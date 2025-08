La programmazione di Fuori Orario dal 3 al 9 agosto

SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI, scarica la Guida completa della Triennale 2025/2026





Domenica 3 agosto dalle 0.50 alle 6.00



Fuori Orario cose (mai) viste

di Ghezzi Baglivi Esposito Fina Francia Luciani Turigliatto



presenta

LA LOTTA DI ROBERTO ROSSELLINI PER LA NOSTRA SOPRAVVIVENZA/6

a cura di Fulvio Baglivi

Esattamente sessanta anni fa, il 13 luglio del 1965, Roberto Rossellini presentava a Roma, presso la Sala della Stampa Estera, un manifesto, che si proponeva di “elaborare degli spettacoli, dei programmi che possano aiutare l’uomo a scorgere gli orizzonti reali del suo mondo”. Il manifesto, pubblicato dai Cahiers du Cinéma nell’ottobre dello stesso anno, viene subito firmato da Gianni Amico, Adriano Aprà, Gian Vittorio Baldi, Bernardo Bertolucci, Tinto Brass e Vittorio Cottafavi, in seguito anche dai fratelli Taviani e altri cineasti che daranno vita a una serie di opere con l’intento “didattico” oltre che artistico, che ha trovato nella Rai degli anni ’60 – ’70 il maggior contributo produttivo.

In questa estate funestata dalle guerre, dai cambiamenti climatici, politici e morali Fuori Orario ripropone le opere di Rossellini girate per la televisione italiana ma anche quelle di altri cineasti, da Amico a Cottafavi fino a Noi credevamo di Martone, influenzate dal rigore scientifico e dal pensiero rosselliniano.

L’ETA’ DI COSIMO DEI MEDICI – PRIMA PARTE: ESILIO DI COSIMO

(Italia, 1972, col., 78’)

Regia: Roberto Rossellini

Interpreti: Virgilio Gazzolo; Marcello Di Falco; Tom Felleghy

Cosimo de’ Medici, giovane mercante e politico di nobile famiglia, entra in politica e mira ad assoggettare nel suo potere tutte le città confinanti con Firenze, affinché ne sia l’unico rappresentante e governante. Infatti Cosimo aveva deciso anche di instaurare in Toscana un nuovo regime che avrebbe riportato totalmente in auge la sua famiglia. Ciò avverrà completamente con Lorenzo il Magnifico, suo nipote, che diverrà mecenate di molti intellettuali, quali Machiavelli, e garantirà la sua supremazia abbattendo le altre famiglie nobili di Firenze. Cosimo continua a cercare ciecamente di affermare il suo controllo, ma un nuovo inganno di Rinaldo degli Albizzi lo fa imprigionare e mandare in esilio con l’accusa di aver tentato un colpo di Stato. Tuttavia Cosimo, andando a Venezia, fa le prime amicizie con il pittore Michelozzo e successivamente, con i suoi alleati, compie alcuni sabotaggi e inganni che permettono di farsi desiderare ancora dal popolo fiorentino.

SOCRATE – pt 1 e 2

(Id, Italia,1970, colore, durata totale 102’ – puntata 1 durata 51’- puntata 2 durata 51′)

Regia: Roberto Rossellini

Interpreti: Jean Sylvère, Anne Caprile, Ricardo Palacios, Bepy Mannajuolo

Gli ultimi giorni di Socrate nella lettura di un suo “allievo”, animato da una medesima ansia di verità, fu presentato al Festival di Venezia 1970 e trasmesso dalla Rai in due puntate l’anno dopo. «Era un eccentrico e la sua eccentricità era la ricerca del nuovo. La sua eccentricità consisteva nella ricerca della verità e della sapienza […] nel rifiutare il titolo di maestro, nel non pretendere di imporre insegnamenti autoritari. Credeva invece alla dialettica del dialogo e alla forza della sapienza, cioè della cultura. Nel suo mondo, Socrate era un rivoluzionario» (Rossellini).

LA LOTTA DELL’UOMO PER LA SUA SOPRAVVIVENZA

(Italia 1970, col.)

Ideato da: Roberto Rossellini

Regia: Renzo Rossellini

5° PT Il medioevo, età di pietra e di ferro

6° PT Verso la scienza, patria dell’uomo

La lotta dell’uomo per la sua sopravvivenza è uno dei film TV (in dodici puntate) che Roberto Rossellini ha realizzato per la RAI, quando vide nella televisione un valido mezzo per esplorare gli aspetti sociali, civili e politici della nostra storia e cultura. Realizzato in realtà dal figlio di Rossellini, Renzo, sotto la supervisione del padre, che ne aveva scritto la sceneggiatura, è lo stesso Roberto Rossellini a presentare brevemente ciascun episodio, riassumendone i tratti fondamentali.

Venerdì 8 agosto dalle 0.50 alle 6.00

UMANO NON UMANO

di Roberto Turigliatto

DAL PIANETA DEGLI UMANI

(Italia, Belgio, Francia, 2021, col. e b/n, 81′)

Regia: Giovanni Cioni

Premio miglior lungometraggio al Festival dei Popoli 2021.

Un sopralluogo nel silenzio della frontiera di Ventimiglia, tra Italia e Francia, diventa una fiaba fantastica, narrata da un coro di rane, in cui uno scienziato sperimenta una cura di ringiovanimento con testicoli di scimmie. Il dottor Voronoff è esistito, negli anni 1920 la sua fama fu planetaria. Poi l’oblio. La sua villa sta sopra la frontiera – una frontiera del silenzio, come se i migranti non dovessero esistere in questa riviera fiabesca dell’eterna primavera.

«Dal pianeta degli umani è il racconto di un cortocircuito tra l’antico e il moderno, tra le storie di

migrazione e la storia, vera e fantastica al tempo stesso, di Voronoff. Tra immagini d’archivio, fantasmi dimenticati, corpi del passato e inquietudini contemporanee, Giovanni Cioni disegna un film che si dispiega come una fiaba, un racconto atavico, ma capace di creare un rapporto profondo

con il presente, con l’oblio e la dimenticanza, con gli spazi di frontiera, luoghi reali e simbolici, spazi del racconto e spazi politici.» (d.d., catalogo del Festival dei Popoli, 2021))

«Ogni giorno, ogni notte, i migranti tentano il passaggio. Vengono fermati, respinti, rinchiusi, picchiati, cacciati – ritentano. Ma non esistono. Siamo sulla splendida riviera della vacanza permanente. Siamo nel silenzio della frontiera, come se non stesse succedendo niente, come se quello che succede non abbia più realtà, nel presente in tempo reale – ma succeda in un altro tempo e un altro spazio. A quei tempi – così iniziano le fiabe.

In quei tempi, su questa stessa riviera fiabesca, viveva uno scienziato che esplorava la causa profonda della morte, per capire se la vita aveva previsto la morte. La sua cura di ringiovanimento con trapianti di testicoli di scimmia sull’uomo lo rese famoso sul pianeta intero.

Poi l’oblio. Quando mi hanno raccontato di Serge Voronoff, mi hanno mostrato la villa sulla frontiera, le gabbie in rovina dove allevava le scimmie, ho pensato al personaggio di un film fantastico dell’epoca. Un Dottor Moreau, o lo scienziato dell’Invenzione di Morel, il romanzo di Adolfo Bioy Cassares, che ha inventato degli spettri dell’eternità. Mi sono detto che se devo raccontare il silenzio di questa frontiera, lo racconto come, in un film fantastico, di un’altra epoca, una fiaba del presente.» (Giovanni Cioni)

KING KONG

(Id, Usa, 1933, b/n, dur., 90’, versione italiana )

Regia: Ernest B. Schoedsack e Merian C. Cooper

Con: Robert Armstrong, Bruce Cabot, Fray Wray, Frank Reicher, Sam Hardy

Tratto da un romanzo di Edgar Wallace, il mito per eccellenza. Il capostipite. La grande scimmia. Un gruppo di zoologi scopre un gigantesco gorilla durante una spedizione su un’isola misteriosa e lo traporta a New York. King Kong salirà in alto verso le vette dell’amore e della metropoli.

Un regista, Carl Denham, vuole girare un documentario sulla misteriosa Isola del Teschio, a est di Sumatra, ma gli indigeni rapiscono l’attrice che è con loro, Ann Darrow, per sacrificarla al Dio dell’isola, un gigantesco gorilla. Ann è salvata dal capitano in seconda, John Driscoll, e l’animale catturato e portato a New York, dove però si libererà delle catene…

LA COSA DA UN ALTRO MONDO

(The Thing from Another World, USA, 1951, b/n, 83′, versione italiana)

Regia: Howard Hawks, Christian Nyby

Con: Kenneth Tobey, Margaret Sheridan, Robert Cornthwaite, Doglas Spencer, Dewey Martin, James Arness

Tratto dal racconto Who Goes There? Di John W. Campbell, sceneggiato da Charles Lederer e Ben Hecht, iniziato da Hawks che poi promosse a regista il suo montatore di fiducia, pur restando sempre sul set come supervisore. I membri di una spedizione scientifica americana nel Polo Nord scoprono in mezzo ai ghiacci i resti di un disco volante. Senza accorgersene riportano in vita un alieno ibernato nel ghiaccio e lo introducono nella loro base. Il capitano, nonostante l’opinione contraria dei superiori, intende distruggerlo, ma si scontra con le capacità di difesa della “cosa” che si rigenera e si trasforma ogni volta grazie al sangue animale o umano. La figura dello scienziato, ostinato fino alla “disumanità”, è di una modernità esemplare; la sua abnegazione, la sua volontà nel perseguire un risultato “positivo”, gettano un velo di dubbio sulla reale efficacia e umanità delle “magnifiche sorti e progressive”… Nel 1982 John Carpenter ne farà il remake, il capolavoro The Thing.

Sabato 9 agosto dalle 1.40 alle 6.30

GLOBAL VILLAGE/5

di Fulvio Baglivi e Roberto Turigliatto

IL PARADISO PROBABILMENTE

(It Must Be Heaven, Francia-Canada, 2019, col., 98’, v.o. sott., it.)

Regia: Elia Suleiman

Con: Elia Suleiman, Tarik Kopty, Kareem Ghneim, Gael Garcia Bernal

Vincitore del Premio Speciale della giuria al Festival di Cannes, l’ultimo film di Elia Suleiman lo vede ancora protagonista davanti e dietro la macchina da presa. Il regista palestinese interpreta se stesso, un cineasta stanco di vivere nella claustrofobica Palestina occupata da decenni e che da Nazareth intraprende un viaggio alla ricerca di un posto migliore. Ma da Parigi a New York, il silenzioso Elia (in tutto il film pronuncerà una sola frase), trova un mondo fatto di checkpoint e divieti, di frontiere e di limiti, in cui la dimensione surreale è amplificata dalla presenza del protagonista, che nelle diverse situazioni ricorda ora Buster Keaton ora Jacques Tati. A distanza di dieci anni da Il tempo che ci rimane, Suleiman mette in scena con lucidità straniante e humour burlesco la grottesca democrazia poliziesca occidentale, vista con la distanza dell’occhio dello “straniero”, il cineasta palestinese eterno vagabondo che continua a esplorare il senso di parole come identità, nazionalità, appartenenza e a porsi la domanda: dov’è oggi il posto che possiamo veramente chiamare casa? “Se nei miei film precedenti la Palestina poteva assomigliare a un microcosmo del mondo, il mio nuovo film tenta di presentare il mondo come un microcosmo della Palestina” (Elia Suleiman)

“E’ molto misterioso come un cineasta penetra nel vostro incosciente e si insedia nel vostro sistema di composizione. Prima di realizzare il mio primo film e prima che mi venisse detto che c’erano delle somiglianze, non avevo visto nulla di Tati e di Buster Keaton. I miei cineasti di riferimento erano Antonioni, Bresson, Ozu. E mi sento influenzato più dalla letteratura e dalla filosofia che dal cinema. (.:.) Chaplin lo vedo adesso. Volevo dare più fisicità al mio personaggio, mentre nei film precedenti restava totalmente osservatore e distante» (Elia Suleiman, “Cahiers du Cinéma” , n. 761, dicembre 2019)

GIORNO DI PAGA

(Pay Day, USA 1922, b/n, 21’30”)

Regia: Charles Chaplin

Con: Charles Chaplin, Phyllis Allen, Edna Purviance, Mack Swain

Con i film del periodo “First National” Fuori Orario prosegue l’esplorazione dell’intera filmografia di Chaplin nelle versioni restaurate dalla Cineteca di Bologna nell’ambito del “Progetto Chaplin”. Quando si conclude il contratto con la Mutual, Chaplin negozia un accordo vantaggioso di distribuzione con la First National, dove produce, dirige e interpreta film di tre rulli, fino alla lunghezza massima dei 42’ di The Pilgrim. Chaplin realizza ormai i film nei propri studi, i Charlie Chaplin Studios, completati nel 1918, che vengono descritti da Louis Delluc come “la prima opera d’arte totale del cinema”. Ogni film gli costa parecchi mesi di duro lavoro che ricorre come sempre anche all’improvvisazione sul set fuori sceneggiatura.

«Pay Day è un breve film realistico, un’immagine della vita di un muratore, prima, durante, e dopo il giorno di paga. Anche questo film, probabilmente, subì l’influenza di Clare Sheridan e di altri amici di Chaplin che avevano interesse a certi problemi “sociali . (…) L’accento del film cade soprattutto sul lato comico, ma la personalità dell’uomo che vede frustrate le sue speranze è studiata molto da vicino: infatti, il brutale capomastro, la figlia arrogante di questi, la stessa acida e minacciosa moglie dell’operaio, e perfino gli affollatissimi tram, tutto impedisce al nostro eroe di realizzare i propri desideri, piccoli o grandi che siano». (Theodore Huff, Charlie Chaplin, Roma 1955)

MONROVIA, INDIANA

(USA, 2018, col, 138′, v.o. sott. it.)

Regia: Frederick Wiseman

Monrovia, Indiana esplora una cittadina del Midwest rurale americano mostrando come valori quali servizi sociali, doveri, vita spirituale, generosità e autenticità siano plasmati, percepiti e vissuti parallelamente a una serie di stereotipi contrastanti. Il film offre una carrellata complessa e variegata della vita quotidiana di Monrovia insieme alla visione di uno stile di vita la cui impronta e forza non sono state sempre apprezzate o comprese dalle grandi città della East e della West Coast americana così come in altri paesi.

«Ho pensato che un film incentrato su una piccola comunità rurale del Midwest sarebbe stato il giusto corollario alla serie che ho realizzato sulla vita americana contemporanea. Monrovia, nello Stato dell’Indiana, mi ha affascinato per le sue dimensioni (1400 abitanti), la sua ubicazione (non avevo mai diretto un film nel Midwest rurale) e gli interessi culturali e religiosi condivisi dalla comunità locale. Nel corso delle nove settimane di ripresa, gli abitanti di Monrovia sono stati di grande aiuto, cordiali e calorosi, coinvolgendomi in tutti gli aspetti della loro quotidianità. Mentre la vita nelle grandi città della East e West Coast viene regolarmente documentata, mi interessava indagare più da vicino la vita nelle cittadine americane e condividere ciò che ho visto.» (Frederick Wiseman)



