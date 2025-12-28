La programmazione di Fuori Orario dal 28 dicembre al 3 gennaio

Fuori Orario cose (mai) viste



STORY EDITOR, corso online dal 20 gennaio 2026



-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

di Ghezzi Baglivi Esposito Fina Francia Luciani Turigliatto

presenta



Corso online CRITICA CINEMATOGRAFICA LAB, dal 15 gennaio



----------------------------

--------------------------------------------------------

LA GUERRA DI CHI NON HA PATRIA

di Fulvio Baglivi e Roberto Turigliatto



SCUOLA SENTIERI SELVAGGI: scopri le offerte last minute sui nostri percorsi professionali!





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COME VINSI LA GUERRA – THE GENERAL

prima visione tv della versione restaurata

(USA, 1926-27, b/n, 79’, muto, v.o. con didascalie inglesi e sottotitoli italiani)

Regia: Buster Keaton, Clyde Bruckman

Con: Buster Keaton, Marion Mack, Glen Cavander

«The General è il più grande film comico mai realizzato, il più grande film sulla Guerra Civile mai realizzato, forse il più grande film mai realizzato» (Orson Welles)

«Il cinema muto ha prodotto solo due epopee comiche: La febbre dell’oro di Chaplin nel 1925 e The General di Keaton nel 1926. A sorprendere non è che siano state così poche, ma il fatto stesso che siano esistite. Giacché una forma simile non c’era prima che questi due uomini trovassero il modo di realizzarla. […] Per il materiale del suo film Keaton attingeva alla storia, a una storia che aveva già assunto connotazioni mitologiche. Keaton aveva sempre prediletto le grandi dimensioni: navi, locomotive, uragani. Aveva già abbracciato oggetti giganteschi e percorso a capofitto la vastità del paesaggio. […] La storia che aveva concepito sfruttava al massimo uno degli strumenti più venerabili del cinema muto. Era un lungo inseguimento. O meglio, due lunghi inseguimenti consecutivi: da sud a nord, da nord a sud, lungo la stessa linea ferroviaria. E c’era sempre stato un altro lato, un lato geometrico, nel suo senso della forma narrativa. […] Il film di Keaton somiglia a un boomerang. The General è una grande parabola scagliata verso l’orizzonte, descrive una prima lunga curva ascendente che sembra poter durare in eterno, poi torna indietro in una traiettoria di rientro graduale e minacciosa, fino ad atterrare senza perdita di forza nella mano di colui che ha effettuato il lancio. Potremmo definirla ‘la Curva di Keaton’, ingigantita fino ad abbracciare le due metà di un continente.» (Walter Kerr, Silent Clowns, 1975)

IL PARADISO PROBABILMENTE

(It Must Be Heaven, Francia-Canada, 2019, col., 98’, v.o. sott., it.)

Regia: Elia Suleiman

Con: Elia Suleiman

Vincitore del Premio Speciale della giuria al Festival di Cannes, l’ultimo film di Elia Suleiman, che ormai risale al 2019, lo vede ancora protagonista davanti e dietro la macchina da presa. Il regista palestinese interpreta sè stesso, un cineasta stanco di vivere nella claustrofobica Palestina occupata da decenni e che da Nazareth intraprende un viaggio alla ricerca di un posto migliore. Ma da Parigi a New York, il silenzioso Elia (in tutto il film pronuncerà una sola frase), trova un mondo fatto di checkpoint e divieti, di frontiere e di limiti, in cui la dimensione surreale è amplificata dalla presenza del protagonista, che nelle diverse situazioni ricorda ora Buster Keaton ora Jacques Tati. A distanza di dieci anni da Il tempo che ci rimane, Suleiman mette in scena con lucidità straniante e humour burlesco la grottesca democrazia poliziesca occidentale, vista con la distanza dell’occhio dello “straniero”, il cineasta palestinese eterno vagabondo che continua a esplorare il senso di parole come identità, nazionalità, appartenenza e a porsi la domanda: dov’è oggi il posto che possiamo veramente chiamare casa? “Se nei miei film precedenti la Palestina poteva assomigliare a un microcosmo del mondo, il mio nuovo film tenta di presentare il mondo come un microcosmo della Palestina” (Elia Suleiman)

“E’ molto misterioso come un cineasta penetra nel vostro incosciente e si insedia nel vostro sistema di composizione. Prima di realizzare il mio primo film e prima che mi venisse detto che c’erano delle somiglianze, non avevo visto nulla di Tati e di Buster Keaton. I miei cineasti di riferimento erano Antonioni, Bresson, Ozu. E mi sento influenzato più dalla letteratura e dalla filosofia che dal cinema. (.:.) Chaplin lo vedo adesso. Volevo dare più fisicità al mio personaggio, mentre nei film precedenti restava totalmente osservatore e distante» (Elia Suleiman, “Cahiers du Cinéma” , n. 761, dicembre 2019)

CHARLOT SOLDATO – SHOULDER ARMS

(USA 1918, b/n, 37′, muto, v.o. con didascalie inglesi e sottotitoli italiani)

Regia: Charles Chaplin

Con: Charles Chaplin, Edna Purviance, Sydney Chaplin, Henry Bergman

Malgrado i rapporti con la First National si fossero in realtà rivelati problematici, Chaplin realizza per questa società, in piena autonomia creativa e con un proprio studio, almeno tre grandi capolavori, nella durata del mediometraggio: Vita da cani, Charlot soldato, Il pellegrino, tre titoli che saranno riuniti dallo stesso autore per una riedizione nel 1959 col titolo The Chaplin Revue che contribuirà alla riscoperta del genio di Chaplin.

«Shoulder Arms è solo il primo di molti film che Chaplin realizzò contro il parere di amici e colleghi: “È molto pericoloso, in questo momento, prendere in giro gli orrori della guerra”, lo mise in guardia DeMille. Shoulder Arms fu uno dei maggiori successi commerciali di Chaplin e fu a lungo utilizzato da pubblico e critica come metro di paragone per giudicare i suoi film successivi. Il film uscì in sala al momento giusto e riuscì a far ridere la gente dell’idiozia della guerra, entrando così a far parte, in maniera determinante, dell’esperienza del conflitto mondiale.» (Cecilia Cenciarelli, Catalogo di Cinema Ritrovato)

«Chaplin offrì una visione comica radicata nella riconoscibile esperienza di un militare di truppa medio, anziché nella demonizzazione del nemico. Quest’audace satira – che uscì nelle sale tre settimane prima dell’armistizio – trasformò una potenziale controversia in un plauso universale presentando la guerra nella prospettiva di una condivisa assurdità umana anziché del

fervore nazionalistico. La sua influenza si sarebbe dimostrata durevole, e avrebbe costituito un modello per la commedia militare che rimase valido da Buck Privates (Gianni e Pinotto reclute) con Abbott e Costello fino a M*A*S*H di Robert Altman.[…] La non effimera forza del film deriva dalla trasformazione, da parte di Chaplin, del piccolo Vagabondo nell’archetipo dell’“uomo comune in armi”. Chaplin crea un vocabolario visivo delle assurdità militari che si riverbera attraverso le culture e le generazioni.» (Dave Kehr, catalogo delle Giornate del Cinema Muto)

Sabato 3 gennaio dalle 1.10 alle 7.00

Fuori Orario cose (mai) viste

di Ghezzi Baglivi Esposito Fina Francia Luciani Turigliatto

presenta

TOCCARE IL REALE. L’ARTE DI ROMEO CASTELLUCCI (1)

di Fulvio Baglivi

Grazie alla generosità di Romeo Castellucci e di Societas, di Compagnie Des Indes per Bros, con il sapere e il supporto di Piersandra Di Matteo, Fuori Orario cose (mai) viste dedica tre notti all’arte di Romeo Castellucci, un visionario conosciuto in tutto il mondo, che prima con Societas Raffaello Sanzio e poi da solo ha dato vita a un percorso estetico rivoluzionario. In queste prima puntata (le altre saranno domenica 4 e 11 gennaio) si vedranno momenti degli spettacoli degli anni ’90, dall’Amleto all’Orestea, Giulio Cesare e Genesi, messi insieme nel montaggio Epopea della polvere (1992-1999) curato da Piersandra Di Matteo, già proiettato in diverse rassegne e festival, dalla Cineteca di Bologna a LEFFEST di Lisbona. C’è un filmato che ha ripreso tutta la cupa forza di BROS, un’opera in cui “la recita coincide con la vita che accade in quel esatto momento”. Segue MA, spettacolo messo in scena nel 2023 a Eleusi, un atto che sfida leggi millenarie. In apertura, un incontro in cui Castellucci ripercorre diverse sue regie, le sue riflessioni, il suo studio ostinato e rigoroso.

UN’ARTE DEL CONTATTO – INCONTRO CON ROMEO CASTELLUCCI

(Italia, 2025, col., 50’ circa)

Di: Fulvio Baglivi

Incontriamo Romeo Castellucci, con Piersandra Di Matteo, al Teatro dell’Opera di Roma, il giorno dopo la prima Roma della sua opera Stabat Mater, musiche di Giovanni Battista Pergolesi e Giacinto Scelsi, messo in scena nella Basilica di Santa Maria all’Ara Coeli. Romeo Castellucci, in dialogo con Piersandra Di Matteo, fuori campo, ripercorre la sua poetica, le sue regie e la sua visione, soffermandosi sugli elementi che caratterizzano la sua arte, dal tragico al rapporto con la religione, la retorica e il corpo, avendo sempre come orizzonte il corpo dello spettatore. Un’arte unica, conosciuta in tutto il mondo, che continua a stupirci e interrogarci su cos’è stato e cosa può ancora essere il teatro, l’opera, l’arte.

BROS prima visione TV

(Italia, 2021-2022, col., 67’)

Concezione e regia: Romeo Castellucci

Video: Stephàn Pinot

Produzione: Societas; MC93, Bobigny; Compagnie Des Indes

[…] ”Ciò che si vede è un mucchio di azioni che si declinano in dinamiche di saturazione e svotamento del palcoscenico, fino a riempire e spogliare il mondo. Si tratta di azioni semplici, quotidiane, forse eccentriche perché fuori contesto, ma ben riconoscibili ed eseguite individualmente. Vi è una prepotenza dell’azione rispetto al pensiero, il quale non sembra avere alcuna importanza qui; il pensiero abdica al suo ruolo di causa che genera azioni, e pure a quello di giudice delle azioni appena compiute. Tutti sanno esattamente cosa fare, ma questa veduta, che si apre come da una terrazza sporgente su una piazza, suscita la domanda: chi sono? cosa fanno? dove vanno? E ci accorgiamo che, nel loro essere individui, sono, in realtà, simili, anzi somiglianti. Sono fratelli. O forse la moltiplicazione allucinata di una stessa persona che, nel medesimo tempo, condensa centinaia di azioni differite. Non decisioni. Ma esecuzioni. In un tempo strozzato.

A rafforzare la somiglianza la comune uniforme che indossano. È la divisa tipica da poliziotto del cinema americano. Muto e comico. Tale iconografia è lì per convocare la Legge che prepara e innesca il dispositivo del disastro. Il comico come hard-core della Legge. La potenza del comico come congegno fondato sul basso materialismo del corpo e sul disordine curva l’accadere in una dimensione oscura e perturbante. Il poliziotto, che ha il compito di far rispettare la Legge, qui è vettore di una Legge che si trasforma puntualmente in farsa.” [da societas.es]

MA prima visione TV

(Italia-Grecia, 2023, col., 37’ circa)

Concezione e regia: Romeo Castellucci

Musica originale: Demetrio Castellucci

Coreografia: Gloria Dorliguzzo

Ma è un’azione diretta da Romeo Castellucci, pensata e progettata specificatamente per accadere sul sito archeologico della città di Eleusi. Per la sua natura sostanziale di evento esclusivo, Ma si dispone sui resti di un luogo noto a tutti come la sede di una delle pratiche religiose più antiche dell’occidente: i Misteri Eleusini, celebrati nel tempio dedicato a Demetra, per etimologia “madre terra”, culto agrario della generazione materna dei frutti strettamente connesso un’attesa di tipo escatologico. Del tempio dedicato a Demetra e dei luoghi del culto eleusino non restano che pietre. I Misteri scomparvero definitivamente al tramonto del paganesimo. [da societas.es]

EPOPEA DELLA POLVERE (1992-1999) prima visione TV

(Id., Italia, 1992-1999, col., 150’ circa)

A cura di: Piersandra Di Matteo

SELEZIONE DEGLI SPETTACOLI:

Amleto, la veemente esteriorità della morte di un mollusco (1992-2005)

Orestea (una commedia organica?) (1995-2015)

Giulio Cesare (1997)

Giulio Cesare Pezzi staccati (1997-2015)

Genesi. From the museum of the sleep (1999)

Epopea della Polvere, percorso di ricerca sviluppato negli anni ’90, è per Romeo Castellucci e la Socìetas Raffaello Sanzio un momento di radicale ripensamento della tradizione del dramma occidentale. Mettendo in questione il teatro come mera illustrazione del testo, si assiste a un affondo totale e rigoroso nei grandi classici del teatro occidentale. [da societas.es]

Articoli Correlati:



PER LE FESTE REGALA LIBRI e RIVISTE di SENTIERI SELVAGGI!



----------------------------

--------------------------------------------------------