La programmazione di Fuori Orario dal 17 al 23 agosto

Domenica 17 agosto dalle 0.50 alle 6.00

di Ghezzi Baglivi Esposito Fina Francia Luciani Turigliatto

presenta



LA LOTTA DI ROBERTO ROSSELLINI PER LA NOSTRA SOPRAVVIVENZA (8)

di Fulvio Baglivi



Esattamente sessanta anni fa, il 13 luglio del 1965, Roberto Rossellini presentava a Roma, presso la Sala della Stampa Estera, un manifesto, che si proponeva di “elaborare degli spettacoli, dei programmi che possano aiutare l’uomo a scorgere gli orizzonti reali del suo mondo”. Il manifesto, pubblicato dai Cahiers di Cinéma nell’ottobre dello stesso anno, viene subito firmato da Gianni Amico, Adriano Aprà, Gian Vittorio Baldi, Bernardo Bertolucci, Tinto Brass e Vittorio Cottafavi, in seguito anche dai fratelli Taviani e altri cineasti che daranno vita a una serie di opere con l’intento “didattico” oltre che artistico, che ha trovato nella Rai degli anni ’60-’70 il maggior contributo produttivo.

In questa estate funestata dalle guerre, dai cambiamenti climatici, politici e morali Fuori Orario ripropone le opere di Rossellini girate per la televisione italiana ma anche quelle di altri cineasti, da Amico a Cottafavi fino a Noi credevamo di Martone, influenzate dal rigore scientifico e dal pensiero rosselliniano.

ELIORAMA

(Italia, 2006, col, dur., 45’)

Regia: Maicol Casale e Alberto Momo

Vincitore del Torino Film Festival 2006, sezione documentari italiani, è un ritratto dell’architetto torinese Elio Luzi, scomparso poche settimane dopo la prima del film, che racconta la sua idea di architettura che è chiaramente una visione della vita e dell’essere umano. L’architettura di Luzi è diversa da quella dei suoi contemporanei, per idee ma anche per opportunità si è adattato a terreni non lineari, che gli hanno permessi di costruire strutture con volume originali.

“Eliorama è la prima forma, intima ed eccentrica, di un lavoro dedicato all’architetto Elio Luzi e alla sua città, Torino. Le sue opere, come lui stesso, sembrano provenire da un paese molto vicino a quello del cinema, forse quello dell’infanzia”. [M. Casale, A. Momo]

DUE

(Italia, 2017, b/n, dur., 17’)

Regia: Riccardo Giacconi

Due è Milano Due, il quartiere costruito da Silvio Berlusconi tra il 1970 e il 1979, un’impresa che porterà al futuro premier, fama e soprattutto denaro. Milano Due non è soltanto un quartiere periferico per benestanti, è un’idea di città e di Paese opposta a quella immaginata dai movimenti politici e culturali degli anni ’60, è una visione che coglie i desideri di una grossa fetta di popolazione e a partire da questi inventa e costruisce un’identità che esploderà prima nelle tv degli anni ’80 e poi su scala nazionale per più di un ventennio.

Riccardo Giacconi, con un film sentito e puntuale coglie il cambiamento e l’attuale fallimento di un progetto che prevedeva la fine dei conflitti, una vita votata a una tranquillità fittizia, basata su valori posticci e alienata. Grazie al regista, Fuori Orario manda in onda questo breve film, passato in molti festival internazionali e sostenuto da Filmmaker Festival di Milano.

L’ETA’ DI COSIMO DEI MEDICI – TERZA PARTE : LEON BATTISTA ALBERTI: L’UMANESIMO

(Italia, 1972, col., dur., 88’)

Regia: Roberto Rossellini

Con: Virgilio Gazzolo; Marcello Di Falco; Tom Felleghy

Terza parte del film televisivo dedicato alla Firenze rinascimentale, capitolo importante della “Enciclopedia” rosselliniana. Partendo da Leon Battista Alberti Rossellini sottolinea l’arte, in particolare la pittura, la scultura e l’architettura, quale elemento essenziale dell’epoca rinascimentale: ciò che più ha segnato i secoli successivi e rivoluzionato il nostro modo di raffigurarci quindi di pensare l’uomo.

A CARTE SCOPERTE CON ALBERT SPEER

(Italia, 1974, b/n, dur., 50’)

Regia: Nelo Risi

Albert Speer è stato un abile architetto ma è stato anche l’architetto personale di Adolf Hitler. Nelo Risi lo intervista per la rubrica A carte scoperte partendo dal valore civile e “umano” che per lui devono sempre andare a braccetto con l’estetica. Il poeta di origine milanese è stato sempre un sostenitore dell’opera e del pensiero di Roberto Rossellini, capendolo profondamente e provando a metterne in pratica il metodo nei suoi lavori per la tv.

I GIORNI DELLA STORIA – OLIVER CROMWELL, RITRATTO DI UN DITTATORE

(Italia, 1969, b/n, seconda parte, durata 50’)

Regia: Vittorio Cottafavi

Con: Eros Pagni, Toti Dal Monte, Sergio Fantoni, Roberto Bruni

Andato in onda in due parti, il 4 e 6 febbraio del 1969, all’interno della serie I giorni della storia, questo lavoro di Cottafavi ricostruisce attraverso un’attenta analisi e uno studio della storia, la vicenda di Oliver Cromwell, dalla nascita fino alla morte. Usa inserti, materiali e filma varie scene. L’intento è “far si che l’avvenimento storico venga recepito dallo spettatore come se fosse un avvenimento contemporaneo” [Cottafavi].

LA LOTTA DELL’UOMO PER LA SUA SOPRAVVIVENZA – puntata n. 8

(Italia 1970, col., dur., 57′)

Ideato da: Roberto Rossellini

Regia: Renzo Rossellini

La lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza è uno dei film TV (in dodici puntate) che Roberto Rossellini ha realizzato per la RAI, quando vide nella televisione un valido mezzo per esplorare gli aspetti sociali, civili e politici della nostra storia e cultura. Realizzato in realtà dal figlio di Rossellini, Renzo, sotto la supervisione del padre, che ne aveva scritto la sceneggiatura, è lo stesso Roberto Rossellini a presentare brevemente ciascun episodio, riassumendone i tratti fondamentali.

Venerdì 22 agosto dalle 2.15 alle 6.00

LA LUCE E LE OMBRE. IL CINEMA INCANTATO DI ALESSANDRO COMODIN (2)

di Roberto Turigliatto

IL GIARDINO NEL PAESE NEL GIARDINO PRIMA VISIONE TV

(Francia-Italia, 2023, col., dur., 44’)

Regia: Alessandro Comodin

Con: Pierlugi Mecchia, Alessandro Comodin

Alessandro Comodin torna al “paese”, San Giorgio al Tagliamento, dove ha vissuto la sua infanzia e ha girato sia L’estate di Giacomo sia Gigi la legge. E vi ritorna a distanza di un anno da Gigi la legge, per farsi delle domande sull’esperienza molto forte vissuta nella realizzazione di questo film, rifilmando ancora una volta i luoghi cardine (il fiume, il giardino, le strade, il passaggio a livello) nella loro flagranza di luce e ombra, un remoto mondo di provincia di apparente e monotona quotidianità ma anche con le sue storie antiche di cui non si vuole troppo parlare. Un piccolo e remoto mondo di confine, a metà tra il sogno e la realtà, in cui poter dare libero corso all’immaginazione e alla meraviglia. A cominciare naturalmente dal “giardino primordiale”, “inizio di tutte le storie, luogo magico dell’infanzia del regista e reame esclusivo, nel volgere delle stagioni, del protagonista Gigi. E proprio a Gigi è dedicata la seconda parte del film, una conversazione su che cosa è stato girare Gigi la legge. Tra recitazione e spontaneità, tra calcolo e istinto, tra personaggio e persona è impossibile distinguere. Gigi non nasconde del resto le sue contraddizioni e il lato oscuro del suo passato. Riappare qui nella sua disarmante umanità, sovversiva e fragile, sincera e provocatoria, si lascia guardare e risponde alle domande più intime. Come dice lui stesso: “Gioco con la mia maturità e la mia immaturità”. Il giardino nel paese del giardino è un piccolo film unico, che con leggerezza e senza pretenziosità fornisce molto più di altri qualche onesta risposta alle domande “che cosa è il cinema, che cos’è fare cinema?”.

GIGI LA LEGGE

(Italia, Francia, Belgio, 2022, col., dur., 98′)

Regia: Alessandro Comodin

Con: Pierluigi Mecchia, Ester Vergolini, Annalisa Ferrari, Tomaso Cecotto, Massimo Piazza

Alessandro Comodin, con Gigi la legge, suo terzo lungometraggio, premio speciale della Giuria al Festival di Locarno, torna a San Giorgio al Tagliamento, in Friuli, dove ha vissuto la sua infanzia e aveva già girato, nel 2011, la sua opera prima, L’estate di Giacomo. Ancora una notte di Fuori Orario interamente dedicata a uno dei giovani cineasti oggi più liberi e sorprendenti, che molto apprezziamo e che seguiamo fin dall’inizio del suo lavoro.

Nel film Gigi fa il vigile in un paese di campagna dove non sembra succedere mai niente. Ma qualcosa di strano sembra adombrarsi sotto la luce dell’estate. Un giorno una ragazza si suicida, gettandosi sotto un treno. Lì comincia un’indagine su una misteriosa serie di suicidi che si consuma in uno strano mondo di provincia in bilico tra realtà e fantasia, dove un giardino può anche essere una giungla e un poliziotto eccentrico e solitario avere un cuore sempre pronto a innamorarsi, a sorridere e a giocare malgrado i lati oscuri del passato.

«Per questo film sono tornato nel giardino della mia infanzia, quel luogo magico che è per me l’inizio di tutte le storie. Da quando ero bambino son passati trent’anni e nel frattempo gli alberi, come me, sono cresciuti, gli oggetti di ferro, come i miei capelli, arrugginiti, ma nulla è cambiato veramente perché il custode e guardiano di questo paradiso non è una persona qualsiasi, è Gigi. Gigi è mio zio. Lui ed io abbiamo in comune la sensazione per cui il mondo intero è un giardino, pieno di alberi, densissimo, a volte sconfinato, a volte pieno di reticolati e frontiere, sempre buono ma anche luogo dove le angosce e i desideri prendono vita come in un sogno ad occhi aperti …) Questo film è prima di tutto il ritratto di Gigi, ed essendo Gigi, che si voglia o no, un vero poliziotto, il film non poteva che prendere la forma di un “poliziesco”. Un poliziesco a misura del suo personaggio principale, sovversivo e originale, sincero e disarmante, simpatico e provocatore. Gigi si interroga e, a modo suo, indaga, si lascia sommergere dalle sue passioni e curiosità contraddittorie e inesplicabili. È così allora che diventa il nostro traghettatore in uniforme, che si lascia guardare sinceramente e senza paura. (…) Gigi la legge è un pezzo di vita di confine, fatto di alberi che non smettono di crescere, treni che non si fermano, inseguimenti campagnoli, conversazioni divertenti, una storia d’amore sognata e un incubo che non ci lascia dormire. In fin dei conti, però, come il tempo, tutto passa, e piano piano anche gli incubi più brutti poi finiscono per svanire, basta un sorriso o una vecchia canzone». (Alessandro Comodin)

“NEL CINEMA CERCO DI TOGLIERE IL REALISMO”: CONVERSAZIONE CON ALESSANDRO COMODIN

di Roberto Turigliatto

(Italia, 2023, col., dur., 45’47”)

Conversazione tra Alessandro Comodin e Roberto Turigliatto, realizzata da Fuori Orario a Roma il 9 febbraio 2023 in occasione dell’uscita italiana di Gigi la legge. Il regista riflette sul lavoro di sottrazione del suo modo di fare cinema, il rapporto tra il campo e il fuori campo, la temporalità indefinita, il gioco con il personaggio di Gigi. E infine il ritorno nel paese dell’infanzia alla ricerca dello sguardo del bambino e della meraviglia per il bosco immaginario.

Sabato 23 agosto dalle 1.15 alle 6.30

RE NUDI

di Fulvio Baglivi

ENZO, DOMANI A PALERMO!

(Italia, 1992-1999, b/n, dur., 70′)

Regia: Daniele Ciprì e Franco Maresco

Con: Enzo Castagna

Enzo Castagna, quasi 35 anni di genuina passione per il cinema: titolare di un’agenzia di comparse e “scopritore di talenti”, ma anche organizzatore di feste di piazza e tenutario di un’agenzia di pompe funebri. Oggi però Enzo è agli arresti domiciliari, accusato di aver preso parte a una rapina mafiosa alle Poste di Palermo…

Torna in tv e a Fuori Orario uno dei capolavori della coppia Ciprì e Maresco e uno dei film più feroci contro la mafia di tutta la storia del cinema. Girato nell’arco di quasi un decennio, con diverse interruzioni, Enzo, domani a Palermo! mostra il massimo di sintonia tra Daniele Ciprì e Franco Maresco, con il primo capace di intuire e filmare le direzioni prese dal secondo con metodo jazzistico. La straripante simpatia di Enzo, il senso del ritmo e la comicità di Maresco (qui in una delle sue prove più alte) ne fanno un film che fa ridere a crepapelle e allo stesso tempo mostra con lucidità e spietatezza la complessità della cultura e dei metodi mafiosi, che hanno conquistato un’egemonia culturale in larga parte d’Italia.

WELCOME TO NEW YORK

(Id., Francia-Usa, 2014, col., dur., 120’, v.o. sott. italiani)

Regia: Abel Ferrara

Con: Gérard Depardieu, Jacqueline Bisset, Drena De Niro, Marie Moute, Amy Ferguson, Paul Caldéron, Ronald Guttman, Paul Hipp

Il film viene presentato nella versione distribuita in Europa in VOD e DVD e non corrisponde a quella presentata a Cannes fuori Festival nel 2014 e approvata da Abel Ferrara.

Ispirato al caso Dominique Strauss-Kahn. Deveraux è un importante uomo politico francese, a capo di un’istituzione finanziaria internazionale con sede a New York che decide il destino economico di intere nazioni. La moglie lo incoraggia a candidarsi alle prossime elezioni presidenziali francesi. Dopo una notte di festini in un albergo di New York è accusato di stupro dalla donna delle pulizie. Arrestato all’aeroporto alla sua partenza da New York, Deveraux diventa un uomo terrorizzato, perduto, un “freak”. Una caduta senza redenzione se non quella dell’autodistruzione.

«Uno dei migliori Abel Ferrara di sempre. Un capolavoro scandito da sesso, denaro, merce, parole, menzogne. Se 4:40 Last Night on Earth raccontava i nostri ultimi istanti di vita prima dell’apocalisse, in Welcome to New York – uscito in streaming in diversi paesi europei – ci si affaccia immediatamente dopo, in un mondo (?) dove il filo diretto con la morte è persino inutile in quanto completamente annichilito da parametri politici ed economici inestirpabili nella loro artificiosa compulsione. (…) . È la società dello spettacolo signori, e non poteva che raccontarcela così il cineasta americano più puro e indipendente degli ultimi decenni. Possiamo scegliere quale corpo guardare, ma il segno rimane quello: “Le cose non cambieranno mai” confessa in uno strepitoso monologo Deveraux, “nessuno vuole essere salvato davvero!”. (…) Qui tutti i personaggi fingono. Interpretano qualcuno o qualcosa. L’erotismo è performance esibita davanti a un pubblico in cerca di scandalo, la discussione di coppia una compiaciuta sfida a due tra Depardieu e la Bisset carica di improvvisazione e rapporti di forza e lo sguardo in macchina ultimo dichiarato punto di fuga da una gabbia costruita dal potere dei soldi e da quello della messa in scena. Con sorprendente controllo della forma e della scandalistica materia trattata, Ferrara filma il decadentismo immobilista del nostro presente-futuro. Un’opera spietata e illuminata come una pittura di Warhol o un saggio di Bauman». (Carlo Valeri, “Sentieri Selvaggi”, 22 maggio 2014)

RICCARDO III

(Italia, 1977-1981, b/n, dur., 74′)

Di: Carmelo Bene

Con: Carmelo Bene, Lydia Mancinelli, Maria Grazia Grassini, Daniela Silverio, Laura Morante

Adattato per la TV nel 1977, anno dell’omonimo spettacolo teatrale, ma andato in onda soltanto 4 anni dopo, il Riccardo III di Carmelo Bene è un’opera concentrata su un Unico, interpretato ovviamente dallo stesso Bene. Sia Maurizio Grande che Gilles Deleuze (a cui l’opera è dedicata) sottolineano il lato funereo della visione di CB, il suo essere rimasto solo con i propri fantasmi. Riccardo III continua la ricerca di Bene nella messa in scena per la televisione, concentrata sui primi piani e in questo lavoro sull’uso del chiaroscuro.



