci femminili. Nella seconda stagione Lidia continua ad affermarsi come avvocata sui generis mentre sarà impegnata, soprattutto, a tentare di rompere la barriera patriarcale che impedisce alle donne di occupare ruoli di potere e di far sentire la loro voce alla pare degli uomini. Dal 30 ottobre.

The Diplomat – Stagione 2

Torna dopo una lunga attesa anche l’amata serie che vede la Keri Russell di The Americans districarsi nel complesso ruolo di una diplomatica americana impegnata a operare nei teatri sociopolitici contemporanei più oscuri e pericolosi mentre prova a raggiungere quella vicepresidenza degli Stati Uniti che troppe volte ha sfiorato ma mai ottenuto. Dal 31 ottobre.

Tomb Raider – La Leggenda di Lara Croft (Serie Tv)

Ci avevano già provato Warner e Roar Uthaug a rilanciare al cinema il franchise videoludico di Lara Croft, ma il risultato, pur affascinante, non aveva raccolto i risultati sperati e ogni progetto a lungo termine è stato accantonato. Ora però è Netflix a lanciarsi nell’impresa di adattare in una serie anime le avventure dell’archeologa Quantic Dream, provando, tra l’altro, a inserirsi nell’onda lunga del cinema d’animazione recente. Il punto di partenza sarà, prevedibilmente, l’ultima trilogia videoludica dedicata alla saga, dopo la quale l’archeologa sarà chiamata a indagare su un mistero che infesta il suo passato. Dal 10 ottobre.

Woman Of The Hour

Esordio alla regia atipico per Anna Kendrick, che dirige e interpreta questo teso thriller basato su una delle vicende true crime più assurde e avvincenti dell’America anni ’70. Siamo infatti nel 1978 e l’America teledipendente è stregata dal famoso programma The Dating Game, il classico Gioco Delle Coppie che si proponeva di accoppiare due americani assolutamente ordinari per scoprire se tra di loro poteva scoccare la scintilla. La “dama” della settimana è la bella Cheryl Bradshaw, che alla fine della puntata deciderà di andare ad un appuntamento con l’affascinante Rodney Alcala, uno dei suoi pretendenti. Quello che Cheryl non sa, però, è che Rodney è un pericoloso serial killer che l’ha forse scelta come sua nuova preda. Dal 18 ottobre.

Disney+

Road Diary – Bruce Springsteen and E Street Band

Classicissimo Doc (presentato alla prossima Festa Del Cinema di Roma) per la più classica delle rockstar americane, qui seguita dalle telecamere di Thom Zimmy mentre riflette con i suoi compagni di strada sull’importanza del suonare dal vivo, tracciando un affettuoso bilancio di quasi cinquant’anni di carriera. Dal 25 ottobre.

Maquina: Il Pugile

Film sportivo atipico, non solo perché di produzione latina (e arricchito dalle performance di due divi centrali di quel cinema come Diego Luna e Gael Garcia Bernal) ma anche per la curiosa lettura che si propone di dare di un intero sottogenere. Esteban Osuna è un pugile in crisi. Ha appena subito una pesante sconfitta e sta affrontando le conseguenze di un grave infortunio. Mentre è impegnato nella ripresa il suo manager e migliore amico gli propone uno scontro che potrebbe lanciarlo nell’oilimpo della boxe. Capirà troppo tardi, però, che il match è truccato per conto della malavita. Dal 9 ottobre.

Hold Your Breath

Sarah Paulson è la protagonista di questo Southern Gothic che ricorda le atmosfere, recenti, di un piccolo cult come The Wind. Nell’America messa in ginocchio dalla Grande Depressione e preda degli estremismi religiosi, una donna sarà costretta a difendere i suoi figli da una minacciosa presenza che si aggira nell’ombra. Ma sarà tutto vero o la donna è preda di un delirio? Dal 3 ottobre.

Avetrana – Qui non è Hollywood

È già un caso, quantomeno di marketing, il lavoro seriale che Pippo Delbono ha dedicato alla tragica vicenda di Avetrana, che culminò con il violento omicidio di Sarah Scazzi nel 2010. Seguendo l’ormai canonizzato linguaggio True Crime Avetrana dividerà la storia in quattro episodi da un’ora in cui verrà ricostruito il punto di vista di uno dei personaggi principali del racconto. Dal 25 ottobre.

Prime Video

Citadel – Diana (Serie Tv)

Torna il progetto corale su sfondo spionistico sviluppato dai Russo Bros e stavolta lo fa aprendo il filone “italiano” della sua storyline. Dopo aver introdotto nella serie principale le agenzie Citadel e Manticore impegnate in una guerra senza quartiere per il controllo del mondo, ora il focus del racconto si sposta infatti su Diana Cavalieri, una giovane ossessionata dal dare un volto ed un nome agli uomini che hanno ucciso la sua famiglia. L’opportunità di colpire gli viene offerta da Gabriele, agente dell’agenzia Citadel che la convince ad infiltrarsi nella pericolosa famiglia Zani, rinomati trafficanti d’armi dietro a molti dei disordini mondiali e membri del sindacato Manticore. Dal 10 ottobre.

Brothers

Max Bakalov, già regista di Palm Springs, firma questo buddy movie dal sapore 90s che vede Peter Dinklage e Josh Brolin nei panni di due fratelli galeotti che per anni si sono arrabattati con furti più o meno grandi fin quando la vita non ha presentato loro il conto. Se Moke, il maggiore, ha appeso gli attrezzi al chiodo, Jady, il più piccolo, è ancora invischiato con la malavita e, in particolare, deve parte di una refurtiva al feroce Farful. I due fratelli dovranno quindi rimettersi in gioco per un ultimo colpo, aiutati da Cath, la loro madre, che Moke credeva morta da tempo. Dal 17 ottobre.

Canary Black

Classicissimo action diretto da Pierre Morel che segna il ritorno al genere per Kate Beckinsale invischiata in una trama spionistica che sa di Europacorp ma che pare venire dal cinema di Philip Noyce. Avery Graves è una rispettata agente CIA. Il marito non sa del suo lavoro ed un giorno viene rapito da un gruppo di terroristi finendo coinvolto suo malgrado nelle trame della moglie. Se l’agente Graves vuole rivedere l’uomo vivo dovrà infiltrarsi in un ufficio dell’Agenzia e recuperare un dossier, il Canary Black, evitando, nel frattempo, di venire catturata o uccisa dai suoi stessi colleghi. Dal 24 ottobre.

Like A Dragon: Yakuza (Serie Tv)

Arriva su Prime l’attesa serie action crime basata sul longevo franchise videoludico che racconta con i ritmi dell’epopea la storia di Kriyu Kazuma, impegnato a farsi strada nel violento sottobosco criminale dei quartieri a luci rosse di Tokyo. Il suo obiettivo è trovare chi lo ha incastrato facendo cadere su di lui la colpa dell’omicidio di un rispettato capo clan della Yakuza. Dal 25 ottobre.

Apple Tv+

Disclaimer (Serie Tv)

Straordinario noir seriale firmato da Alfonso Cuaròn, che scrive e dirige questa miniserie fiume di sei ore che ragiona, forse, del destino della verità in una società ormai ipermediatizzata dove il reale è filtrato dall’autofiction, dall’autonarrazione, dai bias di conferma. Catherine Ravenscroft è un’affermata autrice di documentari che un giorno riceve, quasi per caso, un romanzo. Lo legge dapprima distrattamente ma poi tutto cambia quando scopre che tra quelle pagine è nascosto un segreto del suo passato che credeva ormai dimenticato. Quel libro la diffama, è un’evidente minaccia alla vita che fino a quel momento si è costruita e la donna dovrà fare di tutto per scoprire almeno chi sia il suo autore. Dall’11 ottobre. Qui la nostra recensione da Venezia 2024.

Shrinking – Stagione 2

Continua la cronaca di uno strano metodo terapeutico, quello dello psicoterapeuta Jimmy, che da tempo ha deciso di rivolgersi ai suoi pazienti dicendo loro solo la brutale verità sulla loro condizione e sulle opinioni che l’uomo ha nei loro confronti. Sullo sfondo, però, c’è un processo di guarigione tutto personale, quello dello stesso Jimmy, ancora alle prese con il lutto per la perdita della moglie e che, in particolare, sta provando a ricucire il rapporto con sua figlia Alice. Dal 17 ottobre

The Last Of The Sea Women

Un doc tra ambientalismo ed emancipazione femminile che racconta uno spaccato della Corea troppo poco spesso approfondito, quello delle “Sirene” delle isole di Jeju, in Corea, che da secoli si immergono nelle profondità dell’oceano per raccogliere e difendere i piccoli crostacei essenziali al loro sostentamento. Ma le “Sirene” sono ormai anziane, e, per quanto ancora entusiaste del loro lavoro e del loro contatto con la natura, dovranno agire in fretta per trovare ed addestrare delle degne eredi. Dall’11 ottobre.

Raiplay

Il Sol Dell’Avvenire

Arriva su Sky l’ultimo film di Nanni Moretti ma, forse soprattutto, il suo progetto più personale, sorta di apice/svelamento giocoso di quell’universo tra l’autobiografico e l’autofiction i cui contorni il regista ha costruito fin dai tempi di Ecce Bombo e che qui diviene la perfetta cartina tornasole per riflettere sul suo rapporto con la vecchiaia e, ovvio, sul destino del cinema, il suo e quello degli altri. Il punto di partenza, come in Sogni D’Oro è in effetti un film da fare, in questo caso la biografia di un intellettuale comunista nell’Ungheria del 1956. Già disponibile. Qui la nostra recensione.

Crimes Of The Future

L’ultimo film di David Cronenberg è anche la summa non soltanto del suo cinema ma anche delle sue linee, la vita, la morte, la bellezza, il corpo, l’amore, l’esempio di un rapporto fisico con il medium, i cui elementi vanno assorbiti, contemplati, più che compresi davvero. Già disponibile. Qui la nostra recensione.

Illusioni Perdute

L’ultimo film di Giannoli, tratto dall’omonimo romanzo di Balzac rilegge la scrittura dell’autore francese da una prospettiva squisitamente contemporanea che interroga il nostro costante quanto effimero desiderio di fama a tutti i costi. Già disponibile. Qui la nostra recensione

Gigi La Legge

Il film di Alessandro Comodin è stato uno dei casi dell’annata cinematografica italiana appena passata, straniato mix teso tra cinema del reale e sospensione giocosa del linguaggio all’orientale, tra un doc tradizionale, un thriller ed il cinema di Tsai Ming Liang. Gigi è un tranquillo agente della polizia locale di un piccolo e sonnolento paese della provincia italiana. Comodin lo segue in una delle tante giornate di pattuglia, tra chiacchiere cordiali, piccole liti di vicinato, tentativi di flirt con l’operatrice della centrale e, soprattutto, uno strano suicidio che pare turbare la quiete del paesotto. Ma dove finisce la verità ed inizia il cinema? Già disponibile. Qui la nostra recensione.

Paramount+

Lioness – Stagione 2

Torna con la seconda stagione anche la serie spy thriller curata da Taylor Sheridan con Zoe Saldana, Nicole Kidman e Morgan Freeman che su uno sfondo action ragiona soprattutto dell’elemento umano insito nel profondo del puro “Spy Game”. Al centro del racconto di questa seconda tornata di episodi un nuovo “progetto” dell’operativa Joe, che sceglie di addestrare una nuova agente della sezione Lioness per infiltrarla in una cellula che pare voglia compiere un attacco proprio su suolo americano. E mentre la politica di palazzo rischia di far fallire la sua stessa operazione, la donna dovrà vedersela anche con le pressioni tutte interne alla sua famiglia, a partire dalla figlia, che non approva fino in fondo le attività della madre. Dal 27 ottobre.

From – Stagione 3

Proprio nei giorni in cui si festeggiano i vent’anni dalla prima messa in onda di Lost Paramount+ distribuisce la terza stagione di una delle serie che, insieme a Wayward Pines (tra le tantissime) hanno provato dichiaratamente a raccogliere e a ripensare l’eredità del lavoro di JJ Abrams. Il concept di From è in effetti, almeno in apparenza semplicissimo. Per due stagioni abbiamo infatti seguito Boyd, giovane in viaggio negli Stati Uniti che un giorno attraversa una comune cittadina americana ma non riesce più ad uscire da essa. Da quel momento si confronterà con minacce soprannaturali che emergeranno di notte, visioni e segreti custoditi dagli abitanti. Ma cosa succede quando uno degli abitanti riesce, quasi per caso, a fuggire dalla città? Dal 4 ottobre.

Transformers – Il Risveglio

Lontano da Bay ma comunque nella sua orbita, il franchise Mattel dà un sequel al Bumblebee del 2017 e prova a ricostruire, a partire da una storia d’avventura classica per ragazzi, lo spirito del Bayhem da cui prese le mosse ormai sedici anni fa. Transformers Il Risveglio è allora una terapia dello sguardo, un modo per riavvicinarsi allo spirito originale, che forse svela, al contrario, quanto quel passo fosse unico ma che non manca di interrogare comunque alcune delle questioni tematiche centrali del presente. Già disponibile. Qui la nostra recensione.

MyMoviesOne

Fela – Il Mio Dio Vivente

Daniele Vicari dedica un documentario allo straordinario Messia dell’Afrobeat Fela Kuti, anche se il suo sguardo di appassionato qui osserva il musicista spesso solo come un viatico quasi sciamanico per riflettere soprattutto sul rapporto che negli anni Fela ha intrecciato con l’autore televisivo e videoartista Michele Avantasio, di cui Vicari monta decine e decine di ore di girato in un progetto che è un altro importante tassello che racconta quanto, oggi, la nuova frontiera del documentario musicale passi soprattutto per l’archivio. Già disponibile, qui la nostra recensione.

Under The Silver Lake

David Robert Mitchell, uno dei più interessanti e forse sottovalutati autori del cinema pop americano sfiora già il suo Opus Magnum, un thriller che pare l’epilogo di ogni neo-noir, un film gamificato, insensato, infestato da miti, immagini (e immaginari), morti e spettri. Quando la vicina di casa di cui è innamorato svanisce nel nulla, Sam, un giovane appassionato di fumetti e ai limiti dell’asocialità inizia a indagare, scoprendo, tuttavia, una cospirazione che coinvolge il ventre molle della città. Già disponibile. Qui la nostra recensione.

La chiamata dal cielo

Nei giorni in cui presentiamo “Kim Ki-Duk – Il profondo dolore degli umani” l’ultimo libro edito da Sentieri Selvaggi, curato da Massimo Causo e dedicato proprio al cinema del maestro coreano (lo potete acquistare qui) , MyMovies mette a disposizione degli iscritti il film postumo di Kim Ki Duk, un film testamento straordinariamente teso a riflettere sull’amore e sui suoi opposti, sull’ossessione, sul desiderio. Già disponibile. Qui la nostra recensione.

Sky

Hanno Ucciso L’Uomo Ragno

Dal primo incontro tra i banchi di un liceo di Pavia ai primi esperimenti sonori armati solo di qualche registratore e di una drum machine, arrivando fino alla scoperta da parte di Radio Deejay e all’esplosione pop, la serie Biopic ante litteram sugli 883, è probabilmente l’apice della poetica di Sydney Sibilia, che la serie l’ha creata e diretta e che qui utilizza la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto come racconto esemplare di quell’approccio DIY che è stato da sempre presente tra le sue immagini. Dall’11 ottobre.

Romeo è Giulietta

Pilar Fogliati è unica mattatrice dell’ultimo film di Giovanni Veronesi, giocosa reinvenzione “meta” che parte dal racconto di un allestimento quasi inafferrabile del Romeo e Giulietta di Shakespeare a opera di un capriccioso regista d’avanguardia per riflettere, pur se a grana grossa, su questioni di genere, voci femminili ed emancipazione. Dal 7 ottobre. Qui la nostra recensione.

The Independent

Un film d’inchiesta quasi vecchio stampo, pensato però per uno sguardo pop affezionato, ad esempio, alla fisicità di John Cena (qui in un ruolo di primo piano), costruito attorno ad un’indagine non scontata che affonda le sue radici nel ventre molle d’America e nei suoi meccanismi economici, tra Welfare e fondi per l’istruzione. È da lì che un giovane, rampante candidato rampante alla presidenza americana sta recuperando fondi per la sua campagna. Ad una giovane giornalista e al suo mentore (il Brian Cox di Succession) il compito di smascherarlo. Dall’8 ottobre.

Race For Glory – Audi Vs Lancia

Curioso esperimento per il nostro cinema che vede Stefano Mordini e Riccardo Scamarcio cercare l’epica in uno sport come il rally, difficilissimo da “portare in scena”. E quando si sposta in pista la magia, a suo modo, pare funzionare Race for Glory non sfiora mai, prevedibile, l’epica di Le Mans ’66. La grande sfida di Mangold, a cui evidentemente guarda, ma si sforza comunque di tenere tutti gli elementi che lo compongono insieme, di dargli la giusta importanza e, soprattutto, lo fa conservando una certa credibilità di fondo all’occhio dello spettatore. Al centro di questo studio sul linguaggio del duello leggendario tra i reparti rally dell’Audi e della Lancia, che giunse all’apice nel campionato del 1983, quando in pista all’Audi Sport GmBh si contrappose la Lancia 037, che quella lotta, tappa dopo tappa, alla fine la vinse. Il mito è quello di Cesare Fiorio, che la Lancia 037 la progettò e che nel film, nel ruolo di stratega della scuderia, condurrà la Lancia alla vittoria. Dal 28 ottobre. Qui la nostra recensione.

Mubi

The Fall

A ottobre Mubi distribuisce il restauro in 4k del secondo film del regista indiano Tarsem Singh, che forse rappresenta già la summa del suo cinema così apertamente riconoscibile e stilizzato, legatissimo soprattutto all’orizzonte artistico dell’Europa orientale e al suo immaginario pittorico e visivo (le citazioni, ad esempio, a Sergej Paradjanov si sprecano). Qui lo spunto e lo sviluppo, come prevedibile, sono già apertamente visionari: nel 1915, in un ospedale americano Roy, uno stuntman appena infortunatosi sul set, incontra Alessandria, una ragazzina indiana anche lei degente. I due fanno amicizia e Roy le inizia a raccontare una storia fantastica che prende vita tra le immagini dello stesso film. Ma se gli obiettivi di Roy fossero ben più misteriosi di quanto appiano? Già disponibile.

Gli cceani sono i veri continenti

Piccola rivelazione del 2023, ne Gli Oceani sono i veri continenti il regista Tommaso Santambrogio fa suoi gli stilemi di tanto slow cinema (primo tra tutti quelli del mentore Lav Diaz) per disegnare un affresco affettuoso della Cuba contemporanea, tesa tra presente e passato, tra bisogno di rivalsa e necessità di non perdere mai la propria identità profonda. Già disponibile. Qui la nostra recensione. Già disponibile.

Reality+

Sorta di prequel in forma di cortometraggio al prossimo The Substance, nel 2014 Coralie Fargeat gira questa sorta di operetta morale che però insiste già su alcune delle sue costanti ossessioni, il corpo, la dipendenza dall’apparenza, la vetrinizzazione di sé: nella Parigi del futuro Vincent, giovanotto insicuro, si fa installare un chip neurale che modifica la sua apparenza e lo fa apparire bellissimo, ma l’effetto dura solo 12 ore. Già disponibile.

Una scossa al sistema: Tre film di Bunuel

Mubi dedica una breve retrospettiva al cinema ribelle e anarchico di Luis Bunuel, che la piattaforma celebra con tre classici del cineasta: Quell’oscuro oggetto del desiderio, La via lattea, Il fascino discreto della borghesia.



