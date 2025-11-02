La programmazione di Fuori Orario dal 2 all’8 novembre

Domenica 2 novembre dalle 2.50 alle 6.00

di Ghezzi Baglivi Di Pace Esposito Fina Francia Luciani Turigliatto

presenta

SOPRALLUOGHI PASOLINIANI (2)

A cinquanta anni dalla morte/scomparsa/assassinio di Pier Paolo Pasolini fuori orario torna di nuovo, un’altra ed ennesima volta, su uno dei protagonisti della storia italiana. Poeta, scrittore, regista cinematografico e teatrale, Pasolini travolse allora e contribuirà ancora fino ad oggi a modificare la scena culturale e politica italiana dagli anni ’50 ai nostri giorni, come lucidamente subito notò Eduardo all’indomani della sua tragica scomparsa avvenuta nella notte tra il 1 e il 2 novembre 1975.



Storia del cinema e new media: Un percorso per comprendere e interpretare il passato, il presente e il futuro dell’audiovisivo. Da Novembre a Roma





Fuori orario ha sempre dedicato notti ed omaggi al cinema e alla poesia di Pasolini. In questa notte ci siamo concentrati, oltre che sugli anni e le radici friulane di Pasolini, che più volte lui stesso rivendicò come fondanti per la sua persona e per la sua poetica artistica, anche su una serie di materiali Rai presentati nella forma integrale originale, la piu’ adatta per verificare con cognizione di causa “lo scandalo” anche televisivo che Pasolini era in grado di far esplodere nelle case degli italiani.

Oltre a tutti gli autori e produttori dei documentari che presentiamo questa notte, dobbiamo ringraziare in particolare Piero Colussi e CinemaZero di Pordenone, la Cineteca di Gemona, la sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia

a cura di Paolo Luciani

TERZA B FACCIAMO L’APPELLO

(Italia, 1971/1975, b/n, dur. 68′)

Nel 1971 Enzo Biagi aveva previsto anche una puntata con Pier Paolo Pasolini e i suoi compagni di scuola bolognesi per la sua serie tv TERZA B: FACCIAMO L’APPELLO. Questa puntata non ando’ in onda nella sua collocazione naturale; allora infatti, Pasolini era coinvolto in un ennesimo processo, questa volta procuratogli dall’avere offerto la sua firma come direttore responsabile di Lotta Continua. Enzo Biagi, forzando le regole interne aziendali, la propone all’indomani della morte di Pasolini con una sua toccante introduzione. Presentata nella sua forma integrale, la trasmissione ci permette di verificare appieno come la presenza di Pasolini , a partire dalla sua postura fisica, rappresentasse una discrepanza, un graffio profondo nei confronti di quella medietà piccolo borghese da lui combattuta e cosi’ ben rappresentata dalla televisione dell’epoca. Il dialogo con il conduttore si fa sempre piu’ serrato, anche sui temi della falsa oggettività televisiva; Biagi, insieme ai suoi ex compagni di classe, ormai distanti come non mai dalla sua dirompente personalità, fanno fatica ad arginare le lucide e drammatiche analisi di Pasolini sulla società italiana.

UN LUOGO ASSOLUTO DELL’UNIVERSO

Pasolini e il Friuli

(Italia 2012, col. e b/n, dur. 30’ c.a.)

di Mario Rizzardelli;

una produzione TG3 Regionale Friuli Venezia Giulia

Il settimanale culturale del TG£ Regionale del Friuli Venezia Giulia dedica una sua puntata speciale al racconto delle radici friulana di Pasolini. Se la nascita geografica del poeta avviene a Bologna il 5 marzo del 1922, il continuo girovagare del padre militare trova un punto di approdo, Pasolini bambino, a Casarsa, paese di origine della mamma Susanna. Il documentato lavoro di Rizzardelli ricostruisce nei dettagli l’infanzia, l’adolescenza e la giovinezza di Pasolini; dalla frequenza nelle scuole elementari, al periodo della guerra, dalla morte del fratello Guido, al suo impegno politico e di insegnante, dalle prime prove letterario alla fuga a Roma nel gennaio del 1950, che segnerà il suo traumatico distacco con la realtà friulana. Il racconto è supportato dal racconto di testimoni locali di quei giorni.

UN FATTO, UN PERSONAGGIO

Il nulla lucente di Pasolini

(Italia 1988, col., dur. 25’ c.a.)

in studio Viviana Valente; impianto scenico Luciano Celli; regia Mario Licalsi

La sede regionale Rai del TG3 del Friuli Venezia Giulia organizza un incontro con Giuseppe Zigaina, pittore, scultore, scrittore e saggista amico fraterno di Pier Paolo Pasolini. Zigaina parla del suo libro PASOLINI E LA MORTE, il primo dei suoi studi in cui colloca la morte del poeta in una prospettiva del tutto nuova : la consapevole costruzione di un atto rituale, una messa in scena teatrale estrema, le cui tracce sono individuabili in tutta la sua opera, poetica, cinematografica e letteraria.

TV7 – APPUNTI PER UN FILM SULL’INDIA durata 30 minuti

(Italia 1967, b/n, durata 33’)

Regia: Pier Paolo Pasolini

“Un occidentale che va in India ha tutto, ma in realtà non da niente. L’India, invece, che non ha nulla, in realtà da tutto. Ma che cosa?”Girato nel 1967 per la trasmissione TV/, APPUNTI PER UN FILM SULL’INDIA sarà proiettato l’anno dopo alla Mostra del Cinema di Venezia.’In India Pasolini era stato già nel1961, un mese e mezzo in compagnia di Alberto Moravia e di Elsa Morante. Si tratta del suo primo viaggio nel terzo mondo; l’occasione viene fornita da un convegno che si tenne a Mumbai per celebrare il poeta indiano Tagore, primo Nobel non occidentale. Moravia e Pasolini vi si recano anche come inviati del Corriere della Sera e de Il Giorno; ne scaturiranno due libri: UN’IDEA DELL’INDIA di Moravia e L’ODORE DELL’INDIA di Pasolini.”…io non sono venuto qui per fare un documentario, una cronaca, un’inchiesta sull’India, ma per fare un film su un film sull’India”.

LA ROMA DI LAURA BETTI

(Italia 1980, col., durata 25′)

Regia: Antonio Alvares

Laura Betti, vera e propria vestale, in vita e della memoria, di Pasolini, in questa puntata della omonima rubrica della Sede RaiTre del Lazio, ci racconta il suo rapporto con Roma, in particolare la Roma descritta e da lei conosciuta attraverso la frequentazione del poeta; il tutto a poche anni dalla sua scomparsa.

IO E… PASOLINI E LA FORMA DELLA CITTA’

(Italia 1974, col., dur. 16′)

Regia: Paolo Brunatto

Nel 1974 Pasolini accetta di partecipare alla serie di trasmissioni televisive progettate da Anna Zanoli, dove personalita della cultura (registi, scrittori, politici, ecc.) decidono di misurarsi con una singola opera d’arte, architetttonica, urbanistica,

Partendo dalle Mura di Orte ed arrivando sulle dune di Sabaudia, in un dialogo con Ninetto Davoli prima e poi direttamente, guardando in camera, con lo spettatore, Pasolini argomenta una delle sue piu’ lucide polemiche contro il fascismo, di ieri e di oggi, l’omologazione e la perdita di memoria del nostro paese.

Sabato 8 novembre dalle 3.00 alle 7.00

COME IN UNO SPECCHIO

(movimenti orfici)

a cura di Lorenzo Esposito

LA PALLA N. 13 PRIMAVISIONE TV VERSIONE RESTAURATA

(Sherlock Jr., USA, 1924, col., dur., 43’, v.o. sott. it)

Regia: Buster Keaton

Con: Buster Keaton, Kathryn McGuire, Joe Keaton, Erwin Connelly, Ward Crane

Uno dei capolavori di Keaton e uno dei film più belli e influenti di tutta la storia del cinema, molto amato dai surrealisti e in particolare da Buñuel.

Buster Keaton interpreta il ruolo di un proiezionista che sogna di diventare un detective. Quando scopre che un rivale in amore è in realtà un ladro, si presenta l’occasione giusta, ma le cose non vanno esattamente per il verso giusto e Keaton viene ingiustamente accusato di essere lui l’autore del furto. Tornato al lavoro, Keaton si addormenta durante la proiezione di un film e sogna (o forse il cinema sogna lui) di essere il detective che nel film risolve il caso di una collana rubata. Cinema e realtà sembrano tuffarsi l’uno nell’altra come in uno specchio.

DOCUMENTÁRIO

(Id., Brasile, 1966, b/n, dur., 10′, v.o. sott., it.)

Regia e scenggiatura: Rogério Sganzerla

Fotografia: Andrea Tonacci

Con: Victor Loturfo, Marcelo Magalhães

Rio de Janeiro, metà degli anni Sessanta. Le conversazioni e le avventure di due giovani che decidono di andare al cinema ma che, avendo criteri di scelta estremamente rigidi, finiscono per non riuscire a vedere nessun film.

Il primo film del geniale Rogério Sganzerla, il regista più rivoluzionario del cinema brasiliano, fondatore con Júlio Bressane Helena Ignez della casa di produzione Bel Air, il “terremoto clandestino” che scosse le certezze del Cinema Nôvo. Documentário, che con le sue derive urbane è anche un omaggio ironico alla Nouvelle Vague, si avvale della collaborazione di Andrea Tonacci un altro grande non riconciliato del cinema brasiliano, ben conosciuto dagli spettatori di Fuori Orario. «È stato girato tutto tra amici. Le due persone che appaiono nel film, Vitor Lotulfo e Marcelo, sono cugini. Eravamo compagni di scuola. In quel momento stavamo facendo contemporaneamente tre film: Olho por Olho io, Documentário Rogério Sganzerla e O Pedestre Othoniel. Mi occupai della fotografia di tutti e tre e Rogério li montò. Filmavamo con una Bolex 16, manuale. Poi, nel film di Othoniel abbiamo introdotto un motorino. Per me era tutto una grande scoperta». (A. Tonacci)

KILL IT AND LEAVE THIS TOWN

(Zabij to i wyjedz z tego miasta, Polonia, 2019, col, dur., 88′, v.o. sott.it)

Regia: Mariusz Wilczyński

Il film parla di un eroe, in fuga dalla disperazione dopo aver perso le persone più care, che si nasconde in una terra sicura di ricordi, dove il tempo si è fermato e tutte le persone a lui care sono vive.

Per il suo primo lungometraggio d’animazione, che ha richiesto quattordici anni di lavoro, Mariusz Wilczyński si è dedicato alla propria biografia e si è messo a nudo. Rovistando in modo irriverente e disinibito nella sua memoria personale e collettiva, popola le strade, i tram e i negozi della città industriale di Lodz con personaggi, frammenti di memoria e melodie orecchiabili che ci riportano al suo mondo infantile degli anni Sessanta e Settanta. Personaggi letterari, eroi dei fumetti, familiari e amici si aggirano anacronisticamente in un vero e proprio cupo labirinto che tuttavia sfida l’oscurità e l’oblio. Wilczyński spinge all’estremo lo stile e la poesia dei suoi precedenti film più brevi, che oscillavano tra i disegni per bambini e l’estetica gotica, testando finanche i limiti di ciò che può essere proiettato, sperimentando ogni sfumatura immaginabile tra il grigio e il nero.

Tra le voci dei personaggi c’è anche quella di Andrzej Wajda.

«Il titolo Kill It and Leave This Town, come il film stesso, ha molteplici significati e livelli. Il suo significato di base è il motivo per cui ho realizzato questo film. Mi sentivo in colpa per non essermi preso cura dei miei genitori anziani, perché ero sempre occupato a fare le mie cose. Ho provato rimorso per non averli abbracciati prima della loro morte. Non li ho salutati. Non ho concluso alcune conversazioni. Volevo incontrarli di nuovo in Kill It and Leave This Town. Li ho disegnati per rimediare a tutte queste cose. Le persone che hanno visto il mio film mi hanno scritto dicendo che grazie al film hanno migliorato i loro rapporti con i genitori. Ora tendono a chiamarli più spesso, a far loro visita se possono, a prendersi più cura di loro. Credo che grazie a questo sono riuscito a eliminare il senso di colpa che avevo dentro di me. Questo è il motivo principale per cui ho realizzato il mio film. Kill It and Leave This Town: uccidere tutte queste cose che ti tormentano, quelle che derivano da qualcosa che hai rotto nella tua vita, e aggiustarlo. L’altro significato è, in realtà, il processo di realizzazione del film. Non mi sarei mai aspettato che ci sarebbero voluti 14 anni, un quarto della mia vita. Da un lato, credo che sia stato il periodo più significativo della mia vita, quando ero così felice di fare qualcosa di così importante per me. Dall’altro lato, ho impiegato così tanto tempo perché morivo dalla voglia di finire il film, di uccidere tutto quello che c’era dentro e di liberarmi. Ci sono riuscito e mi sento finalmente libero […] Naturalmente, tutto si basa sui miei disegni. Ho disegnato a mano tutti gli scenari e i personaggi, ma abbiamo dovuto escogitare nuove idee quando si è andati oltre il semplice disegno. Per esempio, abbiamo ordinato dei piccoli neon personalizzati che abbiamo illuminato. Tutte le luci e i neon sono stati realizzati a mano, così come il vetro con l’acqua che scende. Non abbiamo usato il computer per questo. Quando il treno passa, si può vedere il paesaggio che cambia dal finestrino. Anche questi sono stati disegnati a mano da me e poi abbiamo regolato l’illuminazione in analogico. Solo in un secondo momento abbiamo usato il greenbox per mettere insieme il tutto. Tutto è stato ugualmente affascinante e impegnativo. Tutte queste soluzioni erano nuove: non le avevo mai fatte prima e dovevo inventarmi qualcosa. Ho dovuto diventare un po’ uno scienziato che escogita un’idea per far funzionare le cose. È così che lavoro sempre sui miei film. Prima penso a quello che dovrebbe essere il tema del film, poi penso a tutte queste macchine magiche che mi aiutano a farlo vivere». (J. Murphy, Interview with Mariusz Wilczyński, in “Animation Scoop, febbraio 2021)

