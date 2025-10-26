La programmazione di Fuori Orario dal 26 ottobre al 1 novembre

Domenica 26 ottobre dalle 2.55 alle 6.00

FRANCO BROCANI, OUTSIDER ASSOLUTO/3

Torna a Fuori Orario il cinema unico di Franco Brocani (1938-2023), cineasta e uomo colto, artista amico di Schifano, Bene, Patella e altri protagonisti degli anni ’60 a Roma. Brocani ha fatto cortometraggi e film per produzioni industriali come film super indipendenti, ha praticato l’underground ma sempre con un approccio e un metodo singolare, unico, inassimilabile a qualsiasi movimento estetico o gruppo. Il ciclo è articolato in tre notti, in cui saranno presentati undici cortometraggi in prima visione, più altri già andati in onda, insieme al magnifico Necropolis e a due film di Mario Schifano, Trapianto, consunzione e morte di Franco Brocani e Umano non umano.

Così descrive Mario Schifano il suo amico Franco Brocani:

“…Un amico cineasta che voleva e vuole fare cinema e che in qualche modo ha sempre fatto di tutto per non farlo; un perfezionista dell’idea, un ossessionato dalla fuga delle immagini, dalla loro labilità; un seminatore di frammenti e predicatore della Parola silenziosa; un delicato sadista del rapporto col mezzo, le cui intenzioni non possono mai andare d’accordo coi dubbi di chi dovrebbe mettere dei soldi per realizzare i suoi films. Un non regista, piuttosto un freddo sequestratore del Cinema; un cineasta non “impegnato” e il più “alienato” di tutti. È l’outsider assoluto che vive il cinema come malattia.”

DUE O TRE COSE: A PROPOSITO DI W. HAYTER

(Italia, 1968, col. e b/n, 16’)

Di: Franco Brocani

Un documentario d’arte che ritrae Stanley William Hayter – considerato l’inventore della mdoerna incisione – al lavoro nel suo atelier parigino. All’Atelier 17 di Hayter si sono formati, a partire dai primi anni ’30, Brauner, Calder, Max Ernst, Giacometti, Kandinsky, Mirò, Matta, Picasso, Chagall… Oltre che un omaggio a una grande figura d’artista, il cortometraggio vuole essere una proposta interpretativa del cinema e dell’incisione come tecniche particolarmente affini. (Lucca film festival)

CONSIDERAZIONI SUL ROMANZO E SULLA PITTURA primavisioneTV

(Italia, 1970, b/n, 12’)

Di: Franco Brocani

Prodotto per la Pegaso, è diviso in due parti, entrambe girate totalmente in un interno unico, è una breve riflessione per immagini del rapporto tra il cinema, il romanzo e la pittura.

L’INVENTORE primavisioneTV

(Italia, 1970, b/n, 11’)

Di: Franco Brocani

Tre artisti sono chiusi in una stanza, un registratore a bobine è in play, uno di loro si proclama inventore, a tratti registra con un microfono. Fuori c’è il mare.

LO SPECCHIO A FORMA DI GABBIA

(Italia, 1970, b/n, 13′)

Di: Franco Brocani

Uno dei grandi primati: lo scimpanzé chiuso dentro il vetro della sua gabbia. Il taglio iconografico è molto stilizzato, il più possibile astratto, come nei famosi quadri di Francis Bacon. Il carattere delle immagini dev’essere sempre molto “formalistico” nel senso migliore, di sintesi formale cioè, mai descrizione realistica, di colore, aneddotica. Sovrimpressioni, immagini mosse, bianco e nero molto contrastato, non tonale. Sempre lo stesso campo. Uno studio della mimica visto con drammatico realismo e scientificità. Alla fine, dovrà aversi l’impressione di non esser ben sicuri se il soggetto prigioniero sia una scimmia o “qualcuno” che la scimmia sorveglia o che con essa convive in qualche ipotetico carcere totale. Il documentario è muto: neppure musica, solo un respiro o il battito di un cuore.

IL CENTAURO primavisioneTV

(Italia, 1971, b/n, 12′)

Di: Franco Brocani

Un uomo e una bambina in riva a un assolato angolo di Mediterraneo, prima

CLIK! primavisioneTV

(Italia, 1971, b/n, 11′)

Di: Franco Brocani e Giorgio Monti

“Mentre sei vivo, agisci come un uomo morto, e va tutto bene. Il silenzio è la lingua madre.” Si chiude così questo breve film che inizia con il sogno di un’isola del mediterraneo abitata da una donna. Questa donna è una fotografa che, dopo una giornata passata a fotografare Roma, si ritrova a scattare di fronte a un muro bianco,

INSAZIABILITÀ primavisioneTV

(Italia, 1971, b/n, 12’)

Di: Franco Brocani

Musica di Vittorio Gelmetti, un uomo è in un’antica cripta, sul pavimento dei segni fanno pensare ad una messa in scena. La voce fuoricampo cita passi dal romanzo omonimo del russo Wixtkiewicz.

NOTTE, ORGOGLIOSA SORELLA

(Italia 1971, b/n, 12′)

Di: Franco Brocani (ma firmato sotto pseudonimo: Pier Giulio Schellini).

Una deriva notturna per le strade di Roma. “Un gigante su un cavallo di legno. Nelle tenebre, quel gigante sono io”

IL RACCONTO DEL NAUFRAGO

(Italia 1971, b/n, 10′)

Di: Franco Brocani

Ironia sul naufragio. Due uomini si incontrano e si perdono tra boschi e laghi, uno suona, l’altro rimanda a naufraghi famosi, prima di lasciarsi.

LEXIOMATIA

(Italia 1971, b/n, 11′)

Di: Franco Brocani

Osservazione di un bambino molto piccolo e dei suoi linguaggi che non passano per la parola. Un riflessione sulla vanità della vita umana.

SEGNALE DA UN PIANETA IN VIA DI ESTINZIONE

(Italia, 1972, b/n, 1972, 11’)

Di: Franco Brocani

Cortometraggio fantascientifico, ambientato nel 1997. Da una situazione iniziale di normalità si giunge, nel corso del film, ad una degenerazione fisica e morale in cui il pianeta e i suoi abitanti perdono la loro parvenza di realtà per divenire relitti, ombre, morti. La struttura ricorda quella di La jetée. Ad immagini tratte da suoi precedenti cortometraggi (Lo specchio a forma di gabbia, Il centauro) Brocani alterna fotografie di Michelangelo Giuliani (Lucca film festival)

OMAGGIO A WILLIAM BLAKE

(Italia, 1972, b/n, 15’)

Di: Franco Brocani

Viaggio immaginario nel mondo di William Blake attraverso i suoi quadri e le sue poesie con sovrapposizioni sulle immagini del film di Pierre Clementi Visa de censure n° X riprese da schermo

UMANO, DECIFRABILE PERDUTO

(Italia 1972, b/n, 12′)

Di: Franco Brocani (ma firmato sotto pseudonimo: Pier Giulio Schellini)

Un anziano (l’amico pittore clochard di Considerazioni sul romanzo e sulla pittura) racconta la sua storia e le sue considerazioni sulla visione e sull’accecamento e sulla follia come tramite. Brocani segue l’uomo per le strade di Roma, a costituire una mappa mentale della città.

L’IPPOGRIFO

(Italia 1974, b/n, 12’)

Di: Franco Brocani

Ancora un bestiario nel cinema di Franco Brocani. Ancora doppi. Ancora un labirinto. Stavolta si legge ad alta voce Monsieur Teste di Paul Valéry.

SULLA POESIA

(Italia, 1984, col., 12’)

Di: Franco Brocani

Un vero e proprio saggio, penetrante e non accademico, sulla poesia ed il “fare poesia”. Ad un discorso introduttivo sulla “scrittura” e l’”ispirazione” seguono due tempi, dedicati rispettivamente ad Amalia Rosselli e Dario Bellezza.

CHE FAI… RIDI? È MORTO TROISI, VIVA TROISI! – 3ª puntata

(Italia, 1982, col., dur., 61)

Regia: Massimo Troisi

Con: Massimo Troisi, Lello Arena, Roberto Benigni, Marco Messeri, Renzo Arbore, Maurizio Nichetti, Carlo Verdone, Pippo Franco, Nadia Cassini, Lory del Santo, Pippo, il pappagallo Portobello, Giampiero Galeazzi, il cane Lassie, Fabrizio Zampa, Maria Giovanna Elmi, Jocelyn, Mario Pastore, Pippo Caruso

Trasmesso il 21 gennaio 1982 all’interno di una serie di RaiTre intitolata Che fai… ridi? dedicata ai comici italiani, È morto Troisi, viva Troisi! Racconta, nella forma di un finto reportage, la morte di Troisi e l’elaborazione del lutto da parte di amici e colleghi. Nichetti e Benigni riportano pochi pregi e moltissimi difetti. Lello Arena è l’angelo custode del defunto accusato di non aver fatto abbastanza. Il film passa all’interno della Casa di Riposo Artisti Massimo Troisi, con Benigni, Nichetti, Arbore e Verdone che giocano a carte. Verdone, in carrozzella, ringrazia l’amico scomparso per il lascito che finanzia la loro permanenza nell’ospizio. Arbore chiude e sentenzia: «Massimo mi piaceva molto più da vivo. Adesso… uhmmmm», dice scuotendo la testa. L’ultima scena vede Troisi sentirsi male durante un’intervista.

Sabato 1 novembre dalle 2.00 alle 7.00

SOPRALLUOGHI PASOLINIANI

A cinquanta anni dalla morte/scomparsa/assassinio di Pier Paolo Pasolini fuori orario torna di nuovo, un’altra ed ennesima volta, su uno dei protagonisti della storia italiana. Poeta, scrittore, regista cinematografico e teatrale, Pasolini travolse allora e contribuirà ancora fino ad oggi a modificare la scena culturale e politica italiana dagli anni ’50 ai nostri giorni, come lucidamente subito notò Eduardo all’indomani della sua tragica scomparsa avvenuta nella notte tra il 1 e il 2 novembre 1975.

Fuori orario ha sempre dedicato notti ed omaggi al cinema e alla poesia di Pasolini. In questo caso ci siamo concentrati, con gran parte dei titoli presenti nella notte, sugli anni e le radici friulane di Pasolini. Radici che più volte lui stesso rivendicò come fondanti per la sua persona e per la sua poetica artistica. Anni che hanno prodotto innumerevoli studi e ricerche, spesso riuscendo anche ad intercettare testimoni di quel periodo.

Oltre a tutti gli autori e produttori dei documentari che presentiamo questa notte, dobbiamo ringraziare in particolare Piero Colussi e CinemaZero di Pordenone, la Cineteca di Gemona, la sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia

a cura di Paolo Luciani

IL SOGNO DI UNA COSA 1943/1949 Pasolini in Friuli

(Italia, 1976, col. e b/n, dur., 45’)

Regia: Francesco Bortolini

Prendendo il titolo dal primo romanzo di Pasolini e con la messa in onda su RaiDue il 25 novembre 1976, Francesco Bortolini realizza il primo documentario, Rai e in assoluto, sulla figura del poeta, quando ancora impazzano le immagini e le polemiche sulla sua tragica morte. “… parla il vecchio segretario della sezione San Giovanni del partito comunista, e dalle sue parole esce il Pasolini politico; poi c’è un alunno della scuola media di Valvasone, che racconta del Pasolini pedagogo, che non faceva leggere in classe Dante e Petrarca, ma Montale e Penna; e. ancora, un ragazzo che ricorda di come , quando Pasolini e sua madre si rifugiarono a Versutta, in campagna, durante il bombardamento di Casarsa, nacque una scuola: Pasolini insegnava in friulano ai figli dei contadini… quando IL SOGNO DI UNA COSA venne girato, Pasolini era morto quasi da un anno: la scelta è stata di non farlo mai vedere. Contro l’eccesso di immagini, contro il corpo prima vivo, poi morto, poi sventrato, poi in obitorio… la mia idea era la cancellazione delle immagini: e, quindi, il ritorno dell’opera e della vita” (Francesco Bortolini 2009)

NEL PAESE DI TEMPORALI E DI PRIMULE

(Italia, 2000, col. e b/n, dur., 51’)

Regia: Andrea D’Ambrosio

Dal titolo di un libro del cugino di Pasolini, Nico Naldini, conosciamo i luoghi dell’infanzia e dell’adolescenza pasoliniana a Casarsa. Le radici contadine e rurali del suo mondo friulano, la scoperta della lingua/dialetto con la costruzione dell’Academiuta de lenga friulana, l’insegnamento scolastico, la militanza politica… Oltre al cugino Nico Naldini, il film presenta una serie di interviste e dichiarazioni esclusive di protagonisti e testimoni di quegli anni e di quelle esperienze.

I DUE FIUMI

(Italia, 2007, col. e b/n, dur., 48′)

Regia: Mauro Tonini

Il lavoro è incentrato sulla figura del pittore ed artista Giuseppe Zigaina, coetaneo ed amico fraterno di Pasolini. Pittore dalle radici friulane, ma riconosciuto ed esposto internazionalmente, Zigaina si è fatto promotore, forte della sua conoscenza privata e di uno scandaglio di tutta la produzione di Pasolini (sia nel cinema come nella letteratura o nel teatro), di una suggestiva tesi sulla sua morte: come una intenzionale e finale messa in scena teatrale, una sorta di sacrificio poetico rituale, con l’azione al posto delle parole. Una tesi che sovverte molte dei tentativi finora fatti di indagare i tanti ancora punti oscuri che avvolgono la morte di Pasolini.

IN UN FUTURO APRILE

(Italia, 2019, col. e b/n, dur., 52’)

Regia: Francesco Costabile e Federico Savonitto con la partecipazione di Nico Naldini

La scoperta giovanile da parte di Pasolini del paesaggio e della lingua friulana. Con la guida del cugino Nico Naldini viene in particolare ricostruito il rapporto di Pasolini con la madre Susanna ed il trauma del distacco dal Friuli.

DUE O TRE COSE CHE DICONO DI LUI

a cura di fuori orario

(Italia, 2025, col. e b/n, dur. 50’)

antologia di ricordi, considerazioni, testimonianze, canzoni e poesie su e di Pierpaolo Pasolini

Con: Tonino Cervi, Alfredo Bini, Susan Sontag, Sergio Citti, Michel Petrucciani, Gabriella Ferri, Bernardo Bertolucci, Enzo Siciliano, Giuseppe Zigaina

