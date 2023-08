La programmazione di Fuori Orario dal 20 al 26 agosto

Domenica 20 agosto dalle 1.40 alle 6.00

Fuori Orario cose (mai) viste

di Ghezzi Baglivi Di Pace Esposito Fina Francia Luciani Turigliatto

presenta

AUTOBIOGRAFIA TELEVISIVA DI UNA NAZIONE 2 (4)

a cura di Paolo Luciani

A partire già dai primi anni ’50, grazie anche ad una cesura temporale che via via si va sempre più ampliando dagli anni del regime fascista e dalla guerra e grazie anche, se non di più, ad una realtà economica e culturale nuova, in grado di modificare in profondità il costume nazionale, si vanno moltiplicando le inchieste, i documentari, il film a soggetto che ritornano a studiare, raccontare, analizzare il ventennio, la guerra ed il tormentato dopoguerra, con i suoi protagonisti e la condizione del paese tutto; di più, l’intenso e variegato lavoro storiografico trova anche nel cinema, nella stampa specializzata come in quella popolare e nella televisione in particolare, le tribune e le occasioni per manifestarsi, fino ad incidere nella cultura di massa in forme del tutto originali, coinvolgendo un pubblico vasto fatto “di chi c’era, come di quelli che sono venuti dopo”, capace anche di appassionarsi, confrontarsi, dividersi, sulle diverse tesi storiche a confronto.

Nelle notti che seguiranno cercheremo di dare conto di questa realtà, intrecciando materiali documentaristici televisivi con esperienze cinematografiche significative, bizzarre, meno scontate.

CI SARA’ UN GIORNO – Il giovane Pertini

(Italia, 1993, col., dur., 101′)

Regia: Franco Ross

Con: Maurizio Crozza, Carla Signoris, Ivano Marescotti, Augusto Zucchi, Rosanna D’Andrea

“..rigorosa ricostruzione della dura e difficile attività antifascista di Sandro Pertini (1896 – 1990) spesso svolta in clandestinità o in carcere. Nel ruolo del futuro Presidente della Repubblica, alla sua prima prova cinematografica, l’attore Maurizio Crozza, affiancato da Carla Signoris, Ivano Marescotti e Augusto Zucchi. Trasmesso per la prima volta solo su Rai 3 nel 2003, essendo stato in una prima fase duramente criticato, per ragioni private, dalla vedova Pertini”. (dalle note di RaiPlay)

Viene preso in esame un solo quinquennio della militanza antifascista del futuro presidente, in particolare quello che segue l’organizzazione della fuga in Francia con Filippo Turati. Riparato a Nizza, Pertini prosegue la sua attività incitando in ogni modo alla resistenza, con proclami e trasmissioni da radio clandestine.

FUGA DA LIPARI: UN ESILIO PER LA LIBERTA’

(Italia,1966, b/n, dur., 52’)

Regia: Marco Leto

puntata della serie STORIA SOTTO INCHIESTA andata in onda sul programma nazionale, in prima serata, il 12 gennaio 1966.

Leto e Castellani raccontano uno degli episodi fondativi dell’antifascismo militante; nella notte tra il 27 ed il 28 luglio del 1929 dall’isola di Lipari, adibita, dopo” le leggi speciali fascistissime” del regime, a carcere e confino di prigionieri politici, riescono ad evadere tre importanti esponenti antifascisti, raggiungendo, a nuoto dopo avere evitato guardie e ronde la barca che li attende: sono Fausto Nitti, nipote dell’ex Presidente del Consiglio Francesco Saverio Nitti, repubblicano; l’ex deputato ed eroe di guerra Emilio Lussu; Carlo Rosselli, che alcuni anni prima era stato tra gli ideatori ed esecutori della fuga in Francia di Filippo Turati. Il motoscafo che li accoglie, dall’evocativo nome di Dream V, li porta velocemente in Tunisia e da lì alla libertà ed alla continuazione della lotta.

SANDRO PERTINI RICORDA I FRATELLI ROSSELLI

(Italia, 1982, b/n e col., dur., 27’)

Di: Giovanni Errera e Piero Mechini, con la consulenza di Piero Bagnoli

Un documento eccezionale proveniente dalla sede regionale Rai della Toscana, che dedicò nel 1982 alle figure di Nello e Carlo Rosselli una serie di puntate, ricche di testimonianze non solo incentrate sul loro impegno antifascista e la loro tragica morte. Tra queste quella di Sandro Pertini, che rievoca gli anni delle condanne e quelli del suo esilio in Francia insieme a Ferruccio Parri, Riccardo Bauer, Carlo Rosselli.

TESTIMONI OCULARI – puntata 1 e 2

(Italia, 1977, b/n, dur., 61’)

Scritto e diretto da: Gianni Bisiach, con la collaborazione di Pina Santolini Ermirio

Voce: Riccardo Cucciolla

Con un alternarsi di immagini di repertorio e messa in scena appositamente realizzata anche con l’ausilio di attori, Bisiach ricostruisce le fasi dei processi che misero di fronte al Tribunale speciale per la difesa dello stato Giancarlo Pajetta e Sandro Pertini e con le loro rispettive pesantissime condanne. Messa in onda:19 maggio 1977, su RAI DUE

Venerdì 25 agosto dalle 0.45 alle 6.00

LO SCHERMO IN MINIATURA. LA PRODUZIONE TELEVISIVA DI LUIGI DI GIANNI (1955-1999) (3)

a cura di Stefano Francia di Celle e Simona Fina

Fuori Orario presenta un omaggio alla produzione televisiva di Luigi di Gianni, regista con il quale il programma ha stabilito un forte legame nel corso degli anni. Oltre ad aver presentato grande parte dei documentari etnografici e a carattere sociale, Fuori Orario ha contribuito alla produzione del mediometraggio, Un medico di campagna (2011), dal racconto omonimo di Kafka. Il suo nome è indissolubilmente legato al documentario etnografico di cui è considerato il massimo esponente in Italia. Ma ridurre il suo lavoro a questo ambito sarebbe decisamente limitativo e comporterebbe l’omissione di una produzione, ancora poco conosciuta e cronologicamente antecedente a quella cinematografica che Di Gianni ha realizzato per la televisione, dove approdò nel 1955, rientrando tra i cosiddetti “quaranta immortali” che vinsero il concorso per entrare a lavorare nel servizio pubblico. In qualità di regista girò sceneggiati, documentari di diverso genere, riprese televisive di concerti musicali, regie televisive di importanti spettacoli teatrali (L’Ultimo nastro di Krapp e Atto senza parole, 1969 di Samuel Beckett con Glauco Mauri e Il cancelliere Krehler, 1972, di Georg Kaiser) e contributi per programmi a carattere scientifico, storico e sociale (L’Altra medicina, 1970; L’Archeologia, 1986; L’incredibile, 1988 e La storia siamo noi, 1999).

Il piccolo schermo si fa cornice di un sentire che caratterizza, fin da subito, le sue regie televisive, condotte sempre sotto il segno di una scelta: quella di far emergere in ogni lavoro le sue passioni più forti. Alla regia di spettacoli di varietà, prediligerà collaborare con autori a lui affini, come Paolo Emilio Levi (Il caso Pinedus, Jekyll, Ritratto di donna velata), autore dell’atto unico della pièce teatrale La frattura, che Di Gianni realizza nel 1956 con un giovanissimo Luca Ronconi nel ruolo principale. L’altra collaborazione con Levi si realizza due anni più tardi, nel 1958, con L’ultima faccia di Medusa, prima fiction di fantascienza prodotta dalla RAI. Levi, come Di Gianni, è influenzato da autori del surrealismo e dai temi del dibattito filosofico e politico del secondo Novecento. L’esistenzialismo postbellico (Di Gianni si laurea in filosofia prima di entrate al Cento Sperimentale di Cinematografia di Roma) e la passione per Kafka hanno segnato in maniera indelebile la sua opera. Nel 1978 realizza Il Processo, dal romanzo omonimo, sceneggiato in due puntate trasmesso nel febbraio dello stesso anno dalla seconda rete. La ricca proposta dell’omaggio esprime la volontà di fare cinema. Le “incursioni” nella fiction televisiva rimandano al suo cinema e ai suoi elementi fondamentali, come le cupe digressioni oniriche che evocano il problema metafisico dell’uomo. Così come la grande attenzione agli aspetti musicali della creazione audiovisiva che lo porta a collaborare spesso con compositori importanti.

ATTO SENZA PAROLE

(Italia, 1969, b/n, dur., 20′)

Atto unico di: Samuel Beckett, Acte sans paroles,1956

Regia teatrale: Enrico D’Amato

Regia televisiva: Luigi Di Gianni

Con: Glauco Mauri (Un uomo)

Originariamente rappresentato con i due atti unici: L’ultimo nastro di Krapp, di S. Beckett e Storia dello zoo, di E. Albee, sotto il titolo Teatro Uno Jolly; debutto: Torino, 18 gennaio 1967, Teatro Carignano, Torino

Glauco Mauri è stato il primo interprete italiano di Atto senza parole. Un atto unico che rinuncia alla parola e decostruisce il linguaggio, esprimendosi attraverso la suggestione del mimo, delle gags grottesche che ricordano le prime comiche cinematografiche. Solo corpo e mimica per descrivere la condizione esistenziale dell’individuo che, dopo vari tentativi infruttuosi, viene ingannato dalla vita, che dapprima mette a sua disposizione i mezzi per soccorrerlo, e poi lo delude. Sollecitato dal suono di un fischietto e da oggetti calati dall’alto, si rappresenta lo scontro: l’uomo beffato tenta di barcamenarsi nell’esistenza e quando decide di farla finita viene nuovamente deriso dalla vita. Non resta che la voluta solitudine, l’indifferenza e il rifiuto.

“Far capire al pubblico che non è Beckett difficile e complicato, ma difficile e complicata è la vita. La vita che Beckett pur nella sua angoscia, ha saputo raccontarci con una sotterranea ma struggente pietà”. (Glauco Mauri)

IL CANCELLIERE KREHLER

(Italia, 1972, b/n, dur., 76’)

Regia: Luigi Di Gianni

Dramma in tre atti di: Georg Kaiser

Con: Gianrico Tedeschi, Milena Vukotic, Paolo Bonacelli, Elsa Albani, Gabriella Gabrielli, Enzo Tarascio, Giovanna Vivaldi, Vittorio Zizzari

Krehler è un impiegato modello che per tutta la vita ha lavorato non preoccupandosi del mondo circostante. Un giorno ci fa caso, guarda fuori della finestra, scopre una vita che non ha vissuto. Ora è troppo tardi, conclude mestamente Krehler e si suicida. Adattamento e versione televisiva di un testo classico della drammaturgia espressionista. Di Gianni ricorre all’innesto di ‘trasparenti’ sui quali scorrono immagini filmate della Germania di Weimar, al fine di conferire alla vicenda una posizione in bilico tra astrazione, rarefazione e riferimenti storici.

IL PROCESSO

(Italia, 1978, col., dur., 195‘)

Regia: Luigi Di Gianni

Con: Paolo Graziosi, Roberto Herlitzka, Mario Scaccia, Piera Degli Esposti, Milena Vukotic, Leopoldo Trieste.

Una produzione Rai dal romanzo omonimo di Kafka. Sceneggiato in due puntate, per la durata complessiva di tre ore e dieci minuti. Una versione sospesa tra la corposità “realistica” ma non naturalistica dell’immagine e la rarefazione della “atmosfera” in cui ambienti e personaggi sono immersi.

“Nella impostazione del clima generale e nelle componenti scenografiche e recitative, ho cercato di evitare da una parte la pura astrazione, dall’altra un realismo parziale e riduttivo e di assumere la corposità e nello stesso tempo la dilatabilità dei dati reali (anche nell’ambientazione) che l’autore nitidamente suggerisce”. (Luigi Di Gianni)

Sabato 26 agosto dalle 1.40 alle 6.30

UN FILM NON COME GLI ALTRI. OLTRE E DOPO LA NOUVELLE VAGUE (10)

a cura di Fulvio Baglivi e Roberto Turigliatto

IL MESSIA



(Italia, Francia, 1975, col., dur. 138’)

Regia: Roberto Rossellini

Con: Pier Maria Rossi, Mita Ungaro, Tina Aumont, Anita Bertolucci, Flora Carabella, Vernon Dobtcheff, Antonella Fasano, Jean Martin, Louis Suarez, Toni Ucci, Cosetta Pichetti

Ispirato ai quattro Vangeli (in particolare a quello di Marco) con una forte componente mariana e una premeditata omissione del contesto storico-politico, questa vita di Cristo si rivolge all’umanità più che alla divinità del personaggio, espungendo gran parte dei miracoli e le profezie sulla fine del mondo e riducendo al minimo i riferimenti al soprannaturale. Esplicitamente popolare nel rispetto della tradizione iconografica, quasi da presepio, è un film tutto rosselliniano nell’illuminata semplicità della scrittura, nella trasparenza dello stile. Per la prima volta nel cinema cristologico c’è la scena della Pietà: il Cristo morto in grembo alla madre.

«Un film sulla figura di Gesù era una tappa d’obbligo alla quale presto o tardi sarei dovuto arrivare. Perché? Perché il mio programma d’informazione, iniziato con La presa del potere da parte di Luigi XIV, si rivolge all’uomo e ha per oggetto l’uomo. E il messaggio di Cristo, in tutta la storia dell’umanità, è stato quello che meglio, e più profondamente di ogni altro, ha chiarito l’uomo a sé stesso. Tutte le civiltà si sono strutturate, a parole, sulla fiducia nell’uomo, ma poi, in pratica, sono sopravvenuti altri fattori che le hanno spinte a essere estremamente prudenti verso gli uomini. Si comincia a pensare che non tutti gli uomini possano essere intelligenti, buoni, uguali, e, a questo punto – le ideologie lo hanno dimostrato – si cominciano a fare discriminazioni, ad appoggiarsi a regoline fatte a misura per un omino di carta che non corrisponde a realtà. Nei Vangeli c’è, invece, totale disponibilità per l’uomo inteso in tutte le sue dimensioni. Una totale fiducia». (Roberto Rossellini, 1977).

SOCRATE – pt 1 e 2

(Italia, 1970, colore, 102’)

Regia: Roberto Rossellini

Interpreti: Jean Sylvère, Anne Caprile, Ricardo Palacios, Bepy Mannajuolo

Gli ultimi giorni di Socrate nella lettura di un suo “allievo”, animato da una medesima ansia di verità, fu presentato al Festival di Venezia 1970 e trasmesso dalla Rai in due puntate l’anno dopo. «Era un eccentrico e la sua eccentricità era la ricerca del nuovo. La sua eccentricità consisteva nella ricerca della verità e della sapienza […] nel rifiutare il titolo di maestro, nel non pretendere di imporre insegnamenti autoritari. Credeva invece alla dialettica del dialogo e alla forza della sapienza, cioè della cultura. Nel suo mondo, Socrate era un rivoluzionario» (Rossellini).

INCONTRI 1969 – ROBERTO ROSSELLINI: I SEGRETI DI UN MITO

(Italia, 1969, b/n., dur., 63′) Puntata del programma televisivo Incontri 1969.

Regia: Gastone Favero e Ugo Gregoretti

Un’ora con Roberto Rossellini, riferimento primo, costante e assoluto, di Fuori Orario. Il regista di Paisà e Europa 51 intervistato da Gregoretti racconta di sé e della sua vita, ripercorre la sua opera, il rapporto con i giovani critici dei Cahiers du Cinema che diventeranno gli autori della Nouvelle Vague francese ma anche della sua partecipazione alle manifestazioni del maggio ’68 parigino. Passando da un argomento all’altro emerge il pensiero di quella che è una delle figure chiave non solo del secolo scorso e non solo nel campo cinematografico, una visione lucida e appassionata, propria di Rossellini, che unisce scienza, coscienza e conoscenza e un’ostinata fiducia nelle capacità dell’essere umano.



