La programmazione di Fuori Orario dal 24 al 30 agosto



LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO di SENTIERI SELVAGGI





----------------------------

--------------------------------------------------------

Domenica 24 agosto dalle 2.25 alle 6.00

Fuori Orario cose (mai) viste



PROFESSIONE CINEMA, un workshop gratuito a Roma il 13/14 settembre



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

di Ghezzi Baglivi Esposito Fina Francia Luciani Turigliatto

presenta



SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI, scarica la Guida della Triennale 2025/2026





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA LOTTA DI ROBERTO ROSSELLINI PER LA NOSTRA SOPRAVVIVENZA (9)

di Fulvio Baglivi



Script Supervisor: la memoria del set, corso online dal 2 settembre!



-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esattamente sessanta anni fa, il 13 luglio del 1965, Roberto Rossellini presentava a Roma, presso la Sala della Stampa Estera, un manifesto, che si proponeva di “elaborare degli spettacoli, dei programmi che possano aiutare l’uomo a scorgere gli orizzonti reali del suo mondo”. Il manifesto, pubblicato dai Cahiers di Cinéma nell’ottobre dello stesso anno, viene subito firmato da Gianni Amico, Adriano Aprà, Gian Vittorio Baldi, Bernardo Bertolucci, Tinto Brass e Vittorio Cottafavi, in seguito anche dai fratelli Taviani e altri cineasti che daranno vita a una serie di opere con l’intento “didattico” oltre che artistico, che ha trovato nella Rai degli anni ’60-’70 il maggior contributo produttivo.

In questa estate funestata dalle guerre, dai cambiamenti climatici, politici e morali Fuori Orario ripropone le opere di Rossellini girate per la televisione italiana ma anche quelle di altri cineasti, da Amico a Cottafavi fino a Noi credevamo di Martone, influenzate dal rigore scientifico e dal pensiero rosselliniano.

IL MESSIA

(Italia, Francia, 1975, col., dur., 138’)

Regia: Roberto Rossellini

Con: Pier Maria Rossi, Mita Ungaro, Tina Aumont, Anita Bertolucci, Flora Carabella, Vernon Dobtcheff, Antonella Fasano, Jean Martin, Louis Suarez, Toni Ucci, Cosetta Pichetti

Ispirato ai quattro Vangeli (in particolare a quello di Marco) con una forte componente mariana e una premeditata omissione del contesto storico-politico, questa vita di Cristo si rivolge all’umanità più che alla divinità del personaggio, espungendo gran parte dei miracoli e le profezie sulla fine del mondo e riducendo al minimo i riferimenti al soprannaturale. Esplicitamente popolare nel rispetto della tradizione iconografica, quasi da presepio, è un film tutto rosselliniano nell’illuminata semplicità della scrittura, nella trasparenza dello stile. Per la prima volta nel cinema cristologico c’è la scena della Pietà: il Cristo morto in grembo alla madre.

«Un film sulla figura di Gesù era una tappa d’obbligo alla quale presto o tardi sarei dovuto arrivare. Perché? Perché il mio programma d’informazione, iniziato con La presa del potere da parte di Luigi XIV, si rivolge all’uomo e ha per oggetto l’uomo. E il messaggio di Cristo, in tutta la storia dell’umanità, è stato quello che meglio, e più profondamente di ogni altro, ha chiarito l’uomo a sé stesso. Tutte le civiltà si sono strutturate, a parole, sulla fiducia nell’uomo, ma poi, in pratica, sono sopravvenuti altri fattori che le hanno spinte a essere estremamente prudenti verso gli uomini. Si comincia a pensare che non tutti gli uomini possano essere intelligenti, buoni, uguali, e, a questo punto – le ideologie lo hanno dimostrato – si cominciano a fare discriminazioni, ad appoggiarsi a regoline fatte a misura per un omino di carta che non corrisponde a realtà. Nei Vangeli c’è, invece, totale disponibilità per l’uomo inteso in tutte le sue dimensioni. Una totale fiducia». (Roberto Rossellini, 1977)

INCONTRI 1969 – ROBERTO ROSSELLINI: I SEGRETI DI UN MITO

(Italia, 1969, b/n., dur., 63′) Puntata del programma televisivo Incontri 1969.

Regia: Gastone Favero e Ugo Gregoretti

Un’ora con Roberto Rossellini, riferimento primo, costante e assoluto, di Fuori Orario. Il regista di Paisà e Europa 51 intervistato da Gregoretti racconta di sé e della sua vita, ripercorre la sua opera, il rapporto con i giovani critici dei Cahiers du Cinema che diventeranno gli autori della Nouvelle Vague francese ma anche della sua partecipazione alle manifestazioni del maggio ’68 parigino. Passando da un argomento all’altro emerge il pensiero di quella che è una delle figure chiave non solo del secolo scorso e non solo nel campo cinematografico, una visione lucida e appassionata, propria di Rossellini, che unisce scienza, coscienza e conoscenza e un’ostinata fiducia nelle capacità dell’essere umano.

LA LOTTA DELL’UOMO PER LA SUA SOPRAVVIVENZA – PT 9 Lo spirito scientifico conquista il mondo

(Italia 1970, col., dur., 56’)

Ideato da: Roberto Rossellini

Regia: Renzo Rossellini

La lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza è uno dei film TV (in dodici puntate) che Roberto Rossellini ha realizzato per la RAI, quando vide nella televisione un valido mezzo per esplorare gli aspetti sociali, civili e politici della nostra storia e cultura. Realizzato in realtà dal figlio di Rossellini, Renzo, sotto la supervisione del padre, che ne aveva scritto la sceneggiatura, è lo stesso Roberto Rossellini a presentare brevemente ciascun episodio, riassumendone i tratti fondamentali.

Venerdì 29 agosto dalle 1.05 alle 6.00

E LA NAVE VA (1)

FUORI ORARIO VENEZIA 2025

di Fulvio Baglivi, Simona Fina, Roberto Turigliatto

LA GRANDE ESTASI DELL’INTAGLIATORE STEINER

(Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner, RFT 1974, col., dur., 45’’, v.o. sott., it.)

Regia: Werner Herzog

Il soggetto di La grande estasi dell’intagliatore Steiner è ispirato alla vicenda umana e sportiva dello svizzero Walter Steiner, medaglia d’oro al mondiale di volo con gli sci nel 1972 a Planica in Slovenia e nel 1977 a Vikersund in Norvegia. Il suo record mondiale di 179 metri, ottenuto a Planica nel 1974, restò imbattuto per cinque anni. È considerato il più grande saltatore con gli sci della storia. Herzog stesso aveva praticato da ragazzo questo sport e rivela nel film il suo coinvolgimento emotivo. Steiner è anche un artigiano che coltiva la passione per la scultura in legno. Come La Soufrière, in programma nella notte di sabato 30 agosto, il film è tra gli esiti più alti del primo periodo della vasta e geniale opera di Herzog “documentarista”, espressione poetica della sua visione “estatica” del cinema.

«Sono sempre stato interessato alla differenza tra “fatto” e “verità”. E ho sempre sentito che esiste qualcosa come una verità più profonda. Esiste nel cinema, e la chiamerei “verità estatica “. È più o meno come in poesia. Quando leggi una grande poesia, senti immediatamente, nel tuo cuore, nelle tue budella, che c’è una profonda, inerente verità, una verità estatica…è misteriosa ed elusiva, e può essere colta solo per mezzo di invenzione e immaginazione e stilizzazione». (Werner Herzog)

MÉDITERRANÉE

(Francia, 1963, col., dur., 45′, v.o. sott., it.)

Regia: Jean-Daniel Pollet

Quarantacinque minuti di immagini girate durate un viaggio di 3500 km intorno al Mediterraneo, organizzate secondo un montaggio seriale: “uno dopo l’altro i pezzi del gioco vengono ripresi e verranno rilanciati, diversi e uguali, nello stesso modo e in modo diverso”. (dal commento di Philippe Sollers)

“Per Méditerranée ho fatto un viaggio di tre mesi e mezzo, percorso quindici paesi attorno al bacino del Mediterraneo, ma ho rifiutato subito di fare un documentario. (…) Per cui ho filmato una sola inquadratura, in modo di poter utilizzare al montaggio le inquadrature come parole, come segni. Ho filmato le manifestazioni di culture sepolte ma che ci fanno segno. Volevo a ogni costo preservare la presenza libera delle cose. Mi è più facile filmare le cose che le persone. Credo molto al ‘partito preso delle cose’ di Francis Ponge (…) Méditerranée è un film libero nel senso in cui cerca di mostrare che si possono far saltare le distinzioni arbitrarie tra reale e immaginario, fra passato, presente, futuro, senza entrare in uno “spazio mentale” devitalizzato, poiché il gioco dell’analogia e delle corrispondenze tra immagini molto concrete – ispirandosi ad alcuni temi molto semplici, il più evidente dei quali è la morte della cultura – ha per unico scopo quello di cercare di ridare alle cose, ai volti mostrati, il loro ‘potere di rivelazione originale’ e dimenticato”. (Jean-Daniel Pollet).

“In questa banale serie di immagini a 16 sulle quali alita lo straordinario spirito del 70, sta a noi ora di saper trovare lo spazio che solo il cinema sa trasformare in tempo perduto… O piuttosto il contrario… Ecco, infatti, piani lisci e tondi abbandonati sullo schermo come un ciottolo sulla riva…”. (Jean-Luc Godard)

DAYS

(Rizi, Taiwan, 2020, col., dur., 121’, v.o. senza dialoghi)

Regia: Tsai Ming-liang

Con: Lee Kang-sheng, Anong Houngheuangsy

Segnato dal dolore della malattia e dalle relative cure, Kang si ritrova a vivere un’esistenza alla deriva. Una sera, in una terra straniera, incontra il giovane Non. Una camera d’albergo di Bangkok diventa il punto d’in contro dei loro destini, delle loro solitudini e delle loro traiettorie. I due uomini trovano consolazione l’uno nell’altro, prima di separarsi per seguitare a vivere, ciascuno, i propri giorni. Il suono di un carillon sarà il segno del loro incontro. Il film è quasi completamente privo di dialoghi, ci sono solo alcune brevissime conversazioni che – come annuncia la didascalia iniziale – non sono state tradotte né sottotitolate per esplicita volontà del regista. I corpi, lo spazio, il tempo, gli sguardi, la durata, sono l’unica materia di un cinema dall’intensità emozionale bruciante. All’attore feticcio del regista, il taiwanese Lee Kang-sheng, che porta i segni di una lunga malattia, si unisce il giovane non professionista Anong Houngheuangsy, per la prima volta al cinema.

«Anche quando in passato utilizzavo un copione, questo non era mai completo perché non arrivavo mai a ultimarlo. Non sapevo mai cosa sarebbe potuto accadere dopo sul set. Per cui quando giravo i miei film, gli attori non avevano mai uno script tra le mani e non ce l’avevo nemmeno io. (..) Amo la prima inquadratura, la prima ripresa, e avrei voluto che durasse ancora di più. Un giornalista americano, quando ha visto il film, ha pensato che quella prima scena sarebbe durata addirittura due ore. (…)». (Tsai Ming-liang, da un’intervista a “Quinlan”, 29-2-2020)

«L’amore, che sia filiale o no, lo concepisco nel senso buddista, come un insieme di determinismo e di precarietà. Ogni incontro, anche se non dura, una volta che ha avuto luogo diventa eterno». (Tsai Ming-liang, da un ‘intervista a “Le Monde”, novembre, 2005)

Sabato 30 agosto dalle 0.35 alle 6.30

E LA NAVE VA (2)

FUORI ORARIO VENEZIA 2025

di Fulvio Baglivi, Simona Fina, Roberto Turigliatto

LA SOUFRIÈRE

(La Soufrière – Warten auf eine unausweichliche Katastrophe, lett. “La Soufrière – In attesa di una catastrofe inevitabile“, RFT 1977, col., dur., 31’, v.o. sott., it)

Regia: Werner Herzog

Nel 1976, durante il montaggio di Cuore di vetro, Herzog venne a sapere che un’isola dell’Atlantico, Guadalupa, stava per essere distrutta dall’eruzione di un vulcano e che un solo uomo, un contadino che si era rifiutato di lasciare la propria casa. Nonostante il pericolo Herzog e il suo operatore di fiducia, Edward Lachman, si recarono sull’isola ed effettuarono – nell’imminenza del pericolo, nella presenza della potenza primordiale della natura – le riprese da cui ebbe origine il film La Soufrière. Smentendo le previsioni l’eruzione non avrà luogo, e così Herzog commenterà: “Ora il film diventerà il documentario di una catastrofe inevitabile che non ha avuto luogo”.

IL MALE NON ESISTE PRIMA VISIONE TV

(Aku wa sonzai shinai, Giappone, 2023, col, dur., 102’, v.o. sott., it)

Regia: Ryusuke Hamaguchi

Con: Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa, Ryuji Kosaka, Ayaka Shibutani, Hazuki Kikuchi, Hiroyuki Miura

Takumi e la figlia Hana vivono nel villaggio di Mizubiki, nei pressi di Tokyo. Come altre generazioni prima di loro, conducono una vita modesta assecondando i cicli e l’ordine della natura. Un giorno, gli abitanti del villaggio vengono a conoscenza del progetto di costruire, vicino alla casa di Takumi, un glamping, inteso a offrire ai residenti delle città una piacevole fonte di “evasione” nella natura. Quando due funzionari di Tokio giungono al villaggio per tenere un incontro, diventa chiaro che il progetto avrà un impatto violento sia sull’equilibrio ecologico dell’altopiano sia sullo stile di vita degli abitanti, con profonde ripercussioni sull’esistenza di Takumi e della figlia. Ma, malgrado la minaccia umana sull’ambiente sia esplicita, il film sfugge però del tutto a una semplice lettura “ecologica”, si apre al contrario al gioco delle interpretazioni, la natura appare nei suoi aspetti più misteriosi e inquietanti.

«Credo che i film abbiano bisogno di mistero, e che l’inquietudine sia una delle emozioni più belle che possa sperimentare uno spettatore. È questo che cerco di raggiungere nei miei film. (…) . Avendo vissuto sempre in città non ho avuto legami forti con la natura, e quindi sono stato semplicemente emozionato dalla bellezza dei paesaggi, dai movimenti e dai suoni delle acque, le piante, gli alberi, le luci. E poi sono stato colpito dalla notte profonda di questa natura, quando non si vede più nulla, solo qualche luce in lontananza; o dalla nebbia che cancella tutto. Come cittadino mi sono lasciato conquistare da questo aspetto più inquietante. Sono stato anche segnato dalla realizzazione dei miei film documentari sullo tsunami del 2011, al centro più profondo dell’ostilità della natura e delle sue conseguenze sull’uomo. Sono sensibile ai due aspetti della natura – la bellezza e la violenza – che secondo me sono inseparabili». (Ryusuke Hamaguchi, “Cahiers du Cinéma”, aprile, 2024)

«In questo film ho avuto la straordinaria opportunità di lavorare nuovamente con la compositrice di Doraibu mai kā, Eiko Ishibashi. Il progetto del film ebbe inizio quando mi chiese di realizzare un filmato per la sua esibizione dal vivo Gift, così che il film è stato concepito come “materiale sorgente originale” per il filmato. Sempre più coinvolto nel film che stavamo creando, ho potuto contare ampiamente sull’aiuto di Eiko e dei suoi amici anche durante le riprese. Questo modo estremamente libero di fare cinema mi ha dato grande energia. Dopo le riprese, ho sentito di aver catturato le interazioni delle persone nella natura e ho completato il lavoro come un unico film con la bellissima musica di Eiko Ishibashi». (Ryusuke Hamaguchi)

EO

(Polonia-Italia, 2022, col., dur., 85′, v.o. sott. italiani)

Regia: Jerzy Skolimowski

Con: Sandra Drzymalska,, Lorenzo Zurzolo, Mateusz Kościukiewicz, Isabelle Huppert, Lolita Chammah

Dopo la chiusura del circo polacco in cui si esibisce con la giovane circense Kassandra, l’asino di nome Eo attraversa l’Europa e dopo molte peripezie picaresche e incontri imprevisti si ritrova infine in Italia in mezzo a una mandria di mucche portate al mattatoio. A ottantaquattro anni Jerzy Skolimowski si confronta con il capolavoro di Robert Bresson, Au hasard Balthazar, per ritrarre senza indulgenza – nella brutalità o nell’indifferenza degli uomini – lo stato vulnerabile e forse terminale dell’Europa contemporanea, non diversamente da come aveva fatto in 11 minuti. Ma Eo entra in risonanza anche con Essential Killing, dove il talebano fuggitivo e inseguito diventava a sua volta un animale braccato.

«Dal momento che il personaggio principale è l’asino gli umani sono visti attraverso i suoi occhi: lo sguardo di un essere che non partecipa alle azioni umane, che spesso non ne capisce le cause e il senso, ma la cui presenza crea un punto di vista originale (…) Ho uno sguardo piuttosto pessimista sul mondo contemporaneo. Sembra che stiamo attraversando un’epoca caotica e opaca della storia dell’umanità. Non mi riferisco solo alle guerre e alle epidemie, ma all’assenza di profondità nelle relazioni umane, che sono dettate solo dal calcolo e dal business. La nostra epoca non favorisce né l’empatia né le ricerche trionfanti della ragione. (…) Ho anche pensato che una struttura formale con tante storie diverse mi autorizzava a una libertà formale totale, così da poter utilizzare la cinecamera in molti modi diversi, compresi i più stravaganti. (…) Questo film mi è molto caro, ci ho messo dentro molto di me stesso e vorrei quasi poter continuare a girarlo per prolungare il piacere di lavorare con una creatura tanto magnifica!» (Jerzy Skolimowski, da un’intervista in “Cahiers du Cinéma”, ottobre 2022)

IL FIUME ROSSO (ETNA LUMIÈRE, ACQUA E FUOCO)

Di: enrico ghezzi e Ciro Giorgini

(Puntata di Fuori Orario, 2000, b/n, col., dur., 76’ ca, riprese dell’eruzione dell’Etna di Giovanni Tomarchio)

Le riprese dell’Etna in eruzione realizzate costantemente negli anni dal cameraman RAI Giovanni Tomarchio sovrimpresse alle primigenie immagini dei Fratelli Lumière. Una palingenesi del cinema creata da ghezzi e Giorgini negli anni novanta e che spesso ha in seguito introdotto le notti Il fiume rosso costruite da Ciro con le lunghe riprese del vulcano in eruzione. Una delle tante sovrimpressioni proposte da Fuori Orario negli anni, una pratica artigianale che amplifica il concetto tradizionale di montaggio e propone una riflessione teorica sulle potenzialità delle immagini.



BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari per la Scuola di Cinema Sentieri selvaggi



----------------------------

--------------------------------------------------------