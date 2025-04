La programmazione di Fuori Orario dal 6 al 12 aprile

Fundraising per l’audiovisivo: Corso online dal 14 aprile







Domenica 6 aprile dalle 2.30 alle 6.00

Fuori Orario cose (mai) viste



di Ghezzi Baglivi Esposito Fina Francia Luciani Turigliatto

presenta

A CIRO GIORGINI / 2

Fuori Orario dedica due notti a Ciro Giorgini in occasione del decennale della sua scomparsa. Per chi segue la trasmissione sa che Ciro è stato fondatore e colonna del programma, per decenni ha curato due rubriche settimanali, Eveline e 20 anni prima è stato un instancabile ricercatore all’interno degli archivi non solo della Rai, la sua attività ha regalato le scoperte di sequenze e lavori inediti e sconosciuti di Orson Welles, innanzitutto, ma anche i girati dei viaggi di Paolo VI in India e JFK in Italia. Il suo lavoro ha raccontato la tragedia della Palestina, il crollo dei regimi sovietici, il 1968, terremoti e le stragi che hanno devastato l’Italia; il cinema classico americano e quello di Roberto Rossellini… Queste cose sono solo una piccola parte di una mole di lavoro e programmazione gigantesca che fanno di Ciro ancora oggi un riferimento assoluto e una presenza costante della nostra trasmissione e per tutti gli amanti e gli studiosi del cinema e della tv del ‘900.

HOLLYWOOD BLUES

(Italia, 1993, col. e b/n, 35’ circa)

Di: Ciro Giorgini e Fabio Troncarelli

Con: Robert Parrish

Conosciuto nel 1993 quando fu invitato da enrico ghezzi a Taormina, Ciro Giorgini e Fabio Troncarelli girano questa intervista con Robert Parrish, una leggenda vivente.

Parrish, come racconta nella sua autobiografia Growing up in Hollywood, ha attraversato sette decadi di cinema americano, è stato comparsa tra gli altri in Aurora di Murnau e in Luci della città di Chaplin, ne Il grande sentiero di Walsch e in più di un film di John Ford. Parrish è stato il montatore di tanti film di Ford, da Maria di Scozia a Battle of Midway, Furore e Alba di gloria, ha vinto un premio Oscar (per il montaggio di Anima e corpo di Robert Rossen) nonché regista di film come Fuoco nella stiva e 007 Casino Royale. Ciro Giorgini, insieme a Fabio Troncarelli, fa raccontare a Parrish i suoi incontri con i Maestri del cinema americano.

NELLA TERRA DI DON CHISCIOTTE

(edizione 2005 curata e voluta da Enrico Ghezzi e Ciro Giorgini)

(Italia, 1961, b/n, 9 puntate per complessivi 228′)

Regia: Orson Welles

Con: Orson Welles, Paola Mori, Beatrice Welles

8 puntata: Tempo di flamenco, dur., 26

9 puntata: Roma e Oriente in Spagna, dur., 26′

In vista del film che progettava di realizzare su Don Chisciotte, Welles fece un lungo viaggio in Spagna insieme alla moglie Paola Mori e alla figlia Beatrice. Girò per la RAI una sorta di diario in nove parti. Non avendo registrato alcun commento, consegnò alla RAI solo i negativi, corredati di una colonna sonora fatta di musiche e rumori. LA RAI mandò in onda le nove puntate aggiungendo un commento fuori campo. Questa versione fu riscoperta da Marco Melani e Enrico Ghezzi e mandata in onda a Fuori Orario. Nel 2005 Ciro Giorgini e Enrico Ghezzi ripristinarono il materiale originali, ristampando il film da negativo ed eliminando il commento aggiunto nel 1962.

Questa nuova edizione mandata in onda su Fuori Orario è stata presentata in prima internazionale al Festival di Locarno nella retrospettiva dedicata a Orson Welles. In questa seconda notte vanno in onda le puntate 8 e 9.

20 ANNI PRIMA (EXPANDED)

(Italia, 2025, b/n r col., 100’ circa)

20 anni prima è stato un appuntamento fisso, a cadenza settimanale, per quasi 30 anni. Pillole di cinque minuti o intere notti realizzate con materiali degli archivi Rai. Un lavoro mastodontico che Ciro Giorgini ha portato avanti con ostinazione, sapienza e curiosità, negli anni non si contano le “scoperte”, dai girati del viaggio di Paolo VI in India a quelli della visita di JFK in Italia, il fatidico 1968 raccontato attraverso i tg, il cinema visto dalle rubriche Rai ma anche brani di concerti, trasmissioni tv, sport, avvenimenti politici e mutazioni sociali.

EVELINE (EXPANDED)

(Italia, 2025, b/n e col., 60’ circa)

Come 20 anni prima la rubrica Eveline ha accompagnato per decenni la programmazione di Fuori Orario, sempre con la cura di Ciro Giorgini che ogni settimana sceglieva 5 minuti o poco più di immagini dalle agenzie di stampa che raccontavano il presente. Periodicamente Ciro realizzava delle “antologie” dedicate ad avvenimenti cruciali come la caduta dei regimi dell’Est (L’oriente era rosso) o la tragedia palestinese, raccontata più volte con passione ed accorata attenzione.

Venerdì 11 aprile dalle 1.40 alle 6.00

APPARTE. LO SGUARDO MINIMAL(INCONICO) DI CLAUDIO ROMANO

(ANCORA PER CIRO GIORGINI)

A cura di Fulvio Baglivi

Una notte dedicata ai film di Claudio Romano, uno sguardo ostinato e indipendente, appartato, fuori dai “giri” e dalle dinamiche del cinema italiano. Il primo a parlare di Claudio a Fuori Orario era stato Ciro Giorgini, che lo aveva conosciuto e sostenuto, tanto che a Ciro è dedicato il folgorante Ananke, prodotto da Gianluca Arcopinto e presentato alla Mostra del cinema di Pesaro 10 anni fa e poi scomparso.

Grazie agli autori e a Kio Film di Valentina Del Buono; Fuori Orario manda in onda, per la prima volta, il cinema di Claudio Romano, realizzato quasi tutto in pellicola e insieme a Elisabetta (Betty) L’Innocente, una ricerca unica nel panorama italiano attuale, apparentemente fuori moda e fuori tempo che conserva un’inattuale attenzione alla luce, allo spazio e alla vita.

SONETTO primavisioneTV

(Italia, 2020, b/n e colore, 12’)

Un film di: Claudio Romano e Betty L’Innocente

L’opera più recente di Claudio Romano e Betty L’Innocente è una composizione “in versi”. Il cielo, le piante, gli animali, gli esseri umani, tutto, almeno per un attimo, prende vita.

ANANKE primavisioneTV

(Italia, 2015, b/n, 69’)

Regia: Claudio Romano

Interpreti: Marco Casolino, Solidea Ruggiero

“Ananke nella mitologia greca è la dea che rappresenta la personificazione o potenza del destino. In un presente immaginario l’umanità si sta estinguendo a causa di una terribile pandemia. Una nuova forma di depressione virale induce al suicidio chi la contrae. L’unico modo per sfuggire alla morte è evitare gli esseri umani, fuggire, rimanere soli.

Dopo un lungo peregrinare, un uomo e una donna trovano riparo in una casa isolata fra le montagne, lontani dalla società e dalle metropoli. Sperano di salvarsi adattandosi ad una vita primitiva ed essenziale, priva di nevrosi e contaminazioni tecnologiche.

I protagonisti parlano in francese, una lingua dal bel suono che contrasta con lo sfacelo che si compie attorno a loro. A far loro compagnia una capra di nome Ananke. Soli, ignari e in balìa degli eventi, faranno i conti con l’ineluttabile. La natura veglia su di loro, osservandoli dall’alto.

Tutto scorre, tutto muta, tutto si trasforma. Per sfuggire alla morte è sufficiente sfuggire all’uomo?”

Prodotto da Gianluca Arcopinto, l’esordio nel lungometraggio di Claudio Romano, girato in pellicola Super16mm, è stato presentato alla Mostra del cinema di Pesaro nel 2015.

“Il perenne senso di precarietà ci ha portati a guardare alla pura fallacità dell’essere umano. Crediamo di essere liberi, ma osiamo poco, poiché l’uomo è pervaso costantemente dal sentimento di ùbris. La tecnologia, la tensione ad accessori velleitari, quali la fama, il successo, il benessere, la ricchezza, spesso ci distolgono da concetti sani e primitivi. La natura veglia e ci sovrasta, non le siamo affatto riconoscenti, ci comportiamo come figli ingrati, senza scorgere mai lo sguardo che proietta su di noi. Il dolore, allora, è atavico ma salvifico, serve a riscoprire la nostra coscienza e la nostra essenza. L’apatia che travolge l’essere contemporaneo porta alla depressione, siamo vittime dell’ineluttabilità della natura, della vita che scorre e che ci dimentichiamo di osservare, di rispettare. Tutto deve essere edulcorato, lenito, soffuso. Sogniamo una dolce morte, ci rifiutiamo di invecchiare, desideriamo essere divini per non sentirci falliti. Tutto ciò che è intorno a noi però è fuori dalla nostra portata, la tecnologia e il progresso sono solo prodotti che soccombono terribilmente ad un’entità superiore semplice, quale è la vita, determinata dal tempo e dalla natura. Ananke pone al centro della propria struttura la visione, il potere ipnotico e fascinatorio delle immagini. Ananke è un itinerario intimo nelle difficoltà della vita, nelle atmosfere ostili e rarefatte della natura.” [Claudio Romano]

APPARTE – CONVERSAZIONE CON CLAUDIO ROMANO

(Italia, 2025, colore, 20’ circa)

A cura di: Fulvio Baglivi

Claudio Romano racconta la genesi dei suoi film, la sua passione per la pellicola e il suo sguardo diverso e appartato che si posa sul mondo cercando di svelarne i resti di vita.

CON IL VENTO



(Italia, 2016, colore, 8’)

Un film di: Claudio Romano

Interpreti: Marco Casolino, Solidea Ruggiero

Il cemento cancella le persone, la città è un luogo dal quale fuggire. Dove non soffia il vento tutto si fa plumbeo, muore. Una donna, stesa all’ombra dei tigli, si rifugia lontano, nei luoghi di infanzia. Il primo giorno di scuola, la cartella gialla, il cappottino rosso; un bimbetto tira calci a un giocattolo. È ora di andare con il vento, è ora di scomparire.

A un anno da Ananke, Claudio Romano gira questo film breve che viene presentato alla Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro nella sezione Satellite.

VERSO CASA primavisioneTV

(Italia, 2017, colore, 13’)

Fra Rousseau e Petrarca, mirando e rimirando il paesaggio, la natura selvaggia, forte e sicura. Alla ricerca della vita lungo il fiume, del silenzio degli umani, della voce dell’anima delle cose. Hic et nunc. Una passeggiata solitaria verso casa.

INCANTO primavisioneTV

(Italia, 2017, colore, 66’)

Un film di: Claudio Romano e Betty L’Innocente

Un giorno d’estate è lo spunto per l’osservazione del quotidiano da parte di due autori in cerca d’ispirazione. Mentre fluiscono le idee per realizzare un film, irrompono elementi umani e naturali come parti della narrazione stessa. La pioggia d’agosto, i turisti, la calura, la rifrazione della luce. L’ispirazione cede il posto all’incanto che la natura trasforma in estasi per gli sguardi. La poesia e la sua ricerca, tra le pieghe del quotidiano, dell’usuale, del banale, diventano le protagoniste del racconto.

Presentato al festival Laceno d’oro di Avellino, prodotto da Valentina Del Buono (Kio Film) e Minimal, l’autoproduzione di Claudio Romano e Betty L’Innocente.

“Incanto è un piccolo film, girato in completa autarchia/anarchia da Claudio Romano insieme a Elisabetta L’Innocente, eppure nel leggerlo e nel leggere il mondo in cui si va a inserire si possono rintracciare molti spunti, schegge di pensiero, elaborazioni ed elucubrazioni.” [Raffaele Meale, Quinlan]

IL PIANETA AZZURRO

(Italia, 1982, colore, 82’)

Presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel 1982. Girato in 35mm in totale libertà nel corso di due anni, il film, come spiega Piavoli stesso, “è la terra vista dal cielo”, segue il ciclo delle stagioni dal risveglio della vita dopo le gelate invernali alle fioriture della primavera, il calore estivo nel lavoro dei campi e il crepuscolo dell’autunno. L’uomo vive la natura e ne è avvolto, scandito nei momenti essenziali della sua esistenza.

Così ne parlava Andrej Tarkovsky: “Il pianeta azzurro: poema, viaggio, concerto sulla natura, l’universo, la vita. Un’immagine diversa da quella sempre vista. Vero e proprio anti-Disney”.

Sabato 12 aprile dalle 1.20 alle 7.00

QUANDO È COMINCIATA LA NOTTE?

(2 – 1968/1989)

A cura di Fulvio Baglivi

Prima puntata di un ciclo che si interroga su quando sia iniziata la notte che è la nostra era… Partendo dal lavoro di Marco Bellocchio degli ultimi anni, che indica il Caso Moro e il 1978 come inizio del declino, il ciclo spazierà dal 1943 raccontato da Florestano Vancini al 1989 di Material di Thomas Heise, l’Europa ’51 di Rossellini, il 1968 di Godard e quello apparentemente opposto di Io la conoscevo bene di Pietrangeli, Parco Lambro 1976 di Grifi e il 2001 di Parola (su una) data di enrico ghezzi.

MATERIALE

(Material, Germania, 2009, b/n e col., dur., 164′, v. o sott. it.)

Regia: Thomas Heise

Presentato alla Berlinale nel 2009 e poi in diversi festival internazionali (ha vinto, tra l’altro, il primo premio del Fidmarseille), il film di Thomas Heise è inedito in Italia . Fuori Orario riproporrà a breve anche il film più recente di Heise, Heimat è uno spazio nel tempo, già trasmesso l’anno scorso.

Il film costruisce un montaggio di materiale filmico non utilizzato di diverso formato (8mm., 16 mm., 35 mm., VHS, Beta SP) girato nel corso di venti anni, prima e dopo la caduta del muro di Berlino. Queste immagini inedite, che costituiscono la materia stessa del film, sono state realizzate per altri film o girate nell’urgenza degli avvenimenti. La domanda di Heise, attraverso il montaggio di questi materiali, non è solo come documentare un paese in piena mutazione ma cosa fare di queste immagini “residuali”. La domanda è anche: che cosa resta della Germania Est del “prima” del 1989, che cosa resta delle speranze del “dopo”? Questo è in realtà il vero grande film sul passaggio dalla Germania della RDT alla caduta del muro e alla successiva riunificazione.

Material è così non solo una potente e ineguagliata riflessione personale sulla storia della Germania ma anche un’interrogazione sulle forme della propria stessa scrittura filmica. Heise (nato a Berlino Est nel 1955) prosegue un lavoro cominciato negli anni Ottanta nella RDT, durante i quali è stato non solo documentarista ma anche regista teatrale (discepolo, tra l’altro, di Heiner Müller): un lavoro che è stato oggetto costante della censura da parte delle autorità e che solo in anni più recenti si è potuto scoprire: un lavoro che ne fa uno dei maggiori cineasti tedeschi degli ultimi decenni.

“‘Material è uno dei film più belli visti in questi giorni berlinesi. Commovente, appassionato, scommette sull’intelligenza del dubbio contro l’autoritarismo. È una riflessione importante sull’immagine e sul suo valore oggi, cosa e quanto ci dice, e in che modo vi entra il sentimento personale, la partecipazione di un’esperienza. Filmare per Heise è un gesto di resistenza ma anche, o forse soprattutto, di una prima persona del ‘frammento’, che vuole ancora mettersi in gioco.” (Cristina Piccino, Il Manifesto, 13 febbraio 2009)

ACTUA 1

(Francia, 1968, b/n, 6’, v.o. sottotitoli italiani

Regia: Philippe Garrel, con un collettivo di cui facevano parte Serge Bard e Patrick Deval.

Considerato perduto fino al 2014, quando fu ritrovato negli Archives Françaises du Film e poi restaurato dalla Cinémathèque Française. Diventate leggendarie “in absentia”, le “Actualités révolutionnaires” furono ricordate da Godard come il più bel film sul 68. “Mi ricordo queste inquadrature del 68, le uniche in cui si vedono i CRS di fronte nella scura austerità del 35 mm, mentre tutti facevano solo 16 mm. sfocati, uno sfocato da cui il cinemascope e il dolby non ci hanno mai tirato fuori, anzi”. Secondo una testimonianza dello stesso Garrel, Godard aveva finanziato la produzione del film. Il film è “collettivo” (i suoi componenti faranno poi parte del gruppo Zanzibar), ma Garrel può essere considerato il vero autore, sia come operatore del girato in 35 mm sia come montatore. Il film fu terminato e stampato ma mai mostrato in pubblico.

«Ho ripreso una manifestazione alla République, i ponti di Parigi sbarrati dalle forze dell’ordine. Allegorie. Personaggi di fronte alle barricate in posa come statue. Ho anche utilizzato riprese di cineasti amatori, montavo due o tre flash sulla Sorbona e su un combattimento notturno. La situazione strategica peggiorava perché Parigi era tagliata in due (…) Credo di aver lavorato come un cineasta dell’esercito, servendomi della pellicola in maniera “geografica”. Sapendo che l’uomo non ricorda con precisione che cosa avviene in una strategia di guerra d’attesa, sono riuscito a provare su pellicola 35mm che Parigi era tagliata in due. (…) Era un lavoro topo-logico» (Philippe Garrel intervistato da Gérard Courant, 1986)

UN FILM COMME LES AUTRES



(Id., 1968, col. e b/n, 103’, v.o. sottotitoli italiani)

Regia: Jean-Luc Godard

Con: operai della Renault-Flins, studenti di Nanterre

Un film comme les autres viene girato alla fine di luglio del 1968, su un “terrain vague” erboso, tra gli edifici della periferia di Flins-sur-Seine, non lontano dalla fabbrica Renault, a una quarantina di chilometri a ovest di Parigi. I cinque militanti (tre studenti di Vincennes e due operai di Flins) sono ripresi “in quel preciso giorno” in inquadrature fisse in 16 mm. dal grande William Lubtschasky da lontano, mai di faccia, in una distanza spaziale (giustificata anche da esigenze di anonimato) che raddoppia quella temporale. Qui siamo infatti già da subito nel dopo, alla ricerca, tra immagine e parola, di un “commento” a quanto appena accaduto: un mese dopo, infatti, il maggio è già lontano, irrecuperabile, perduto, rivoluzione più o meno fallita le cui immagini in bianco e nero (splendide), sempre mute, sembrano non meno “datate” delle attualità di un cinegiornale degli anni Trenta.

Questo film non fu quasi visto, fu completamente sottovalutato quando non dichiarato trascurabile, perfino spesso rifiutato dal pubblico nelle poche proiezioni che ne vennero fatte (come a New York alla fine del 1968). Ma trent’anni dopo Jean-Marie Straub e Danièle Huillet dichiararono di considerarlo “uno dei migliori film di Godard”, “un film che corrisponde veramente al Maggio 68”. Jean-Pierre Gorin lo ha definito a sua volta come il “documentario perfetto” che attesta gli eventi, abitato da una “vulnerabilità poetica”, “perché riprende i gesti del cinema degli inizi, come se i fratelli Lumière, invece di registrare gli operai che uscivano dalla loro fabbrica, li avessero filmati in quel momento breve e fragile in cui la occupavano”. E forse Godard non raggiungerà più nei successivi film del gruppo Dziga Vertov quel miracolo poetico per cui la captazione del tempo, come in un film primitivo, si cristallizza subito in un passato irrimediabilmente lontano, in cui tempo vissuto e tempo storico (Michelet) sembrano per un attimo coincidere. Dichiarò Godard molti anni dopo: “Qualcuno, credo Picasso, ha detto: ci vuole molto tempo per diventare un bambino. Questa è la direzione in cui sto andando” (da un testo di Roberto Turigliatto, in Ripley’s Home Video, 2012)



