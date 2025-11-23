La programmazione di Fuori Orario dal 23 al 29 novembre

STANDING, BY THE WALLS (HEROES). FANTASMI SI AGGIRANO PER L’EUROPA

di Fulvio Baglivi



Corso online DATA MANAGER E D.I.T. dal 2 dicembre



-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grazie alla disponibilità dell’autore Sylvain George e di Noir Productions, di Ottavia Fragnito e Filmmaker Festival di Milano, Fuori Orario presenta in prima visione TV Les éclats (ma guele, ma révolte, mon nom). Vincitore del Torino Film Fest del 2011, passato anche a Pesaro, Rotterdam e numerosi festival internazionali, il film di Sylvain George, che all’ultimo festival di Locarno e a Cannes ha presentato Nuit Obscure: Ain’t I a Child?, fa parte dell’ormai lungo lavoro del regista tra i migranti d’Europa. Con la sua fotografia in bianco e nero contrastato, i corpi e le voci dei migranti, protagonisti, loro malgrado, di questo momento storico, diventano una geografia della violenza, della sopraffazione e del razzismo.

LES ÈCLATS (MA GUELE, MA RÈVOLTE, MON NOM) primavisioneTV

(t.l., I Frammenti (La mia bocca, la mia rivolta, il mio nome), Francia, 2011, b/n, 94’ circa)

Di: Sylvain George

Calais, Nord della Francia. Migranti che aspettano di riuscire ad attraversare la Manica, conquistare la traversata, raggiungere l’Inghilterra. Nel frattempo si tengono lontano dalla polizia. Attendono, si lavano, fumano, si nascondono, si scaldano mentre raccontano della fatica, dei soprusi e delle loro identità travolte.

“Il film si compone dei frammenti sfuggiti al film Qu’ils reposent en révolte. Frammenti di voci, frammenti di riso, frammenti di rabbia; brandelli di parole, di immagini e di memoria; parole del vicino e del lontano, di ieri e di oggi, d’Africa, Medio Oriente, Europa; malattie scomparse, mani di metallo, soffi di vento, gesto di sole al tramonto, riflessi rosso sangue; retate della polizia, processioni guerriere, corte d’ingiustizia… Per una cartografia della violenza inflitta alle persone migranti, della ripetizione delle gesta coloniali e del carattere inaccettabile del “come va il mondo”. [Sylvain George]

CHECKPOINT BERLIN

(Italia 2019, col. e b/n, dur., 64’)

Regia: Fabrizio Ferraro

Con: Alessandro Carlini, Marcello Fagiani, Fabio Fusco, Marta Reggio

Un regista si trova a Berlino per la proiezione di un suo film. Camminando per la città riflette sul Muro e sull’esperienza leggendaria di un suo parente, uno zio mai più ritrovato, dissennato per amore e divenuto da quel momento passeur tra le due zone della Germania divisa. Un altro pezzo del ciclo “indesiderati d’Europa”, realizzato da Fabrizio Ferraro in questi ultimi anni.

Sabato 29 novembre dalle 2.25 alle 7.00

ACTION PAINTING

Il meccanismo aerodinamico di Johnnie To e Wai Ka-Fai

a cura di Lorenzo Esposito

DRUG WAR prima visione TV

(Id., Cina/Hong Kong, 2012, 102’ 15’’, v.o. sottotitoli italiani)

Regia: Johnnie To

Con: Sun Honglei, Louis Koo, Huang Yi, Wallace Chung, Gao Yungxian, Guo Tao, Li Jing, Lo Hoi-pang, Eddie Cheung, Gordon Lam,, Michelle Ye, Lam Suet

Presentato in prima mondiale al Festival Internazionale del Film di Roma (ora Festa del Cinema di Roma), questo film unico e cupissimo, è il primo girato dalla coppia Johnnie To/Wai Ka-fai in Cina. Nonostante le attenzioni della censura, il Drug War costituisce un raro esempio di connubio tra film di genere e intenzione politica. Ogni scena è stata girata in due modi diversi in previsione delle obiezioni della censura, ma Johnnie To e Wai Ka-Fai hanno dichiarato in seguito di aver scelto spesso la versione alternativa.

In fuga da un’esplosione nella sua fabbrica di droga, Timmy Choi si schianta con la sua auto contro un ristorante e, mentre riprende conoscenza, viene catturato dal capitano Zhang Lei. Rendendosi conto che riceverà la pena di morte per i suoi crimini, negozia informazioni sui suoi colleghi per sopravvivere. Lentamente, attraverso continui sotterfugi e ambiguità, il capitano Zhang Lei viene introdotto nel sistema di distribuzione della droga. Doppiogioco, false piste, corruzione diffusa e una violenza senza fine porteranno all’incredibile sparatoria finale.

“La sceneggiatura originaria del film, sarebbe stata un film di circa quattro ore. Ma i film possono cambiare. Per quanto riguarda la storia dei poliziotti, abbiamo volutamente evitato di inserire molte informazioni sul loro passato. Se si raccontano le loro storie personali, si complica il processo di approvazione del film da parte della censura. E inoltre questo ci ha permesso di concentrarci sui fatti filmici puri” (Mr. Beaks Talks Drug War with Johnnie To, luglio 2013).

SQUADRA MOBILE 61

(Bodyguard, Usa, 1948, b/n, dur., 62’, v. o. sott., it.)

Regia: Richard Fleischer

Con: Lawrence Tierney, Priscilla Lane, Phillip Reed, June Clayworth, Elisabeth Ridson, Steve Brodie, Frank Fenton, Charles Cane

Da un soggetto del giovane Robert Altman, uno dei noir più cristallini di Richard Fleischer.

Costretto a dimettersi dalla polizia per incompatibilità ambientale, un ex poliziotto trova lavoro come guardia del corpo della zia di un giovane industriale. Qui viene a conoscenza di intrighi, ricatti e corruzione, mentre è anche accusato di omicidio dai suoi ex colleghi…

Articoli Correlati:



DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, il corso online dal 1 dicembre



----------------------------

--------------------------------------------------------