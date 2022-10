La programmazione di Fuori Orario dal 30 ottobre al 5 novembre

SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI: ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI ANNO 2022-23





Domenica 30 ottobre dalle 2.30 alle 6.00



Fuori Orario cose (mai) viste



di Ghezzi Baglivi Di Pace Esposito Fina Francia Luciani Turigliatto

presenta

RICORDI DEL FUTURO

Il cinema di Pierfrancesco Bargellini (2)

a cura di Fulvio Baglivi

Grazie alla disponibilità di Rebecca Bargellini rimandiamo in onda i film di suo padre Pierfrancesco già programmati da Fuori Orario tra il 2007 e il 2011 dopo la retrospettiva dedicata al cineasta aretino dal Torino Film Festival nel 2006. Nell’anniversario della morte avvenuta il 10 luglio del 1982 ci sembra necessario riproporre il cinema di Bargellini, forte della sua bellezza e della ricerca continua sia tecnica che estetica, pieno di libertà quanto di riferimenti precisi (Rossellini, Godard, Wharol su tutti). Cinema tout court non etichettabile né richiudibile nei canoni del cinema familiare quanto dell’Underground italiano di cui è storicamente parte. Questa notte presentiamo insieme al suo cinema un’opera televisiva firmata da Gianni Amico e Marco Melani, entrambi amici di Bargellini, soprattutto Melani, che conobbe a San Giovanni Valdarno quando Marco era ancora adolescente.

Il film di Amico-Melani racconta il tentativo di autogestione della Cooperativa dei portuali genovesi, un tentativo fallito come quello della Cooperativa Cinema Indipendente di cui Bargellini era stato parte.

ANTOLOGIA PIERO BARGELLINI

(Italia, 1965-1978, Italia, 1965-1978)

Di: Piero Bargellini

CON I FILM

QUESTO FILM È DEDICATO A DAVID RIESMAN E SI INTITOLERA’ CAPOLAVORO

(Italia,1967, col., & b/n, dur., 41’)

Di: Piero Bargellini

“Il punto di partenza è David Riesman, la storia [Mussolini e il Mein Kampf] e la civiltà di massa; dopo: i beats e i Beatles, la motocicletta e la minigonna, e poi pubblicità, poesia, fumetti, cinema… fino alla fine. «E tu? Sono innamorato e lei non m’ama”. (P. Bargellini)

LO SPECCHIO ROVESCIATO – UN’ESPERIENZA DI AUTOGESTIONE OPERAIA

(Italia, 1981, col.,, dur., 177’) 1, 2 e 3 puntata

Regia: Gianni Amico e Marco Melani

Prodotto dalla Rai Liguria e trasmesso in tre puntate (Carovana e cammelli; Compagnia unica lavoratori merci varie; Il sacco e il container) tra il 26 gennaio e il 2 febbraio 1981, il film di Amico e Melani narra la storia della Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie che da centinaia di anni anima il porto di Genova. La storia della Compagnia fa da sfondo alle questioni affrontate dai lavoratori agli inizi degli anni ’80 che hanno come obiettivo l’autogestione da parte dei lavoratori della Compagnia e come orizzonte la fine dello sfruttamento.

“Mitico antro di ogni favola marina. Il porto è sogno e incubo per tutti i cinefili d’acqua salata, luogo canonico di contraddizioni tra socialità e ammirazione estatica, scenario mitologico dove le casse sostituiscono la Monument Valley e le gru ricordano gli invasori spaziali, croce e delizia del ricercatore sociologico e dell’antropologo urbano….” (Paolo Mereghetti)

Venerdì 4 novembre dalle 1.20 alle 6.00

RACCONTI (CRUDELI) DELLA GIOVINEZZA

a cura di Fulvio Baglivi e Roberto Turigliatto

TOUKI BOUKI (IL VIAGGIO DELLA IENA)

(Senegal, 1973, col., dur., 87′, v. o. sott., it)

Regia: Djibril Diop Mambéty

Con: Magaye Niang (Mory), Mareme Niang (Anta),

Capolavoro del cinema africano, premiato a Cannes e a Mosca, che rivelò il senegalese Djibril Diop Mambéty come uno dei cineasti più liberi, visionari, rivoluzionari e sperimentali. Morto prematuramente nel 1998 poté realizzare solo nel 1992 il suo secondo e ultimo lungometraggio, Hyènes, che di Touki Bouki è una sorta di seguito. Il film è stato restaurato da World Cinema Foundation in collaborazione con INA presso Laboratoires Éclair e L’Immagine Ritrovata.

Mory è un adolescente asociale che vaga solitario per la città a bordo della sua moto. Nell’infanzia è stato un pastore nomade ma la sua mandria è stata portata al mattatoio Anta, studentessa universitaria, è in rottura con l’immagine della donna tradizionale. Entrambi sognano di scappare da Dakar per raggiungere via mare Parigi. “La storia di Touki Bouki risale a secoli fa: da sempre gli uomini sono partiti alla ricerca di nuove terre in cui credevano che il tempo non finisse mai… Touki Bouki è un film profetico. Il suo ritratto della società̀ senegalese del 1973 non è troppo diverso dalla realtà̀ attuale. Centinaia di giovani africani muoiono ogni giorno nello Stretto di Gibilterra cercando di raggiungere l’Europa (Melilla e Ceuta). Chi non ne ha mai sentito parlare? Tutte le loro difficoltà trovano espressione nel film di Djibril. I giovani nomadi pensano di poter attraversare l’oceano deserto per trovare la fortuna e la felicità, ma rimangono delusi dalla crudeltà̀ umana che incontrano. Touki Bouki è un film bellissimo, sconvolgente e inatteso che ci fa dubitare di noi stessi.” (Souleyman Cissé)

I RAGAZZI DI FENGKUEI

(Fengkuei-lai-te jen, Taiwan, 1983, col., dur., 96′, v.o. sott.italiani)

Regia: Hou Hsiao-hsien

Con: Doze Niu, To Tsung-hua, Lin Hsiu-ling, Chang Shih, Yang Li-yin, Chang Shun-fang

Tre ragazzi di Fengkeui, un tranquillo villaggio di pescatori delle isole Penghu, ingannano la noia compiendo risse e furterelli, sempre in fuga dalle responsabilità e dai genitori. Dopo l’ennesimo scontro con la banda rivale, partono per Kaoshiumg dove uno dei ragazzi ha dei parenti e dove aspettano la chiamata per il servizio militare. L’impatto con la grande città mette alla prova la loro amicizia li nette di fronte alla difficoltà di crescere.

Con I ragazzi di Fengkuei inizia un nuovo periodo dell’opera del regista, segnato da un’impronta autobiografica e dalla collaborazione con la sceneggiatrice e romanziera Chu T’ien-wen. Per la prima volta il regista sceglie degli attori che non hanno una formazione precedente e registra le minime reazioni dei personaggi a contatto con un contesto urbano. Premiato al Festival di Nantes nel 1983 il film segna il riconoscimento internazionale del suo autore.

“I ragazzi di Feng Kuei apparve nel momento di massimo fulgore del cinema commerciale taiwanese. Con Edward Yang passavamo molto tempo a discutere del neorealismo italiano, del nuovo cinema tedesco, della nouvelle vague francese… Eravamo influenzati da questi movimenti, che finirono per permeare il film (…) I ragazzi di Fengkuei corrisponde a un momento di equilibrio fuori dal comune, una specie di grazia. Non sapevo esattamente cosa stessi facendo ma ne sentivo il presentimento” (Hou Hsiao-hsien)

“Comparso come una sorta di miracolo, Hou Hsiao-hsien era finalmente il grande cineasta cinese che ci era sempre mancato.” (Olivier Assayas)

Sabato 5 novembre dalle 1.50 alle 7.00

LA TERRA VISTA DAL CIELO

Semi di cinema (italiano) 2.

a cura di Lorenzo Esposito

OVUNQUE PROTEGGIMI

(Italia, col., 2018, dur., 97’)

Regia: Bonifacio Angius

Con: Alessandro Garzale, Anna Ferruzzo, Francesca Niedda, Gavino Ruda, Mario Olivieri, Teresa Soro, Antonio Angius

Presentato al Torino Film Festival 2018.

Come in Perfidia, film d’esordio di Angius, siamo di nuovo in Sardegna, nel sassarese. Alessandro, sulla cinquantina senza occupazione fissa, si esibisce come cantante di musica folk sassarese. Vive ancora con la madre e trascorre il suo tempo a bere e a giocare ai video poker. Una sera, uscendo da una discoteca, devasta la casa della madre che gli aveva rifiutato una somma di denaro e subisce un ricovero coatto nel reparto ospedaliero di psichiatria. Lì incontra Francesca, anche lei sottoposta a ricovero forzato, alla quale era stato sottratto il figlioletto Antonio: i due trascorrono una notte d’amore. Usciti dalla clinica, decidono di andare alla ricerca del bambino, temporaneamente ospitato presso una struttura di Cagliari. Una volta giunti, la responsabile della struttura, non potendo contravvenire all’ordinanza restrittiva emessa dal tribunale nei riguardi di Francesca, nega alla madre il permesso di vedere il bambino. Intanto il bambino, vedendo arrivare la madre, si era nascosto, all’insaputa di tutti, nell’automobile guidata da Alessandro e Francesca. I due quando lo scoprono decidono di portarlo via con loro. Ora sono una nuova famiglia e sono in fuga.

Così Angius racconta la genesi del film: “[…] Per quanto riguarda questo film, siamo partiti da dove abbiamo finito. […] I toni sono gli stessi di Perfidia: dai colori cupi alle scene notturne, allo stesso tipo di atmosfera. […] In Ovunque proteggimi è un discorso che faccio a mio figlio e al mio genitore; a sua volta sono anche parole che mi potrebbe rivolgere mio figlio. In sostanza, parlo allo stesso tempo di mio padre e di mio figlio riferendomi a due dimensioni che mi appartengono per il fatto di essere a mia volta padre e anche figlio”.

LORO VIVONO IN FUGA: CONVERSAZIONE CON BONIFACIO ANGIUS

(Italia, col., dur., 30’ca.)

Bonifacio Angius affronta il tema autobiografico che incide a fondo tutti i suoi film spiegandone la trasfigurazione ironica e cupa in un racconto infine generazionale.

LA DONNA DEL BANDITO



(They Live by Night, USA, 1949, b/n, dur., 92′)

Regia: Nicholas Ray

Con: Farley Granger, Cathy O’Donnell, Howard Da Silva, Jay C. Flippen

Bowie Bowers, ingiustamente condannato per omicidio, evade di prigione insieme a due criminali evasi con lui da una prigione di stato. Conosce la nipote di uno di loro, se ne innamora e, insieme, fuggono per mezza America cercando di dimenticare il passato; ma in uno scontro con la polizia rimane ucciso. Esordio alla regia di un grandissimo cineasta, Nicholas Ray, che mostra subito le sue credenziali liberal – in un noir teso alla valorizzazione morale dei due giovani protagonisti. Il disegno è di un mondo violento e astioso dove armonia e sentimento sembrano non poter mai approdare. Gli eroi di Ray non sono colpevoli, bensì vittime, angeli perduti fagocitati da una società brutale e da un sistema insensibile. Con questa opera, Ray crea l’archetipo del gangster movie incentrato sulla coppia criminale, ripreso al cinema infinite volte da Gangster Story (1967) a Getaway! (1972), da La rabbia giovane (1973) ad Assassini nati (1994). Da ricordare le due scene dell’inseguimento (nel campo di grano e in automobile), interamente riprese da una telecamera fissata su un elicottero in volo; stratagemma che fece risparmiare alla RKO ben 10.000 dollari (del 1949). Il film verrà scoperto ed apprezzato in Europa prima di essere distribuito (tardivamente) negli Stati Uniti.



