La programmazione di Fuori Orario dal 25 al 31 gennaio

Dialogo clandestino (premonizioni presenti passate postume) (1)

di Lorenzo Esposito



ACTUA 1

(Francia, 1968, b/n, 6’, v.o. sottotitoli italiani

Regia: Philippe Garrel, con un collettivo di cui facevano parte Serge Bard e Patrick Deval.

Considerato perduto fino al 2014, quando fu ritrovato negli Archives Françaises du Film e poi restaurato dalla Cinémathèque Française. Diventate leggendarie “in absentia”, le “Actualités révolutionnaires” furono ricordate da Godard come il più bel film sul 68. “Mi ricordo queste inquadrature del 68, le uniche in cui si vedono i CRS di fronte nella scura austerità del 35 mm, mentre tutti facevano solo 16 mm. sfocati, uno sfocato da cui il cinemascope e il dolby non ci hanno mai tirato fuori, anzi”. Secondo una testimonianza dello stesso Garrel, Godard aveva finanziato la produzione del film. Il film è “collettivo” (i suoi componenti faranno poi parte del gruppo Zanzibar), ma Garrel può essere considerato il vero autore, sia come operatore del girato in 35 mm sia come montatore. Il film fu terminato e stampato ma mai mostrato in pubblico.

«Ho ripreso una manifestazione alla République, i ponti di Parigi sbarrati dalle forze dell’ordine. Allegorie. Personaggi di fronte alle barricate in posa come statue. Ho anche utilizzato riprese di cineasti amatori, montavo due o tre flash sulla Sorbona e su un combattimento notturno. La situazione strategica peggiorava perché Parigi era tagliata in due (…) Credo di aver lavorato come un cineasta dell’esercito, servendomi della pellicola in maniera “geografica”. Sapendo che l’uomo non ricorda con precisione che cosa avviene in una strategia di guerra d’attesa, sono riuscito a provare su pellicola 35mm che Parigi era tagliata in due. (…) Era un lavoro topo-logico» (Philippe Garrel intervistato da Gérard Courant, 1986)

«Nel 1968 avevo realizzato Actua 1 con Patrick Deval e Serge Bard. Erano atttualità in 35 mm., attualità rivoluzionarie sul Movimento del 22 marzo, come una sorta di contro-attualità Pathé. Il film consisteva in una mescolanza di inquadrature girate in 35 mm. con una Cameflex e inquadrature in 16 mm. di cineasti amatori che gonfiavamo a 35. Ma questo film l’ho perduto. In Les Amants réguliers ho rifatto le stesse inquadrature come un pittore che rifa la tela che gli è stata rubata. Per esempio la carrellata sui furgoni della CRS sul ponte. Mi sono reso conto che era più facile rifare questa inquadratura che ricordarsi di un avvenimento, che subisce una metamorfosi a opera della contaminazione della memoria e del sogno» (Philippe Garrel, Cahiers du Cinéma n. 606, novembre 2005)

NESSUNO DISSE NIENTE

(Nadie dijo nada, Cile, 1971, col., dur., 126’, v.o. sott.it.)

Regia: Raúl Ruiz

Con: Carlos Solanos, Jaime Vadell, Luis Vilches, Luis Alarcón, Nelson Villagra

Realizzato per la RAI (la serie “L’America Latina vista dai suoi registi”) e mandato in onda negli anni ’70 in una versione ridotta, in bianco e nero e doppiata. Dopo una ricerca sui materiali originali, Fuori Orario ha ripristinato la versione originale montata dal regista, della durata di 126’32”, a colori, con il sonoro originale.

Un gruppo di giovani scrittori e poeti sperduti nel buio della parola che non riesce a cambiare il mondo e nella nebbia di bar fumosi, vende l’anima al diavolo. “È un film sul senso di isolamento e su una certa megalomania che si sviluppò in Cile durante il governo Frei. La versione della Rai è stata fatta tagliando tutto ciò che fa allusione a un contesto politico e a personaggi reali. […] La storia non era la cosa più importante: la cosa più importante erano i discorsi che si facevano attorno alla storia, che è uno dei temi del cinema moderno”. (Raúl Ruiz).

Sabato 31 gennaio dalle 2.30 alle 7.00

Dialogo clandestino (premonizioni presenti passate postume) (2)

di Lorenzo Esposito

REALISMO SOCIALISTA PRIMA VISIONE TV

(El realismo socialista, Cile 1973/2023, b/n e col., 78’ 27’’, v.o. sottotitoli italiani)

Regia: Raúl Ruiz, Valeria Sarmiento

Con: Jaime Vadeli, Javier Maldonado, Juan Carlos Moraga

Realismo socialista (El realismo socialista) è l’ultimo capitolo di un progetto di riscoperta all’interno della sterminata filmografia del cineasta cileno Raúl Ruiz condotto negli ultimi anni dalla sua montatrice e compagna, la regista Valeria Sarmiento, coadiuvata alla produzione da Chamila Rodriguez. Realismo socialista si aggiunge ai due precedenti ritrovamenti Telenovela errante e El Tango del viudo (entrambi titoli già presentati da “Fuori orario” e che tornano in questo ciclo insieme all’altro film di quegli anni, Nessuno disse niente, prodotto dalla Rai e che proprio “Fuori Orario” ha contribuito nel 2007 a ritrovare e ripresentare nella sua versione integrale a colori).

Il film racconta, con incredibili facoltà premonitrici (e con la proverbiale lucida ironia di Ruiz), la fase convulsa immediatamente precedente il colpo di Stato che nel 1973 destituì il Presidente legittimo Salvador Allende e che ne interruppe la lavorazione. Ruiz segue le attività di Unidad Popular senza evitare di mostrarne le contraddizioni. Da un lato le lotte operaie tra spinta rivoluzionaria e tentativi di infiltrazione, dall’altro i quadri di partito, formati da intellettuali e rappresentanti della medio-borghesia: le riunioni, le discussioni, le manifestazioni, e soprattutto i drammatici non detti e i contrasti ideologici (che verranno ripresi da Ruiz nel film gemello, Diálogos de exiliados, primo capolavoro girato in esilio a Parigi). Il senso tangibile di qualcosa di oscuro che incombe, va in parallelo con le immagini di un Paese intero in movimento alla ricerca di qualcosa di nuovo e diverso. A testimoniarlo l’elemento documentaristico, le immagini riprese per le strade dal grande direttore della fotografia Jorge Müller Silva, in seguito fatto prigioniero e scomparso insieme alla sua compagna, che Valeria Sarmiento ha ritrovato e reintegrato nel film.

Così Valeria Sarmiento racconta come si è arrivati a questa versione del film: “Raúl iniziò questo film nell’estate del 1973 (gennaio-febbraio) e poi dovette accantonarlo per iniziare La palomita Blanca, un film che gli era stato chiesto di realizzare. La palomita Blanca era un film finanziato con soldi di persone vicine al partito socialista. Gli dissero: “Smetti di fare film che non fanno soldi”, abbiamo bisogno di te per fare questo film. Abbiamo bisogno di soldi per il partito”. La palomita blanca è un film tratto dal romanzo di Enrique Lafourcade che ha venduto un milione di copie. Anche questo film rimase incompiuto a causa del colpo di Stato. Fu terminato e presentato 17 anni dopo. Abbiamo recuperato il negativo, la copia di lavorazione e le tracce sonore di El Realismo socialista grazie al servizio culturale dell’Ambasciata tedesca, dove li ho depositati prima di lasciare il Cile. Negli anni ‘80 ci fu una mostra dei film di Raúl al BFI, Raúl volle recuperare il materiale e mostrare una prima impalcatura che montammo al BFI e che fu depositata lì. Quel “bout à bout” (già una copia) andò al festival di Rotterdam e da lì alla Cinématheque Belge. Loro hanno conservato la copia. Quando abbiamo voluto riaverlo abbiamo dovuto chiedere ai belgi di farci una copia, mentre il resto del materiale, le altre copie, erano alla Duke University, dove Raúl insegnava. E ora quella che ho messo insieme aggiungendo ciò che era alla Duke e selezionando ciò che era in condizioni migliori.

(L. Esposito, D. Turco, Conversazione con Valeria Sarmiento, in “Film parlato” n. 20, marzo 2025)

UN FILM COMME LES AUTRES

(Id., 1968, col. e b/n, 103’, v.o. sottotitoli italiani)

Regia: Jean-Luc Godard

Con: operai della Renault-Flins, studenti di Nanterre

Un film comme les autres viene girato alla fine di luglio del 1968, su un “terrain vague” erboso, tra gli edifici della periferia di Flins-sur-Seine, non lontano dalla fabbrica Renault, a una quarantina di chilometri a ovest di Parigi. I cinque militanti (tre studenti di Vincennes e due operai di Flins) sono ripresi “in quel preciso giorno” in inquadrature fisse in 16 mm. dal grande William Lubtschasky da lontano, mai di faccia, in una distanza spaziale (giustificata anche da esigenze di anonimato) che raddoppia quella temporale. Qui siamo infatti già da subito nel dopo, alla ricerca, tra immagine e parola, di un “commento” a quanto appena accaduto: un mese dopo, infatti, il maggio è già lontano, irrecuperabile, perduto, rivoluzione più o meno fallita le cui immagini in bianco e nero (splendide), sempre mute, sembrano non meno “datate” delle attualità di un cinegiornale degli anni Trenta.

Questo film non fu quasi visto, fu completamente sottovalutato quando non dichiarato trascurabile, perfino spesso rifiutato dal pubblico nelle poche proiezioni che ne vennero fatte (come a New York alla fine del 1968). Ma trent’anni dopo Jean-Marie Straub e Danièle Huillet dichiararono di considerarlo “uno dei migliori film di Godard”, “un film che corrisponde veramente al Maggio 68”. Jean-Pierre Gorin lo ha definito a sua volta come il “documentario perfetto” che attesta gli eventi, abitato da una “vulnerabilità poetica”, “perché riprende i gesti del cinema degli inizi, come se i fratelli Lumière, invece di registrare gli operai che uscivano dalla loro fabbrica, li avessero filmati in quel momento breve e fragile in cui la occupavano”. E forse Godard non raggiungerà più nei successivi film del gruppo Dziga Vertov quel miracolo poetico per cui la captazione del tempo, come in un film primitivo, si cristallizza subito in un passato irrimediabilmente lontano, in cui tempo vissuto e tempo storico (Michelet) sembrano per un attimo coincidere. Dichiarò Godard molti anni dopo: “Qualcuno, credo Picasso, ha detto: ci vuole molto tempo per diventare un bambino. Questa è la direzione in cui sto andando” (da un testo di Roberto Turigliatto, in Ripley’s Home Video, 2012)

SALUT LES CUBAINS

(Francia, 1963, b/n, 28′, v.o. sott. it.)

Regia: Agnès Varda

Voce: Michel Piccoli.

Restaurato nel 2014.

“È un omaggio a Cuba. Ero stata invitata laggiù dall’ICAIC, l’Istituto del cinema cubano. Mi ero portata una Leica, della pellicola e un treppiede perché avevo in mente qualcosa. Ho trovato i cubani veramente straordinari, e le forme del loro socialismo sorprendenti e gioiose. Sono gli unici socialisti latini. Quando sono a Mosca sento che i sovietici e io apparteniamo a due mondi diversi, ho bisogno prima di tutto di capire. A Cuba è stato più facile, potevo sentirmi cubana e poi capire. E ho anche riso molto. Il folklore della loro rivoluzione, il ritmo della vita, il calore… Sono tornata con 4000 foto, ho impiegato sei mesi a montarne 1500 ma sono stata ricompensata: a Cuba dicono che è un film cubano, che ha la sabor.” (Agnès Varda, “Cahiers du cinéma”, n. 165, aprile 1965)

“Disponevo solo di un supporto instabile, e la Leica obbligava a riarmare due volte, vale a dire che tra gli scatti c’erano alcuni secondi. Quindi, anziché ricostruire un movimento continuo filmando immagini molto vicine nel tempo è stato possibile ricostruire solo una continuità traballante che dà al film il ritmo del cha cha cha, del bolero, del danzón e del guaguancó. […] Mi è capitato di essere etichettata come filocastrista e dunque filocomunista. Sbagliato. Non mi bevo tutto quel che si legge o si dice (compresi i discorsi lunghi e lirici di Fidel Castro), ma ammiro individui idealisti che mettono in pratica le loro idee, quali che siano le privazioni che le accompagnano”. (Agnès Varda, Varda par Agnès, Éditions Cahiers du cinéma, Parigi 1994)

