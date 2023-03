La programmazione di Fuori Orario dal 12 al 18 marzo

A GRANDE RICHIESTA, IL LIBRO SU MASSIMO TROISI IN OFFERTA FINO AL 15 MARZO a soli 11 euro!



Domenica 12 marzo dalle 2.30 alle 6.00



Fuori Orario cose (mai) viste





di Ghezzi Baglivi Di Pace Esposito Fina Francia Luciani Turigliatto

presenta

LUCI DEL CINEMA’

Rivista, varietà, avanspettacolo tra cinema e televisione (5)

a cura di Paolo Luciani

ADAMO ED EVA

(Italia, 1949, b/n, dur., 81’)

Regia: Mario Mattoli

Con: Macario, Isa Barzizza, Gianni Agus, Guglielmo Barnabò, Riccardo Billi, Nunzio Filogamo, Giulio Marchetti, Mario Riva, Arnoldo Foà

Il parrucchiere Adamo è fidanzato con la manicure Eva; è convinto che tutti i suoi guai, e quelli dell’uomo in generale, abbiano origine dalla presenza delle donne, la fidanzata Eva per quanto riguarda il suo caso…a partire dalla prima coppia terrena, questo assunto è illustrato con esempi probanti esempi storici..!

MILLELUCI

(Italia 1974, b/n, dur., 71’)

Regia: Antonello Falqui

Con: Mina, Raffaella Carrà, Erminio Macario, Nino Taranto, Wanda Osiris, Gino Bramieri

In questa puntata di uno degli show del sabato televisivo ritenuto tra i più importanti e riusciti delle nostra tv, nel voler ricostruire i fasti della storia del nostro varietà, oltre alla presenza iconica di due star come Mina e Carrà, ritroviamo tutti insieme alcuni protagonisti assoluti della rivista come Macario, Taranto e soprattutto la “divina” Osiris.

Venerdì 17 marzo dalle 1.40 alle 6.00

Fuori Orario cose (mai) viste

IL (PRU)RITO E L’AMORE. L’EDUCAZIONE SENTIMENTALE DEGLI ITALIANI (1)

a cura di Fulvio Baglivi

I PROMESSI SPOSI PRIMAVISIONETV

(Italia, 2007, col., dur., 73’)

Regia: Massimo D’Anolfi e Martina Parenti

Presentato al Festival di Locarno e premiato al Festival dei Popoli di Firenze e Filmmaker Festival di Milano, I promessi sposi (2007), che Fuori Orario trasmette in prima visione TV grazie agli autori, è il primo film firmato dalla coppia D’Anolfi-Parenti diventati negli anni un riferimento nel panorama cinematografico in Italia e non solo.

Un documentario commedia in cui s’incrociano i destini e le storie di alcune persone alle prese con i giorni di fermento e d’impegno che precedono il matrimonio. Protagonisti del film sono coppie in procinto di sposarsi, gli impiegati degli uffici matrimoniali dei comuni italiani e un prete di provincia. Ognuno di loro ci restituisce un aspetto del matrimonio: gli uffici, grazie alla molteplicità dei luoghi e alla varietà delle persone, ci raccontano le sfumature di un paese che attraverso il matrimonio si mescola, si consolida, muta e inevitabilmente pone le basi per il suo futuro mentre le lezioni del corso prematrimoniale di Don Emilio Lonzi educano i credenti alla sacralità del matrimonio, mescolando fede e scienza, liturgia penitenziale e aspetti legali, sacramenti e sessualità. L’accostamento di questi due aspetti del matrimonio rivela degli individui che, malgrado la ricchezza e le specificità delle situazioni, dei volti, delle espressioni, delle richieste, delle convinzioni, rimarranno sempre persi tra le regole dello Stato e i dogmi della Chiesa.

“Volevamo concentrarci su una moltitudine alle prese con i cavilli del matrimonio e restare in due mondi chiusi (per questo non c’è nessun esterno nel film): la Chiesa e il Comune, istituzioni con cui i singoli devono fare i conti prima del matrimonio. Siamo partiti da un soggetto molto semplice, dato che entrambi non crediamo che alla base di un documentario debbano esserci soggetti troppo elaborati: abbiamo scelto le città in cui riprendere, per suggerire un’idea complessiva dell’Italia. Siamo partiti da Milano, poi Pescara, Roma, Parma e Palermo. Abbiamo scelto di fermarci quindici giorni in ogni città, stavamo in Comune durante l’intero orario d’apertura, giravamo tutte le coppie che venivano. Per quanto riguarda il prete, all’inizio ne abbiamo incontrati diversi, ma molti ormai credono poco nel corso ai fidanzati e delegano il più possibile a esterni. Poi ci è stato consigliato Don Emilio, uno che crede ancora molto in questo ruolo. Così abbiamo deciso di seguire il suo corso, contrapponendo alla pluralità dei Comuni, la voce univoca della Chiesa. Lui si presta per il ruolo, è uno convinto di avere il corso perfetto.” (Massimo D’Anolfi e Martina Parenti)

SPOSI E PROMESSE NEL TERZO MILLENNIO – D’ANOLFI E PARENTI SUL LORO I PROMESSI SPOSI

(Italia, col, 2023, dur., 15’ ca)

A cura di: Fulvio Baglivi

I due registi presentano la loro opera prima, un documentario che guarda a Fred Wiseman e alla commedia per indagare il matrimonio in Italia ai giorni nostri.

UNA STORIA MODERNA. L’APE REGINA



(Italia, 1963, b/n, dur., 87′)

Regia: Marco Ferreri

Con: Ugo Tognazzi, Marina Vlady, Polidor, Riccardo Fellini, Achille Majeroni

Alfonso, facoltoso commerciante “sciupafemmine” decide finalmente di prendere moglie; si fa consigliare da un amico frate per conoscere, frequentare ed infine sposare una giovane, bella, seria, illibata…Regina. Il grottesco mostruoso è dietro l’angolo: appena impalmata la giovane e bella moglie costringe continuamente Alfonso ad assolvere i suoi “doveri coniugali” pur di avere un figlio, fino a svuotarlo di ogni energia; tanto da abbandonarlo al suo destino e portarlo alla morte quando finalmente il figlio arriva…

Favola grottesca e nerissima del regista Ferreri nel suo primo film italiano dopo la parentesi spagnola; la censura non gli perdona il suo sguardo feroce nei confronti dei maggiori pilastri della società, la Chiesa e la Famiglia, per altro già di loro sottoposti a tensioni e mutazioni.

AZ UN FATTO COME E PERCHE’ – LA PROVA D’AMORE

(Italia, 1975, b/n, dur., 54’)

A cura di: Luigi Locatelli con la collaborazione di Paolo Bellucci

Regia: Silvio Specchio

Inchiesta andata in onda il 10/05/1975 sulla persistenza di usanze antiche legate all’amore ancora presenti nell’Italia degli anni Settanta, dal delitto d’onore alla fuga, dal matrimonio riparatore ai sentimenti di onore e vergogna che portano a gesti sanguinosi e sull’opportunità di abrogare la legge sul delitto d’onore.

EDUCAZIONE ALLA VITA CONIUGALE

(Italia, b/n, 1970, dur., 13’40’’)

Regia della puntata: Donatella Baglivo

Programma che affronta la preparazione al matrimonio attraverso i corsi indetti dal centro cattolico. Interviste a futuri coniugi, uomini e donne, su cosa si aspettano dal matrimonio e sui motivi principali sul fallimento di alcuni matrimoni.

Sabato 18 marzo dalle 1.45 alle 7.00

Fuori Orario cose (mai) viste

IL (PRU)RITO E L’AMORE. L’EDUCAZIONE SENTIMENTALE DEGLI ITALIANI (2)

a cura di Fulvio Baglivi

COMIZI D’AMORE ’80 – ITALIANI ALLO SPECCHIO

(Id., Italia, 1983, col., 2 puntate, durata totale 125’)

Regia: Lino Del Fra

Scritto da: Lino Del Fra e Cecilia Mangini

Ideale prosecuzione dei Comizi d’amore di Pier Paolo Pasolini che infatti aprirono la messa in onda, il 17/10/1983, di tre serate dedicate al rapporto dell’Italia con l’amore e la sessualità. Le due puntate dei Comizi d’amore ’80 firmati da Lino Del Fra, scritti insieme a Cecilia Mangini, furono trasmesse il 24/10/1983 e il 7/11/1983, da quest’inchiesta emerge un quadro non troppo diverso da quello di venti anni prima, da nord a sud, omofobia e patriarcato resistono nei diversi tessuti sociali. Lo stesso aveva registrato pochi anni prima Luigi Comencini con le cinque puntate del L’amore in Italia.

L’AMORE IN ITALIA – PT1, 2 E 3

(Italia, 1978, col., durata delle 3 puntate 194’14’’)

Di: Luigi Comencini e Fabio Pellarin

Epocale inchiesta del grande cineasta milanese Luigi Comencini che con occhio lucido e spietato inchioda l’Italia ai suoi vizi e ai suoi vezzi, tradizioni, leggi scritte e orali che incatenano i sentimenti e i corpi degli individui.

1 PUNTATA – LA DONNA È MIA E NE FACCIO QUEL CHE MI PARE

Nel primo episodio “Oriente oriente” un artista maschilista afferma di cercare una “donna schiava”; segue “Quella persona” che ha per protagonista una ragazza madre vicentina che cresce suo figlio da sola. Poi “La cameriera” in cui una anziana signora racconta della fuga di suo marito con la cameriera e “Il mio corpo come un corridoio” col racconto di una giornata campale di una donna con cinque figli.

2 PUNTATA – LA FORTUNA DI TROVARE MARITO

Nella seconda puntata dell’inchiesta di Comencini spiccano gli episodi “Uno straccio di marito”, sulla convivenza di una coppia omosessuale; “Nella casa in fondo al viale”, intervista a due malati psichiatrici; “Mamma è contenta”, in cui una signora salernitana racconta del matrimonio infelice a cui l’ha costretta sua madre.

3 PUNTATA – INNAMORATI

Fra gli episodi della terza puntata, “Punks, figli di Odeon” parla dell’amore adolescenziale e delle prime esperienze sessuali dei giovani, intervistati in discoteca a Figline Valdarno; in “Senza l’aiuto della mamma” una modesta coppia romagnola parla del loro matrimonio “riparatore”; “Il diavolo”, con l’intervista a due coniugi trentenni che sono convinti di essere stati colpiti dal malocchio dopo il matrimonio; “Nel nome del Signore”, sulla vita matrimoniale di moglie e marito appartenenti a “Comunione e liberazione”.



