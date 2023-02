La programmazione di Fuori Orario dal 26 febbraio al 4 marzo

IL LIBRO SU MASSIMO TROISI IN OFFERTA FINO AL 28 FEBBRAIO a soli 11 euro!



Domenica 26 febbraio dalle 2.30 alle 6.00



Fuori Orario cose (mai) viste



di Ghezzi Baglivi Di Pace Esposito Fina Francia Luciani Turigliatto

presenta

LUCI DEL CINEMA’. Rivista, varietà, avanspettacolo tra cinema e televisione (3)

a cura di Paolo Luciani

I POMPIERI DI VIGGIÙ



(Italia, 1949, b/n, dur., 81’)

Regia: Mario Mattoli

Con: Carlo Campanini, Silvana Pampanini, Ave Ninchi, Carlo Croccolo, Dante Maggio, Wanda Osiris, Nino Taranto, Totò, Isa Barzizza, Carlo Dapporto, Elena Giusti, Fritz Mariat/Aldo Tonti

Un gruppo di vigili del fuoco dislocati a Viggiù è perennemente inoperoso per … mancanza di incendi. La figlia del loro capo fugge dal collegio per intraprendere la carriera di attrice del varietà. Allora i pompieri, in mancanza d’altro, si recano in città per dissuadere la fanciulla. Finiranno per applaudirla e l a esorteranno a continuare.

GIOCHIAMO AL VARIETÉ – MILANESISSIMO

(Italia, 1974, b/n, dur., 56’)

Regia: Antonello Falqui

Con: Gino Bramieri, Enzo Jannacci, Bruno Lauzi, Franca Valeri, Milva, Ivana Monti, Lino Patruno, Nanni Svampa, Gianni Agus

GIOCHIAMO AL VARIETÉ rappresenta uno dei migliori tentativi della Rai di ricostruire il mondo dell’avanspettacolo (più che dal grande e sontuoso varietà), dividendo, giustamente, l’omaggio per aree geografiche: Roma, Milano, Napoli, la Sicilia. Chiamati a reinterpretare gag e numeri, storici, reinterpretati o nuovi che fossero, un mix di interpreti, in cui spiccavano in particolare quelli che quel mondo avevano direttamente conosciuto o a loro volta testimoniato in tanti film o varietà televisivi precedenti. Questa puntata dedicata a Milano vede anche il meglio delle professionalità televisive nella costruzione del “teatro com’era”; gli interpreti tutti dovevano poi fare i conti anche con i momenti più caratteristici del genere che il pubblico aveva conosciuto o cominciava a conoscere: dalla riscoperta ormai assodata del Totò cinematografico agli omaggi sempre presenti nel cinema di autore (da Fellini in giù…), fino al massiccio utilizzo di maschere, attori, trame che il cinema popolare italiano aveva riciclato in tutto il decennio degli anni ’70.

STUDIO UNO –TOTO’ E MARIO CASTELLANI

(Italia, 1965, b/n, dur., 17′)

Nel 1965 Totò partecipa trionfalmente al programma televisivo Studio Uno, in una edizione ormai storica anche per la conduzione di Mina. Con la cantante si esibisce in uno dei pezzi più iconici della nostra storia televisiva; meno noto è invece il pezzo con la sua spalla di sempre, Mario Castellani, dove ripropone una delle sue più famose e surreali macchiette.

PRONTO, RAFFAELLA? WANDA OSIRIS E RAFFAELLA CARRA’

(Italia, 1983, col., dur., 18’)

In una puntata di quello che rimane ancora oggi uno dei più grandi successi professionali della Carrà, appuntamento forse unico di televisione popolare firmato da Gianni Boncompagni, la padrona di casa incontra la “diva” per eccellenza del nostro teatro di rivista, ripercorrendo con lei momenti e storie della sua attività.

Venerdì 3 marzo dalle 1.40 alle 6.00

PASSAGGI ITALIANI (1) GRAN TOUR ITALIANO. 61 FILM DEI PRIMI DEL’900 (!° PARTE)

a cura di Simona Fina e Roberto Turigliatto

GRAN TOUR ITALIANO

(Id, b/n, inizio’900, muto con accompagnamento al pianoforte, dur., 145’ ca)

Una collezione realizzata dalla Cineteca di Bologna, a cura di Andrea Meneghelli

Accompagnamento musicale al pianoforte composto ed eseguito da: Daniele Furlati

Oltre un secolo fa, frotte di cineoperatori italiani e non attraversano l’Italia in lungo e in largo per filmare paesaggi, borghi, città, eventi, fabbriche, usi e costumi del nostro paese, a beneficio di una categoria tutta nuova, gli spettatori cinematografici di tutto il mondo.

Negli anni la Cineteca di Bologna ha ritrovato e restaurato un buon numero di “piccoli film” che documentano l’Italia di oltre un secolo fa. Altre cineteche, italiane e straniere, hanno parallelamente reso possibili altri ritrovamenti e restauri. Queste opere riportate alla luce hanno cominciato a formare un corpus importante, in grado di costituire una mappa piuttosto esaustiva del territorio nazionale italiano. Un viaggio nello spazio e nel tempo, toccando centinaia di luoghi. Catania, Monreale, Palermo, Messina, il golfo di Salerno, Amalfi, la grotta Azzurra, Pompei, Napoli e il Vesuvio, la festa dei gigli a Nola, le paludi Pontine, Roma e le sue fontane, l’Abruzzo, le cascate di Terni, il Palio di Siena, le vedute di Firenze, l’industria dei marmi a Carrara, Bologna, le bellezze liguri, l’industria della Fiat, Milano e i navigli, il lago di Como, i pizzi di Venezia, la laguna e le sue gondole sono solo alcuni dei luoghi, le tradizioni e i modi di vita che questi film ci restituiscono dal tempo passato. L’Italia come non l’abbiamo mai vista, sospesa tra Ottocento e modernità, nelle immagini antiche e rare che sono sopravvissute. Un Grand Tour, un viaggio di piacere, certo, ma che ci aiuta anche a capire meglio il paese di oggi.

Scrive il curatore Andrea Meneghelli: «Tante pellicole restano ancora da scoprire e da salvare, ma ci sembrava arrivato il momento di tirare una sorta di bilancio del lavoro fin qui svolto. Dopo una selezione tribolata (e giocoforza discutibile, come ogni selezione), siamo arrivati a programmare un viaggio in sessantuno tappe, dove speriamo ci si possa perdere e ritrovare».

AIMEZ-VOUS L’ITALIE?

(Italia, 1976, col., dur., tot., 129’circa)

Di: Luciano Emmer

Emmer attraversa la penisola alla ricerca delle particolarità che da sempre ne fanno una meta dei soggiorni di artisti, scrittori, attori e persone note. Dalle numerose interviste emerge un interessante quadro dei visitatori stranieri, mossi principalmente dal desiderio di assorbire la cultura della nostra terra, ma altre volte semplicemente affascinati dallo spirito degli italiani e dal loro calore umano. Città, monumenti e opere d’arte sono osservati con turisti d’eccezione come Dustin Hoffman, Burt Lancaster, Walter Matthau, Michael Caine, Liv Ullman, Anthony Queen, Barbara Dane, Cassius Clay, Federico Fellini, William Wyler e altri.

Sabato 4 marzo dalle 1.45 alle 7.00

