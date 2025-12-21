La programmazione di Fuori Orario dal 21 al 27 dicembre

Domenica 21 dicembre dalle 2.55 alle 6.00

Fuori Orario cose (mai) viste 2025/2026



STORY EDITOR, corso online dal 20 gennaio 2026



-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

di Ghezzi Baglivi Esposito Fina Francia Luciani Turigliatto



Corso online CRITICA CINEMATOGRAFICA LAB, dal 15 gennaio



----------------------------

--------------------------------------------------------

presenta



A.I. per SCENEGGIATURA, dal 26 gennaio 2026



----------------------------

--------------------------------------------------------

A CHE PREZZO LA REALTÀ? (2)

di Lorenzo Esposito

QUELL’ESTATE CON IRÈNE primavisioneTV

(Italia, 2024, col., durata 86′)

Regia: Carlo Sironi

Con: Noée Abita, Maria Camilla Brandenburg, Claudio Segaluscio, Beatrici Puccilli, Anna Di Luzio, Gabriele Rollo, Maurizio Grassia.

Presentato alla Berlinale nella sezione Generation 14plus.

Italia, fine anni novanta. Clara e Irène, entrambe diciassettenni, si incontrano in un campo estivo organizzato dall’ospedale dove sono in cura. Clara è timida, mentre Irène è selvaggia. Sono completamente diverse, ma si capiscono subito. Invece di tornare dalle loro famiglie, decidono di scappare su un’isola lontana al largo della costa siciliana per trascorrere la loro bella estate.

CARGO primavisioneTV

(Italia, 2012, col., dur., 16′)

Regia: Carlo Sironi

Con: Lidiya Liberman, Flavius Gordea, Marius Bizau, Inga Chiriac

Presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti.

Alina ha venticinque anni, viene dall’Ucraina e lavora come prostituta ai margini di Roma. Jani, il ragazzino che tutti i giorni la porta sulla strada, non le stacca gli occhi di dosso. È convinto che sia suo il figlio che lei porta in grembo. Questa certezza quasi illusoria lo spinge a cercare una via di fuga dalla gabbia che li circonda.

LEGGERE IL PASSATO, INTERPRETARE IL PRESENTE – CONVERSAZIONE CON CARLO SIRONI

di Lorenzo Esposito

(Italia, 2025, col., durata 30’ca.)

Carlo Sironi spiega il suo metodo, la fatica della scrittura, l’amore per i personaggi e la liberazione dalla confusione del presente. La musica, la letteratura, il passato come insistenza del contemporaneo, sono alla base del suo cinema personale e differente.

Sabato 27 dicembre dalle 1.30 alle 7.00

Fuori Orario cose (mai) viste 2025/2026

di Ghezzi Baglivi Esposito Fina Francia Luciani Turigliatto

presenta

UNA VISIONE POETICA DEL MONDO. Emma c’est moi: Flaubert, Agustina Bessa Luís, Oliveira

di Simona Fina e Roberto Turigliatto

LA VALLE DEL PECCATO

(Vale Abraão, Portogallo, Francia, Svizzera 1993, col., 195’, v.o. sott. it.)

Regia: Manoel De Oliveira, dal romanzo omonimo di Agustina Bessa-Luís

Con: Leonor Silveira, Luís Miguel Cintra, Cecile Sanz de Alba, Rui de Carvalho, Glória de Matos, Luís Lima Barreto, João Perry, Diógo Doria, Isabel Ruth, Laura Soveral

Per la prima volta in tv la versione originale integrale del capolavoro di Oliveira, restaurata dalla Cinemateca Portuguesa e reintegrata delle parti tagliate nella versione presentata a Cannes nel 1993 e poi uscita in sala. Non potendo perseguire per motivi produttivi il progetto di un film da Madame Bovary, già realizzato da Claude Chabrol due anni prima, Oliveira chiese alla grande scrittrice Agustina Bessa-Luís (sua amica e complice già in Visita, memorie e confessioni, in Francisca e poi altri film successivi) di scrivere lei un romanzo ispirato a Flaubert, che si intitolerà Vale Abraão. Oliveira partirà dal testo di Agustina, che ambienta la vicenda del romanzo di Flaubert nella valle del Douro: Emma Bovary diventa Ema Paiva, il periodo è quello contemporaneo, seppure avvolto in una patina quasi atemporale. Escluso clamorosamente dalla selezione ufficiale del Festival di Cannes del 1993, il film fu presentato alla Quinzaine des Réalisateurs in una proiezione trionfale, diventata leggendaria. I “Cahiers du Cinéma” ne scrissero allora come di “uno dei film più belli al mondo”.

«Si tratta di un adattamento doppiamente distanziato: l’adattamento di un adattamento di Madame Bovary, o per meglio dire il film di una riflessione che ha Flaubert come punto di partenza. È un film lirico. Una donna resiste agli uomini, che sono il potere, per la sola forza della sua visione poetica del mondo, per quanto illusoria essa sia. È proprio questo il soggetto del film: come la poesia spinga Ema verso l’agonia, come lei costruisca la propria morte intorno a una concezione poetica del mondo» (Manoel de Oliveira). Ema muore, in una giornata di sole splendente, dopo essersi vestita come per andare ad un ballo.

LA QUINDICESIMA PIETRA

Conversazione filmata tra Manoel de Oliveira e João Bénard da Costa

(15ª Pedra: Manoel de Oliveira e João Bénard da Costa em Conversa Filmada, Portogallo, 2005, col, 117′, v.o. sott., it.)

Regia: Rita Azevedo Gomes

Con: Manoel de Oliveira, João Bénard da Costa

Per gentile concessione di Rita Azevedo Gomes

Lunga conversazione tra il grande cineasta e il critico e scrittore, presidente della Cinemateca Portuguesa: non solo sul cinema ma sui misteri dell’arte (tra fisica e metafisica). “E’ un film sui misteri della memoria, soprattutto sulla forza della sua espressione attraverso la parola, la parola detta. La parola come immagine cinematografica” (Rita Azevedo Gomes)

Di fronte alla cinepresa di Rita Azevedo Gomes i due protagonisti : Manoel de Olivera e João Bénard da Costa, fissati, come in un’opera pittorica, in una conversazione intima, che si avvale di una complicità abituale tra questi due grandi figure. D’altronde, nessuno ha saputo sollecitare le ironiche e sottili corde oliveiriane come Bénard da Costa.

Articoli Correlati:



A NATALE REGALA LIBRI e RIVISTE di SENTIERI SELVAGGI!



----------------------------

--------------------------------------------------------