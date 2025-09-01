La guida allo streaming di Settembre 2025 di Sentieri Selvaggi



Torna l’appuntamento mensile che sonda le profondità digitali delle piattaforme streaming alla ricerca dei titoli più interessanti da vedere ogni mese tra film, serie tv e documentari, nel tentativo di offrire uno spazio sicuro e accogliente complementare all’offerta cinematografica in sala. Questo mese, nella nostra selezione, una serie Netflix con Jude Law, l’ultimo film di Spike Lee su Apple Tv+, il primo lungometraggio diretto dal creatore di Succession ed un documentario sul fenomeno Vice su Mubi.



Netflix



Il rifugio atomico (Serie Tv)

Alex Pina, già showrunner de La Casa di Carta torna con una serie che cerca una sua declinazione del filone eat the rich e prova a incrociare i suoi discorsi con una dimensione evidentemente da epopea sci-fi. Protagonisti di questo Il rifugio atomico sono infatti una serie di famiglie dell’elite spagnola che si rinchiude in un bunker per sopravvivere ad un’imminente apocalisse nucleare. Per due di esse, però, la reclusione sarà l’occasione per rinfocolare (e forse chiudere una volta per tutte) una faida vecchia di anni. Dal 19 settembre.



Fixed – Un’ultima avventura

Sboccata e giocosa commedia d’animazione diretta da Genndy Tartakovsky (ma nel solco di Rogen e Goldberg) sulle ultime ventiquattrore da cane libero di Bull, che scopre che sarà castrato a breve e che quindi uindi decide di fare tutto il possibile, insieme ai suoi amici, per vivere un’ultima folle avventura. Già disponibile.

KPop Demon Hunters

Piccolo instant cult dell’Estate 2025, segnaliamo anche questa produzione d’animazione a cavallo tra America e Corea che promette di essere il primo capitolo di un media franchise che segue le avventure delle Huntix, un trio di cacciatrici di demoni che si mimetizzano nella quotidianità grazie alla loro doppia identità di componenti di un gruppo KPOP. Saranno tuttavia costrette a imbracciare le armi quando si scontreranno con un gruppo rivale formato da demoni pronti ad invadere la Terra. Già disponibile.

Black Rabbit (Serie Tv)

Zach Baylin e Jude Law si riuniscono dopo il bel The Order per un’altra storia chiaroscurale di crimine e umanità ai margini che inizia quando Jake, gestore di un locale newyorchese, riallaccia i rapporti con Vince, suo fratello, un uomo dall’esistenza costantemente al limite. Vince svelerà al fratello di avere più di un conto in sospeso con la malavita locale e lo trascinerà in una spirale di violenza senza via d’uscita. Dal 18 settembre.

Amazon Prime Video

Gen V – Stagione 2 (Serie Tv)

Torna con la seconda stagione lo spin-off ad ambientazione scolastica di The Boys che racconta le conseguenze degli eventi della serie principale dal punto di vista degli studenti della Godolkin University, istituto di formazione per “supes” finanziato dalla multinazionale Vaught. E mentre l’America subisce il dominio di Homlenader e le giovani Cate e Sam, dopo gli eventi della prima stagione, sono acclamate come eroine, Marie, Jordan ed Emma tornano al Campus proprio nei giorni in cui la convivenza tra umani e supereroi arriva ad un punto di rottura. In questo clima di tensione i protagonisti scoprono i dettagli di un programma governativo segreto che potrebbe ribaltare le sorti del confronto e con cui Marie potrebbe avere un legame profondo. Dal 17 settembre.

La fidanzata (Serie Tv)

Thriller al femminile con Robin Wright Penn ed Olivia Cooke che affonda le radici nei timori atavici di una madre, costretta dall’oggi al domani a dividere le attenzioni del figlio con la sua nuova fidanzata. E quando la madre comincerà a sospettare che la ragazza nasconda un pericoloso segreto tra le due inizierà una guerra di logoramento fatta di dispetti e provocazioni per salvare (o conquistare) il figlio. Dal 10 settembre.

Sleeping Dogs

Noir dal taglio indipendente ed umanista retto tutto dal corpo e dall’attorialità di Russel Crowe, che qui interpreta un detective di razza sofferente da anni di una forma aggressiva di Alzhaimer. Proprio poco dopo essersi sottoposto ad una procedura sperimentale utile a contenere i sintomi della malattia e a recuperare i suoi ricordi il detective Freeman viene coinvolto in un vecchio caso, forse il più importante della sua carriera. A richiamarlo in azione è l’uomo condannato a morte per quel crimine, che poco prima dell’esecuzione si professa un’ultima volte innocente e fornisce nuove informazioni utili a riaprire il caso. Per Freeman sarà anche un viaggio nel lato oscuro della sua psiche. Già disponibile.

The Runarounds (Serie Tv)

Teen drama à la Cameron Crowe, curato dall’autore del piccolo cult Outer Banks, The Runarounds segue un gruppo di neodiplomati di Wilmington che nell’estate del diploma si riunisce per formare una band, inseguendo il sogno impossibile di diventare famosi. Dal 1 settembre.

Disney+

Thunderbolts*

Arriva su Disney+ uno dei capitoli forse più riusciti della Fase 5 dell’MCU, un action asciutto e a suo modo umanista (attraversato da un approccio quasi indie, midbudget) con al centro una squadra composta di eroi in cerca di un qualche riscatto. Yelena Belova, Taskmaster, US Agent, Red Guardian, Ghost e Bucky sono reclutati, loro malgrado, da Valentina de Fontaine per una missione riservata: la squadra deve recuperare materiale da distruggere a tutti i costi ma si renderà conto troppo tardi che il “pacco” è in realtà il giovane Bob, un ragazzo sottoposto dal governo ad una procedura sperimentale per diventare la pietra di volta dei nuovi Avengers. E sarà l’inizio della fine. Già disponibile. Qui la nostra recensione.

Lilo e Stitch

Nuovo adattamento live action dal corpus Disney, che affida il riattraversamento “dal vivo” del film del 2002 al Dan Flescher Camp già dietro al bel Marcel The Shell del 2021. L’esperimento 626 è un alieno creato in laboratorio dallo scienziato Jumba, nativo del pianeta Turo. 626 nasce come un’arma da guerra, è inarrestabile, invincibile, feroce, esperto nel combattimento malgrado la sua stazza minuta e per questo Jumba viene condannato dall’Alleanza Galattica, che sancisce anche l’eliminazione dell’esemplare. L’alieno però non sta con le mani in mano e scappa su una nave che di lì a poco si schianterà sulla Terra. Testimone del fortunoso atterraggio sarà la piccola Lilo, bimba Hawaiana dai passatempi eccentrici ed un po’ solitaria in cerca di un amico. Dal 3 settembre. Qui la nostra recensione.

Swiped

Ancora cinema big tech e nuove forme del biopic con questo racconto di un sogno, quello dell’imprenditrice Whitney Wolfe Herd, co-fondatrice di Tinder e che un giorno decise di sviluppare il primo nucleo di quella che sarà Bumble, un progetto che la porterà a essere la più giovane miliardaria del mondo. Con Lily James e Dan Stevens. Dal 9 settembre.

Marvel Zombies

Deviazione dalle parti dell’animazione horror per l’MCU, che riprende le fila di uno degli episodi della serie What If… in cui si ipotizza l’esistenza di un universo parallelo al nostro in cui l’umanità è stata decimata da un’Apocalisse Zombie che ha coinvolto anche i più potenti eroi della Terra. Una squadra di sopravvissuti, tuttavia, è decisa a cercare una cura, anche a costo di attraversare territori ormai cambiati per sempre dalla catastrofe. Dal 24 settembre.

Apple Tv+

Highest 2 Lowest

Dopo un passaggio all’ultimo festival di Cannes, arriva su Apple Tv+ l’ultimo film di Spike Lee, che si riunisce a Denzel Washington per lavorare ad un nuovo adattamento del romanzo Due Colpi di Ed McBain, già soggetto per Anatomia di un rapimento di Akira Kurosawa. Se però il protagonista del film di Kurosawa era un imprenditore di un calzaturificio, Lee si concentrerà invece su David King, stimatissimo produttore musicale hip hop costretto a percorrere gli angoli più oscuri di New York per ritrovare suo figlio, rapito da un misterioso ricattatore. Dal 5 settembre. Qui la nostra recensione.

Slow Horses – Stagione 5 (Serie Tv)

Nuova indagine per il team dei ronzini, la squadra di reietti dei servizi segreti inglesi agli ordini del veterano Jackson Lamb che, per quanto bistrattati dalle spie ufficiali e di alto rango, si rivelano sempre di più l’unico argine tra l’ordine ed il caos nel Regno Unito. Stavolta tutto parte dalla nuova frequentazione dell’hacker Ronny Ho, che da qualche tempo ha intrecciato una relazione con una misteriosa ragazza che sembra collegata ad una serie di misteriosi e pericolosi eventi che stanno accadendo nella City. Dal 24 settembre.

Savant (Serie Tv)

Nuova incursione seriale per Jessica Chastain, stavolta protagonista di un thriller procedural tratto da una storia vera e che ragiona di alcune delle paranoie centrali del contemporaneo: quelle legate al terrorismo domestico e a certi angoli bui della rete in cui tali atti si organizzano. Jodi Goodwin è una madre di famiglia come tante ma conduce una vita parallela come agente infiltrata dell’Intelligence americana (nome in codice Savant) incaricata di monitorare i forum del dark web e di stringere contatti con sospetti terroristi, in modo tale da raccogliere più indizi possibili sui loro piani e fermarli prima dell’inevitabile. Dal 26 settembre.

Raiplay

Salvatore Giuliano

Forse il primo grande film di Francesco Rosi, che nel 1962 ricostruisce, a poco più di dieci anni dagli eventi, la parabola del bandito Salvatore Giuliano, dal suo ruolo di punta tra gli indipendentisti della Sicilia nel secondo dopoguerra agli oscuri legami che negli anni successivi legarono il suo operato a quello di mafiosi, portaborse e rappresentanti di una politica che stava provando a ricostruire l’Italia a loro immagine in chiave anticomunista. E la forma non potrebbe essere più sperimentale, tesa tra il neorealismo, il cinema documentario e le sperimentazioni da Nouvelle Vague. Già disponibile. Qui la nostra recensione.

Dal pianeta degli umani

Su Raiplay anche il documentario sperimentale del 2021 di Giovanni Cioni (nostro ospite a Docusfera 2021) che unisce la realtà alla visionarietà della poesia per raccontare la storia e l’operato di Serge Voronoff, che all’inizio del ‘900 sperimentò un’innovativa tecnica di ringiovanimento maschile. Già disponibile, qui la nostra recensione.

Enzo, domani a Palermo

Mentre il Lido attende l’ultimo vertiginoso film di Maresco, su Raiplay è possibile recuperare questo documentario di un’ora che il regista diresse in coppia con il sodale Daniele Ciprì, altra scheggia impazzita dell’universo Cinico TV che stavolta prende corpo in un’intervista/indagine dedicata a Enzo Castagna, titolare di un’agenzia di comparse e scopritore di talenti, tuttofare per gli eventi di piazza, titolare di un’agenzia di pompe funebri ma anche detenuto agli arresti domiciliari dopo aver preso parte ad un colpo miliardario nella Palermo alla fine degli anni ’90. Già disponibile.

Personal Shopper

In attesa di vederlo a Venezia con The Wizard Of The Cremlin, Raiplay permette di recuperareMiglior regia al Festival di Cannes 2017, il film di Assayas con Kirsten Stewart è una ghost story impalpabile, che passa dal thriller al gotico più spinto tra l’orrore della tecnologia e fantasmi sempre più mediali. Già disponibile. Qui la nostra recensione.

Paramount+

The Surfer

Nuovo progetto convintamente “indie” per Nicolas Cage che è poi un altro dei suoi studi per personaggi costretti ad adottare soluzioni estreme per riportare equilibrio nel loro piccolo mondo, esattamente come lo chef Rob del bel Pig. Qui Cage è un quieto surfista che per caso un giorno va con il figlio a surfare in una spiaggia idilliaca accorgendosi troppo tardi di aver occupato lo spot di un gruppo di surfisti non particolarmente felici che il loro luogo di ritrovo sia stato scoperto e pronto a farla pagare al protagonista. Dal 1 settembre. Qui la nostra recensione.

Tulsa King – Stagione 3 (Serie Tv)

Torna con la terza stagione anche la serie interpretata da Sylvester Stallone e curata da Terrence Winter, che di fatto riscrive attraverso il corpo dell’attore/autore americano tutta una mitologia conservatrice del mafia movie cambiandone tuttavia di segno gli elementi essenziali e aprendosi ad una contemporaneità sempre più globalizzata e multiculty. Si riparte dunque da un Dwight che, consolidato ormai il potere del suo gruppo, dovrà confrontarsi con nuovi nemici pronti a colpire la sua posizione, primi tra tutti, i Dunmire, discendenti di una ricca famiglia di Tulsa lontana dalle regole del codice. Dal 15 settembre.

Police Story

Fresco di premiazione a Locarno, Paramount+ permette di riscoprire una delle più grandi regie di Jackie Chan, che nel 1985 dirige e interpreta questo action seminale che contrappone un impacciato poliziotto ed un feroce trafficante di droga ma che sarà, soprattutto, vertiginoso laboratorio attraverso cui l’attore/regista/performer di fatto costruirà e affinerà il suo approccio all’action. Già disponibile.

Winter, Spring Summer Or Fall

Jenna Ortega e Percy Hynes White si ritrovano dopo Mercoledì in questa rom com dall’impianto anglosassone che per certi versi ricorda un classico come One Day e, ovviamente, la Before Trilogy di Linklater e che segue il percorso di maturazione di Remi e Barnes, due giovani che, nel corso di un anno, si inseguiranno e gradualmente si innamoreranno incontrandosi per soli quattro giorni in un anno. Già disponibile.

Sky

The Pitt (Serie TV)

Arriva su Sky uno dei medical drama di maggiore impatto della stagione televisiva americana 2024/2025, una sorta di ripensamento delle atmosfere di E.R. declinate però seguendo il respiro formale di un cult come 24 e, soprattutto, l’atmosfera forsennata del cinema dei Safdie e dell’ovvio The Bear. 15 puntate per raccontare in un finto tempo reale le 15 ore di turno di una squadra di pronto intervento di un pronto soccorso di Pittsburgh attraversate dal punto di vista di Michael Robinavitch, medico che sta ancora affrontando alcune ombre emerse durante la pandemia. Con Noah Wyle. Dal 24 settembre.

Mountainhead

Esordio nel lungometraggio per il Jesse Armstrong già showrunner di Succession, che con questo Mountainhead sembra voler sviluppare una sorta di spin off ambientato nello stesso mondo di Plutocrati dei media e del tech già al centro della serie principale.

Protagonisti di questo dramma da camera tutto ambientato in una lussuosa residenza di montagna sono quattro miliardari amici da una vita che si incontrano nel momento in cui il mondo è sull’orlo della guerra civile a causa della diffusione di fake news generate da un algoritmo malfunzionante e che decideranno di giocarsi il tutto per tutto pur di spartirsi il controllo del mondo nel caso in cui la crisi andasse troppo oltre. Dal 12 settembre. Con Steve Carell e Ramy Yussef.

Giurato numero 2

L’ultimo film di Clint Eastwood è un lucidissimo pamphlet sul ruolo e sull’importanza della verità oggi, che finisce per portare in campo una conclusione abissale: inutile tentare di educare alla giustizia una società irrimediabilmente bugiarda. Justin Kemp è un giovane giornalista con alcuni problemi di alcool che conduce una vita ordinaria con la compagna Ally. Un giorno l’uomo viene chiamato a partecipare come membro della giuria popolare in un processo dall’esito apparentemente già scritto, che dovrebbe condannare James Sythe, che un anno prima, dicono le indagini, ha ucciso dopo un litigio la fidanzata. Man mano che il processo entra nel vivo, tuttavia, Kemp capisce che forse il suo ruolo negli eventi è ben più importante del previsto e sarà costretto a fare i conti con la sua moralità. Dal 15 settembre. Qui la nostra recensione.

Mr. Morfina

Giocoso tributo all’action anni ’80 e ’90 (con il Jack Quaid di The Boys, figlio di Dennis) che nel tributare un omaggio al cinema di produttori come Joel Silver e Jerry Bruckheimer si gioca il tutto per tutto tra invenzioni e trovate per scuotere un cinema pop sempre un po’ troppo sul filo dell’apatia. Nathan Caine è un timido bancario sulla trentina con una patologia rara che gli impedisce di provare dolore. Isolato e diffidente nei confronti di un mondo esterno che, ne è convinto, non capirebbe la sua malattia, troverà la forza sfuggire alla sua apatia quando una banda di rapinatori fa un colpo nella sua banca e prima della fuga rapisce Sherry, la ragazza con cui Nathan era uscito la sera prima e di cui è perdutamente innamorato. Dal 24 settembre. Qui la nostra recensione.

MyMoviesOne

The Shrouds – Segreti sepolti

L’ultimo film di David Cronenberg è forse il suo film testamento nel senso più ampio del termine, nel senso di luogo di raccolta e sintesi non solo del suo immaginario, delle sue ossessioni, dei suoi racconti sui corpi e su una fisicità sempre più astratta ma anche della sua autobiografia colta nel momento centrale dell’elaborazione del lutto legato alla scomparsa di sua moglie.

Il Karsh interpretato da un Vincent Cassel dai capelli imbiancati è in effetti davvero un doppelganger del regista, un’artista concettuale che inventa una tecnologia per osservare in tempo reale la decomposizione dei defunti. Quando però la tomba dove riposa sua moglie viene vandalizzata, sarà costretto a iniziare un’indagine per capire chi ha un conto aperto con lui. Dal 1 settembre. Qui la nostra recensione.

Piercing

Thriller dell’assurdo dal retrogusto scandinavo questo diretto da Nicolas Pesce, una storia tutta in una notte che segue un appassionato di pratiche BDSM deciso ad incontrare una prostituta in un albergo, coinvolgerla in una serata sadomaso ed ucciderla al culmine dell’atto. Purtroppo o per fortuna Jackie, il suo “bersaglio” designato, già dotata di tendenze autolesioniste, ha in mente per lui un altro destino per lui. Dal 5 settembre.

La sindrome degli amori passati

Remy e Sandra stanno insieme da una vita ma non riescono ad avere figli. Studi hanno tuttavia dimostrato che andando nuovamente a letto con ogni persona con cui hanno un avuto un rapporto in passato, potrebbero curare questa strana “Sindrome degli amori passati” da cui sembrano afflitti. Sandra e Remy si prestano tutto sommato con sportività alla terapia, divenendo protagonisti di una storia che pare venire fuori da un nuovo, stranissimo film sci-fi di Spike Jonze o, ancor meglio, da certo cinema di Gondry. un film tutto di linguaggi, forse per questo sfuggente, addirittura respingente a tratti ma che ha un coraggio tutto suo nello sposare le sue contraddizioni interne. Gà disponibile. Qui la nostra recensione.

La Mesita del comedor

Thriller al confine con la black comedy del 2022 molto amato da Stephen King, la Mesita del comedor è un Kammerspiel a fuoco lento con al centro la crisi di coppia tra Jesus e Maria, due giovani appena diventati genitori che non immaginano quanto l’acquisto di un semplice tavolino di vetro per il soggiorno segnerà una svolta tragica per il loro rapporto e le loro tensioni. Già disponibile.

Mubi

Vice is Broke

Nel 2023 Vice, colosso mediatico simbolo dello storytelling e della cultura del web 2.0, dichiara bancarotta, chiudendo, di fatto, un grande capitolo non solo dei modi trasversali con cui si può interpretare il giornalismo online ma anche del nostro rapporto con il web. Vice Is Broke è il documentario che, dal punto di vista dell’ex collaboratore Eddie Huang (che lo dirige) prova a ragionare della rottura del meccanismo apparentemente perfetto della testata online, tra crisi dell’editoria e dittatura dell’algoritmo. Già disponibile.

First Case, Second Case

Uno dei primi e più politici esercizi di stile di Abbass Kiarostami, che prende ad esempio un semplice scherzo orchestrato da un alunno in una classe per analizzarlo da due prospettive: se fosse stato scoperto e se fosse stato difeso dai suoi amici bambini. E sullo sfondo, a vista, ci sono le riflessioni degli adulti sulla vicenda, in cui si riverbera la difficile condizione dell’Iran del tempo. Già disponibile.

Eight Postcards From Utopia

Poche settimane dopo il suo passaggio a Locarno con una personale rilettura di Dracula, Mubi mette a disposizione uno degli ultimi progetti di Radu Jude, un montaggio, a partire da materiale found footage di spot della Romania dopo la caduta del Muro, nel tentativo di raccontare i paradossi del disgelo post Guerra Fredda a partire dal cuore dell’inevitabile società dei consumi. Già disponibile.

Taxi Monamour

Su Mubi anche l’ultimo film di Ciro De Caro, un’altra riflessione sulle solitudini contemporanee, un altro pedinamento femminile dal taglio malinconico, che stavolta segue due donne, l’italiana Anna e l’Ucraina Cristi, che si incontrano per caso alla fermata dell’autobus e proveranno, insieme a venire a capo dei propri demoni interiori. Già disponibile. Qui la nostra recensione.



