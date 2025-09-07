La programmazione di Fuori Orario dal 7 al 13 settembre



LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO di SENTIERI SELVAGGI





----------------------------

--------------------------------------------------------

Domenica 7 settembre dalle 2.30 alle 6.00

Fuori Orario cose (mai) viste



CERCHI UNA BORSA DI STUDIO IN CINEMA?? Invia un video o un soggetto e vinci fino a 2.000€ da utilizzare in Filmmaking, Postproduzione e Sceneggiatura





-----------------------------------------------------------------

di Ghezzi Baglivi Esposito Fina Francia Luciani Turigliatto

presenta



SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI, scarica la Guida della Triennale 2025/2026





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E LA NAVE VA (6)

FUORI ORARIO VENEZIA 2025



DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA, il corso online dal 13 ottobre



-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

di Fulvio Baglivi, Simona Fina, Roberto Turigliatto

I DIARI DI ANGELA – NOI DUE CINEASTI. CAPITOLO I

(Italia, 2018 col., e b/n, dur., 126′)

Regia: Yervant Gianikian, Angela Ricci Lucchi

Ogni giorno, da sempre, Angela tiene un diario, scritto e disegnato, fatti pubblici, privati, incontri, letture, tutto vi viene registrato. Anche il resoconto di due viaggi in Russia (1989 -1990). Cadeva l’URSS. Diario su librini cinesi, sin da prima di Dal Polo all’Equatore (1986), del nostro ininterrotto lavoro sulla violenza del Novecento. Dai nostri tour negli Stati Uniti con i Film Profumati di fine anni Settanta, all’Anthology Film Archive di New York, a Berkeley Pacific Film Archive… Rileggo ora questi diari e rivedo il film-diario di tutti questi anni, sono rimasto da solo, dopo molti anni di vita e di lavoro d’arte insieme. L’ho portata sulle Alpi Orientali che amava e dove insieme camminavamo. Angela rivive per me nelle sue parole scritte a mano, con grafia leggera, che accompagnano i suoi disegni, gli acquarelli, i rotoli lunghi decine di metri. Guardo i nostri film privati, dimenticati. Registrazioni che stanno dietro al nostro lavoro di rilettura e risignificazione dell’archivio cinematografico documentario. La vita di ogni giorno, fatta di cose semplici, le persone vicine che ci accompagnano, la ricerca nel mondo dei materiali d’archivio, un viaggio nell’Armenia sovietica con l’attore Walter Chiari. Testimonianze che nel corso del tempo abbiamo raccolto.

«È il mio ricordo di Angela, della nostra vita. Rileggo questi quaderni e ne scopro altri a me sconosciuti. Nuovi elementi nei suoi ultimi scritti e nei disegni: sulla Linea Gotica da bambina, in “prima linea “, nella Seconda guerra mondiale. La scuola d’arte con Oskar Kokoschka in Austria. Le pagine intorno a lui. Dresda. Sud Tirolo, la casa dove Mahler compone il Canto della Terra, il suo amore per Alma Mahler, la costruzione della bambola con le sue sembianze, l’ossessione dell’artista.

I “bambini folli” di Angela nella scuola speciale che le fanno abbandonare l’arte per un impegno civile durato anni, al fine di aiutarli. Per poi tornare con forza al lavoro d’arte compiuto insieme. Un ultimo rotolo privato contiene tutto il suo vissuto infantile, famigliare, pubblico. Il mio sforzo. Rivedere l’insieme dei quaderni del Diario infinito di Angela e lo sguardo all’indietro dei nostri film privati, che accompagnano la nostra ricerca. Il mio disperato tentativo di riportarla al mio fianco, di farla rivivere, la continuazione del nostro lavoro come scopo, missione attraverso i suoi quaderni e disegni, una sorta di mappa per l’agire ora, che ne contiene le linee direttrici e ne prevede la continuazione. Angela ed io abbiamo predisposto nuovi importanti progetti da compiere. La promessa, il giuramento, di continuare l’opera.» (Yervant Gianikian, dal catalogo della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia del 2018)

I DIARI DI ANGELA – NOI DUE CINEASTI. CAPITOLO II

(Italia, 2019, col., e b/n, dur., 103’)

Regia: Yervant Gianikian

I diari di Angela – Noi due cineasti. Capitolo secondo racconta la nostra vita privata innanzitutto, rivela ciò che vivevamo mentre i film in cantiere – sulla violenza delle guerre, sul Colonialismo e il Fascismo – prendevano forma. Il film riprende gli scritti dei soldati, dei mutilati e dei prigionieri della guerra. Le pagine descrivono alcuni luoghi delle battaglie, i confini dell’Impero Austro-Ungarico, mostrano il volto e lo sguardo acuto di Freya Stark ad Asolo e fanno ripensare alla voce inconfondibile di Walter Chiari in Armenia sovietica. In quegli anni contemporaneamente alla Trilogia della guerra lavoravamo a La marcia dell’uomo, una grande installazione. Poi ci siamo dedicati al Trittico del Novecento, iniziato nel 2002 e terminato nel 2008 per il Mart di Rovereto. Tra i tanti temi sviluppati ci sono la fine della Seconda guerra mondiale, la fame, e il miracolo economico. Nel nuovo film c’è l’essenza della nostra missione artistica, storica e politica. La promessa fatta ad Angela si rinnova e splende ancora attraverso la scrittura appassionata delle sue pagine che senza barriere attraversano la cruna stretta, oscura, del mondo violento.

«Ho sentito l’urgenza di continuare con I diari di Angela – Noi due cineasti. Capitolo secondo, per me un mondo di simboli e colori. Il nostro lungo viaggio insieme non può che essere di nuovo risignificato. Mi inoltro, con non poco pudore, nella seconda parte del film che nel 2018 ha trovato accoglienza in tutto il mondo. Ho riflettuto a lungo su come utilizzare ancora le sue parole, i disegni e i suoi silenzi. Io e Angela abbiamo filmato e scritto due diari paralleli. Le immagini da me riprese in giro per l’Europa, per l’America e altrove, incontrano perfettamente i suoi testi». (Yervant Gianikian, dal catalogo della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia del 2019)

Sabato 13 settembre dalle 2.00 alle 7.00

THE ACT OF SEEING / 1

di Fulvio Baglivi e Roberto Turigliatto

CERRAR LOS OJOS PRIMA VISIONE TV

(Id., Spagna-Argentina, 2023, col., dur., 164′, v.o. sott. it)

Di: Victor Erice

Con: Manolo Solo, José Coronado, Ana Torrent, Petra Martinez, Marìa Leon

Arriva direttamente a Fuori Orario senza essere passato per le sale italiane, l’ultimo film, il precedente era di 31 anni fa, dell’immenso cineasta spagnolo Victor Erice. Dopo Lo spirito dell’alveare a El Sur fino a El sol del membrillo, tutti passati a Fuori Orario, Erice, a più di ottanta anni, dirige un capolavoro che dialoga con il cinema, la sparizione, la morte, presentato al Festiva di Cannes nel 2023, scandalosamente fuori concorso.

“Al cinema non ci sono più miracoli dopo la morte di Dreyer”, dice più o meno così il proiezionista Max, ma Cerrar los ojos è uno delle rare opere contemporanee che fa dubitare di questa affermazione.

“Il tutto parte come un giallo, alla rovescia, in un certo senso. Nella scarna ‘trama’ di Cerrar los ojos si parla di un famoso attore spagnolo che scompare durante le riprese di un film, punto di costruzione apparentemente banale per un viaggio attorno al costruire un (altro) film. Il suo corpo non viene mai ritrovato, cosicché la polizia conclude che è stato vittima di un incidente in mare. Parecchi anni dopo il mistero attorno alla sua scomparsa viene riportato sotto i riflettori da un programma televisivo che delinea la sua vita. Emergono così immagini esclusive delle ultime scene da lui interpretate, girate dal suo caro amico regista che ora si butterà alla sua ricerca – innescandone un’altra, etica ed estetica, sul simulacro di ciò che (ci) rimane di un’immagine. Un mistero che in un certo senso rappresenta la stessa figura di Erice, dall’apertura di quest’opera mistica legata alla figura decadente di Triste-le-Roy (di borgesiana memoria) nel film, del film, di un altro film (che nella ‘realtà’ ci sarebbe forse potuto anche essere, realizzato poi da Trueba). Una fotografia di una ragazza asiatica è tutto ciò che resta. Il rapporto tra il regista e l’autore, entrambi poeti alieni dalle esigenze della contemporaneità, si fa fitto e trasparente nella selva di fantasmi e illusioni che continuano ad abitare fotogrammi oramai deragliati. Proprio quella misera fotografia diventa un oggetto-cinema che apre a spazi e tempi di un’altra storia, uno squarcio di passato riconnesso al presente, per ricreare una forma di futuro per quel film che non è stato. In questo, nel senso di memoria, identità, fantasmi, nel sottile filo che tiene assieme amnesie e malinconie, ci troviamo subito davanti a una delle più grandi opere sulla durata del nuovo secolo.” [Erik Negro, Filmaparlato.com]

THE CAMERAMAN PRIMAVISIONE TV VERSIONE RESTAURATA

(Id., USA, 1928, col., dur., 69’ v.o. sott. it)

Di: Buster Keaton ed Edward Sedwick

Con: Buster Keaton, Marceline Day, Harold Goodwyn, Sidney Bracey, Harry Gribbon

Uno dei capolavori assoluti del geniale Buster Keaton e considerato in tutto il mondo come un apice nell’opera del regista/attore torna a Fuori Orario nella versione restaurata da Criterion Collection, Cineteca di Bologna e Warner Bros.

Conosciuto anche con il titolo Io e la scimmia, per via della celebre scena in cui una scimmia continua a girare il film al posto del disastroso Buster che per amore vuole si cimenta nel lavoro di cineoperatore, The Cameraman è un film che riflette sul cinema e sull’atto del vedere attraverso l’immensa arte tragicomica di Keaton.

GRAZIE LIA BREVE INCHIESTA SU S. ROSALIA

(Id., Italia, 1996, b/n, dur., 44’)

Di: Daniele Ciprì e Franco Maresco

“Un’indagine che raccoglie le testimonianze di alcuni fedeli di santa Rosalia che in situazioni drammatiche della loro vita hanno chiesto aiuto alla “Santuzza” di Palermo”. Con questa esile trama Ciprì e Maresco presentarono questo mediometraggio nel 1996, che passò al festival di Pesaro, dove stregò Joao Cesar Monteiro e Marco Ferreri, a Torino e anche a Fuori Orario. I protagonisti di questa breve inchiesta sono i personaggi di Cinico TV, da Cirrincione a Tirone, da Marcello Miranda a Pietro Giordano. Ma è Giuseppe Filangeri che trasforma pian piano l’inchiesta in una riflessione sul vedere e sul cinema e l’arte (quindi anche la vita) come un atto di (cieca) fede.

Uno dei capolavori della coppia palermitana del periodo segnato dal bianco e nero, dai lunghi piani sequenza, dal furore cinico della voce di Maresco, fu molto amato dal filosofo Giorgio Agamben, che ne colse tutta la forza tragicomica quanto la lucida disperazione.



BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari per la Scuola di Cinema Sentieri selvaggi



----------------------------

--------------------------------------------------------