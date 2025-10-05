La programmazione di Fuori Orario dal 5 all’11 ottobre

presenta

THE ACT OF SEEING/8

di Fulvio Baglivi e Roberto Turigliatto

HISTOIRE(S) DU CINÉMA



Corso di RIPRESA e FOTOGRAFIA in presenza, dal 6 ottobre!





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Episodi 4A: Le contrôle de l’univers (Il controllo dell’universo) e 4B: Le signes parmi nous (I segni tra di noi)

(Francia, 1988-1998, b/n e col., durata totale 65′ v.o. sottotitoli italiani)

Di: Jean-Luc Godard

“Ritratto di un secolo e di uno dei suoi figli (prodighi, prodigi) attraverso i suoi fantasmi, le sue storie di ombre e di luci” Così nel 2002 Fuori Orario presentava la prima messa in onda in tv di tutte le 8 parti di quello che possiamo considerare non solo l’opus magnum di Godard, il compimento di una vita, ma una delle opere capitali del XX secolo. A oltre venti anni di distanza torniamo su questo “libro delle ore” (secondo la definizione di Labarthe), consapevoli che nessuna visione potrà mai esaurirne la tessitura polifonica, la materialità inesauribile. Non un’arte, non una tecnica. Un mistero. Così Godard a proposito del cinema.

Già nel 1956, quando era un giovane critico, Godard aveva intitolato un suo scritto: “Le montage mon beau souci” (Il montaggio, mio dolce affanno), un’espressione che ricorre più volte nelle Histoire(s). Ne sarebbero seguiti oltre 70 anni di strenuo e ininterrotto corpo a corpo col cinema e il suo “mistero”.

«Non ricordo più in quale episodio dico che senza il cinema non avrei saputo di avere una storia. Questo mi ha permesso di pensare alla mia stessa storia e di inserirla in una più grande che si trovava ad un tempo fuori e dentro di me. Mostrare ciò che sentivo, sentire ciò che mostravo. In fondo negli otto episodi alla domanda “Che cos’è il cinema?” non fornisco otto risposte, piuttosto ne suggerisco centomila possibili (..) Se dovessi mettere un sottotitolo a queste storie del cinema, scriverei Archivio del tempo presente, o Nuovo modo di guardare gli archivi del tempo presente». (Jean-Luc Godard)

IL LUNGO VIAGGIO DELL’AUTOBUS GIALLO quarta parte

(A Longa Viagem de Ônibus Amarelo, 2023, quarta parte, 61’ circa, v.o. sottotitoli italiani

Regia e montaggio: Julio Bressane, Rodrigo Lima

Bressane ha incontrato il cinema fin dall’adolescenza, quando la madre gli regalò una macchina da presa. A Longa Viagem de Ônibus Amarelo, realizzato insieme a Rodrigo Lima, è un film straordinario e senza equivalenti, di oltre sette ore, che assimila, disloca, rimonta e organizza per leit motiv, brani di 58 titoli della sua stessa filmografia, compresi film familiari, realizzati tra il 1959 e il 2021, l’anno di Capitu e o capitulo. Il film viene presentato a Fuori Orario in prima assoluta per l’Italia, e in connessione con Relâmpagos de críticas murmúrios metafísicos mostrato a Pesaro in prima mondiale. Non autobiografia ma Atlante al modo di Aby Warburg, e anche fantasmagoria della luce, fantasia musicale, come già era stato Rua Aperana 52. Il film ritrova anche le riprese fatte da Bressane durante il lungo viaggio in auto compiuto con Rosa Dias e Andrea Tonacci da Venezia a Katmandu, attraverso l’Afghanistan, nella seconda metà degli anni ’70. Così come le prime immagini girate da Bressane durante il suo viaggio con sua madre in Italia e a New York nel 1959.

«Il lungo viaggio dell’autobus giallo non è una riflessione sulla propria opera né un’autobiografia in forma di cinema, è una creatura a sé, che di quella mole di immagini si nutre per farsi altro. “La ricerca del film è il cinema stesso» – così lo presenta Bressane – «quello che ho provato a vedere in questi 58 film è cosa resta del cinema. Oggi sembra scomparso, le persone cercano storie, emozioni ma si dimenticano che la prima cosa in un film è la luce, il film stesso. Quello che ho provato a fare è organizzare 27 figure del linguaggio del cinema per mostrare l’invisibile che è rimasto in queste immagini. Oltre all’inconscio pulsionale, c’è un inconscio ottico che si attiva durante la visione. Il cinema permette, attraverso l’inquadratura e il particolare, di tirare fuori quello che vede l’inconscio. Come in Mnemosyne di Aby Warburg non c’è nessuna spiegazione, il film non vuole dire nulla, ogni singolo spettatore può farsi il suo viaggio e trovare la propria strada dentro quelle immagini. (….) È il film di un anonimo»,” Questo Lungo viaggio è un film che arriva da lontano, come racconta Rodrigo Lima, montatore e collaboratore di lungo corso che qui firma il film con Bressane: “Abbiamo cominciato a pensare a questo film nel 2006, mentre giravamo Cleopatra, poi man mano abbiamo cominciato a raccogliere i tanti film di Julio, all’inizio abbiamo caricato i vhs e i dvd di alcuni, poi, anni dopo, abbiamo caricato i file di altri, in seguito i film familiari di Julio e Rosa e solo poco tempo fa abbiamo avuto la possibilità di avere delle scannerizzazioni in alta qualità dei film e materiali che mancavano. Quando, allo scoppiare della pandemia, ci siamo ritrovati costretti in casa e con una situazione difficile nel nostro Paese, abbiamo cominciato a montare realmente queste circa 80 ore di filmati”. (…) In Bressane lo scienziato/filosofo incontra lo sciamano, Il lungo viaggio ha la sapienza del «tractatus» che chiede ancora una volta «che cos’è il cinema?» ma anche una forza cieca che riesce a evocare e far danzare insieme Nietzsche e Antonioni, Dioniso e Aby Warburg, Hitchcock e Pessoa. Se proprio ci è impossibile accettare che arrivino cose da altri mondi che difficilmente sono spiegabili e etichettabili dalla nostra supponente «ragioneria» europea, bisogna guardare al Carmelo Bene di Nostra Signora dei Turchi o al Traité de bave et d’éternité di Isidore Isou, film che partono dal desiderio di distruggere tutto, a partire da sé. «Non sono un uomo, sono dinamite» per dirla con Nietzsche e Bressane segue questo pensiero alla lettera e si fa esplodere come Pierrot le fou. »(Fulvio Baglivi, “Il Manifesto” (9 aprile 2023)

GRAND TOUR ITALIANO – FILM DEI PRIMI DEL ‘900

(Id, b/n, inizio’900, muto con accompagnamento al pianoforte, dur., 60 ’ circa)

A cura di: Andrea Meneghelli

Accompagnamento musicale al pianoforte composto ed eseguito da: Daniele Furlati

Oltre un secolo fa, frotte di cineoperatori italiani e non attraversano l’Italia in lungo e in largo per filmare paesaggi, borghi, città, eventi, fabbriche, usi e costumi del nostro paese, a beneficio di una categoria tutta nuova, gli spettatori cinematografici di tutto il mondo.

Negli anni la Cineteca di Bologna ha ritrovato e restaurato un buon numero di “piccoli film” che documentano l’Italia di oltre un secolo fa. Altre cineteche, italiane e straniere, hanno parallelamente reso possibili altri ritrovamenti e restauri. Queste opere riportate alla luce hanno cominciato a formare un corpus importante, in grado di costituire una mappa piuttosto esaustiva del territorio nazionale italiano. Un viaggio nello spazio e nel tempo, toccando centinaia di luoghi. Catania, Monreale, Palermo, Messina, il golfo di Salerno, Amalfi, la grotta Azzurra, Pompei, Napoli e il Vesuvio, la festa dei gigli a Nola, le paludi Pontine, Roma e le sue fontane, l’Abruzzo, le cascate di Terni, il Palio di Siena, le vedute di Firenze, l’industria dei marmi a Carrara, Bologna, le bellezze liguri, l’industria della Fiat, Milano e i navigli, il lago di Como, i pizzi di Venezia, la laguna e le sue gondole sono solo alcuni dei luoghi, le tradizioni e i modi di vita che questi film ci restituiscono dal tempo passato. L’Italia come non l’abbiamo mai vista, sospesa tra Ottocento e modernità, nelle immagini antiche e rare che sono sopravvissute. Un Grand Tour, un viaggio di piacere, certo, ma che ci aiuta anche a capire meglio il paese di oggi. Scrive il curatore Andrea Meneghelli: «Tante pellicole restano ancora da scoprire e da salvare, ma ci sembrava arrivato il momento di tirare una sorta di bilancio del lavoro fin qui svolto. Dopo una selezione tribolata (e giocoforza discutibile, come ogni selezione), siamo arrivati a programmare un viaggio in sessantuno tappe, dove speriamo ci si possa perdere e ritrovare».

Sabato 11 ottobre dalle 2.40 alle 7.00

CORRUSCHI INTERNI DI CINEMA

a cura di Lorenzo Esposito

CHESS OF THE WIND PRIMA VISIONE TV VERSIONE RESTAURATA

(Shatranj-e Baad, Iran, 1976, col., 96′, v. o. con sottotitoli in italiano)

Regia: Mohammad Reza Aslani

Con: Fakhri Khorvash, Mohamad Ali Keshavarz, Akbar Zanjanpour, Shohreh Aghdashloo

Iran, anni Venti. Alla morte della matriarca, gli eredi di una famiglia aristocratica si contendono l’eredità. In particolare il conflitto è tra la primogenita disabile Aghdas, costretta alla sedia a rotelle, e Hadji Amoo, il vedovo della madre, che vive nella casa con i suoi due nipoti, uno dei quali è fidanzato per interesse con Aghdas. Quest’ultima, con l’aiuto della sua domestica di fiducia Kanizak, che a sua volta è in combutta col secondo nipote, si libera di Hadji Amoo e nasconde il corpo in una delle grandi giare di cui è piena la dimora. Tutto sembra risolto, ma il morto sembra trasformarsi in una maledizione che porta la casata alla distruzione.

Chess in the Wind, che doveva essere proiettato per la prima volta al Festival Internazionale di Teheran del 1976, scatenò un conflitto tra organizzatori e regista per i temi trattati – violenza, omosessualità e, più in generale, un’atmosfera che adombrava le dinamiche che avrebbero portato alla la rivoluzione del 1979. Per questo venne ritirato dal Concorso e mai proiettato in pubblico, né distribuito internazionalmente. A parte alcune proiezioni private organizzate durante il successivo festival di Teheran, cui parteciparono Henri Langlois, Roberto Rossellini, Satyajit Ray che apprezzarono molto l’opera congratulandosi con il giovane regista, il film sparì. Si pensava che il negativo e tutte le copie fossero stati distrutti, fino a quando il negativo del film è stato fortunosamente ritrovato dai figli del regista 38 anni dopo, nel 2014, in vendita in un negozio di oggetti usati a Teheran. Dopo un accurato restauro, il film doveva essere parte della selezione di Cannes Classics del 2020, cancellata a causa dell’epidemia, ed è stato presentato per la prima volta quello stesso anno al 34° Cinema Ritrovato.

STÉPHANE, UNA MOGLIE INFEDELE

(La femme infidèle, Francia-Italia, 1969, col., 93’, versione italiana)

Regia: Claude Chabrol

Con: Stéphane Audran, Michel Bouquet, Michel Duchaussoy, Maurice Ronet

Per caso Charles viene a sapere che la moglie Hélène ha un amante, Vitctor Pegala. Si reca nella sua abitazione e lo uccide, poi si sbarazza del corpo. Mentre la polizia indaga sulla sua scomparsa, Hélène si rende conto a poco a poco che il marito è l’assassino e che ha ucciso per amore, a prezzo di compromettere la sua vita borghese e tranquilla.

In poco più di due anni (1967-1970) Chabrol realizza col produttore André Génovès 6 film (Les biches, La femme infidèle, Que la bête meure, Le boucher, La rupture, Juste avant la nuit) che costituiscono tutti insieme un corpus di straordinaria coerenza, uno dei vertici assoluti non solo della sua opera ma di tutta la storia del cinema francese. Purtroppo irrisolti problemi di diritti impediscono da anni il restauro e la migliore conoscenza di questi film, che sono anche il geniale e paradossale modo in cui Chabrol ha interpretato e scavalcato il 1968 con una impietosa, estrema e tuttavia empatica radiografia della “follia borghese” e della sua “regola del gioco”, una “commedia umana” fatta di maschere e inganni. Non soltanto nella loro evoluzione Truffaut e Chabrol non hanno sconfessato la Nouvelle Vague e non hanno fatto ritorno al “cinema di papà”, ma al contrario (anche se in modo molto diverso) si sono spinti oltre, sempre confondendo le piste, come già avevano fatto i classici più amati, si chiamassero Hitchcock o Renoir o Lang.

“Durante le riprese di La femme infidèle, Michel Bouquet diceva che io recitavo attraverso di lui, che mi proteggevo dai drammi della vita mettendoli nei miei film come per esorcizzarli. Ecco, in questo siamo già vicini al mio cinema e al mio modo di procedere” (Claude Chabrol)



BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari per la Scuola di Cinema Sentieri selvaggi



----------------------------

--------------------------------------------------------