La programmazione di Fuori Orario dal 9 al 15 marzo

Dal 13 marzo il corso online con Franco Ferrini per scrivere un film



-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Corso Trimestrale di Montaggio in presenza, da 19 marzo







Domenica 9 marzo dalle 2.30 alle 6.00

Fuori Orario cose (mai) viste



di Ghezzi Baglivi Esposito Fina Francia Luciani Turigliatto

presenta

ANNA ANNO ZERO (4)

a cura di Fulvio Baglivi

FUORI CAMPO DI ANNA primavisioneTV

(Italia, 1972-1975, b/n, dur., 180’ circa)

Regia e produzione: Alberto Grifi e Massimo Sarchielli

I Fuori Campo di Anna sono circa 30 cassette contenenti i girati video da cui è stato montato il film, grazie al lavoro di Annamaria Licciardello, la Cineteca Nazionale con la A.P.S. Grifi e il laboratorio La camera ottica di Gorizia, queste quasi 13 ore di materiali sono stati restaurati e resi accessibili.

Il contenuto delle cassette non è tutto il girato, che in origine era in video ½ e ¼ di pollice più alcune bobine 16mm, ma una selezione fatta allora da Alberto Grifi, con le parti ritenute migliori o più funzionali alla realizzazione del film. In diverse puntate Fuori Orario manderà in onda, per la prima volta, tutti i materiali che hanno contribuito alla realizzazione di quest’opera fondamentale per la storia del cinema in Italia, nonché documenti “vivi” della Roma degli anni ’70, una città che da tempo non esiste più.

Venerdì 14 marzo dalle 1.40 alle 6.00



CINEMA ANNO ZERO (4)

a cura di Roberto Turigliatto

JE TU IL ELLE



(Belgio-Francia, 1975, col., 82′, v.o. sottotitoli italiani)

Regia: Chantal Akerman

Con: Chantal Akerman, Niels Arestrup, Claire Waution

Quando gira questo primo film lungometraggio di finzione, Chantal Akerman ha 24 anni. Nel 1975 girerà, subito dopo, Jeanne Dielman, recentemente consacrato dalla rivista inglese “Sight and Sound” come miglior film della storia del cinema.

Decisa giovanissima a fare cinema alla visione dei film di Godard, dopo molti corti e mediometraggi e un soggiorno di due anni a New York la cineasta belga realizza Je tu il elle a bassissimo costo, in solo otto giorni, in bianco e nero, in lunghi piani sequenza e con solo 3 attori (tra cui Akerman stessa). L’uscita in sala a Parigi nel 1976 è un trionfo critico, che vede Akerman entrare giovanissima nel gruppo dei cineasti più radicali e decisivi della sua epoca, da Garrel a Godard, dagli Straub a Werner Schroeter.

Il titolo Je tu il elle scandisce i quattro tempi del film. Je: una giovane donna (Chantal Akerman), sola in casa, sposta i mobili, li spinge contro i muri e finisce per sdraiarsi a terra. Tu: mentre mangia zucchero con un cucchiaio, scrive lettere. I giorni passano, le pagine si accumulano. Il: dopo molte settimane passate a strappare e riscrivere queste lettere esce di sera e incontra un camionista che le parla del desiderio, del suo rapporto con le donne. Elle: in piena notte la giovane donna raggiunge un’amica, che prima la respinge, poi divide con lei il proprio letto. Al mattino la ragazza riparte senza dire una parola.

“Ogni volta che rivedo il film l’immagine della ragazza – che è la mia – mi mette a disagio, eppure non ho più nulla in comune con questo personaggio fuori dalla società, disperato, e che tuttavia, gesto dopo gesto, in una specie di decisione segreta, dimostra una disperazione muta vicina all’urlo”. (Chantal Akerman)

“Je tu il elle non è forse altro che un film intorno al calore. È il TU che viene trovato. Questo TU senza il quale non ci sarebbero lettere, viaggi, baci (“baciate chi volete” è il credo finale cantato), e nemmeno un film. Questo TU è ciò che lega JE a IL, a ELLE: a NOI.” (Mahalie Genuite e Philippe Azoury)

DAYS



(Rizi, Taiwan, 2020, col., 121’)

Regia: Tsai Ming-liang

Con: Lee Kang-sheng, Anong Houngheuangsy

Segnato dal dolore della malattia e dalle relative cure, Kang si ritrova a vivere un’esistenza alla deriva. Una sera, in una terra straniera, incontra il giovane Non. Una camera d’albergo di Bangkok diventa il punto d’in contro dei loro destini, delle loro solitudini e delle loro traiettorie. I due uomini trovano consolazione l’uno nell’altro, prima di separarsi per seguitare a vivere, ciascuno, i propri giorni. Il suono di un carillon sarà il segno del loro incontro. Il film è quasi completamente privo di dialoghi, ci sono solo alcune brevissime conversazioni che – come annuncia la didascalia iniziale – non sono state tradotte né sottotitolate per esplicita volontà del regista. I corpi, lo spazio, il tempo, gli sguardi, la durata, sono l’unica materia di un cinema dall’intensità emozionale bruciante. All’attore feticcio del regista, il taiwanese Lee Kang-sheng, che porta i segni di una lunga malattia, si unisce il giovane non professionista Anong Houngheuangsy, per la prima volta al cinema.

«Anche quando in passato utilizzavo un copione, questo non era mai completo perché non arrivavo mai a ultimarlo. Non sapevo mai cosa sarebbe potuto accadere dopo sul set. Per cui quando giravo i miei film, gli attori non avevano mai uno script tra le mani e non ce l’avevo nemmeno io. (..) Amo la prima inquadratura, la prima ripresa, e avrei voluto che durasse ancora di più. Un giornalista americano, quando ha visto il film, ha pensato che quella prima scena sarebbe durata addirittura due ore. (…) Per quanto riguarda il carillon nella camera da letto, è lì tra questi due personaggi perché uno dei due non riesce a comunicare, ma grazie a questo carillon entrambi vogliono restare lì. (…) Mi è sempre piaciuta la musica dei film di Chaplin, sono un grande fan di tutti i suoi film. (…) Ho usato questa melodia [I’ll be loving you eternally] già due volte. La prima è stata per I Don’t Want to Sleep Alone, proprio alla fine c’è questa canzone in mandarino, quindi nella sua versione cinese» (Tsai Ming-liang, da un’intervista a “Quinlan”, 29-2-2020)

«L’amore, che sia filiale o no, lo concepisco nel senso buddista, come un insieme di determinismo e di precarietà. Ogni incontro, anche se non dura, una volta che ha avuto luogo diventa eterno» (Tsai Ming-liang, da un ‘intervista a “Le Monde”, novembre 2005)

Sabato 15 marzo dalle 1.00 alle 7.00

FANTASIE DELLA LUCE. I FILM DI SAMUELE SESTIERI

a cura di Fulvio Baglivi e Roberto Turigliatto

LUMINA primavisioneTV

(Italia, 2021, col., dur., 100’)

Regia: Samuele Sestieri

Con: Carlotta Velda Mei, Matteo Cecchi, Laura Sinceri, Vasile Morosan

Una donna misteriosa si risveglia su una spiaggia deserta. Vaga tra ruderi e macerie, percependo la memoria degli oggetti. Come una fonte di energia è in grado di riattivare dispositivi tecnologici spenti da tempo. In una città fantasma la donna accede all’archivio digitale dello smartphone appartenuto ad un ragazzo chiamato Leonardo. Apprende così il linguaggio delle immagini e dei suoni e, attraverso i video della relazione fra Leonardo e la sua fidanzata, conosce l’amore.

“Nell’apocalisse ventura una donna priva di memoria si muove tra borghi spettrali, villaggi evacuati, nel vuoto attonito, silente, scheletrico delle rovine. Tra i fantasmi. Che sono macerie audiovisive, dispositivi-deposito di frammenti d’esistenze altrui, schermetti abbandonati su cui guardare i frantumi quotidiani di una semplice storia d’amore passata che evolve, cresce, si frantuma, ancora.” [Giulio Sangiorgio, FilmTV]

MATRIOSKA primavisioneTV

(Italia, 2018, col., dur., 6’)

Regia: Samuele Sestieri

Film di montaggio che altera video girati con uno smartphone e li dissolve l’uno nell’altro: ogni immagine è come una matrioska che rivela in sé una quantità infinita di immagini nascoste. La sovrimpressione collega tempi e spazi distanti fra loro in un flusso elettrico continuo.

“Presentato al festival di Pesaro 2018 nella sezione Satellite, i cinque minuti di Matrioska sono una continua stratificazione visiva, o meglio sono la messa su schermo dei processi mentali di Samuele, il suo ragionare da sempre e con forza per immagini. Il montaggio le obbliga a dialogare e a (con)fondersi, a interagire, a variarsi, mentre si interroga con coerenza e innegabile classe sulla visione sovrapposta procedendo per analogie e differenze, per accostamenti e suggestioni, per inscatolamenti e per spirali, per impressioni e percezioni.” [Marco Romagna, Cinelaspus]

FANTASIE DELLA LUCE – CONVERSAZIONE CON SAMUELE SESTIERI primavisioneTV

(Id., Italia, 2025, col., dur., 20’ circa)

A cura di: Fulvio Baglivi e Roberto Rurigliatto

Con: Samuele Sestieri

Il regista presenta i suoi film e racconta la sua passione e la sua visione del cinema. Uno sguardo sul mondo, quello di Samuele Sestieri, diverso da quello più “realista” che caratterizza gran parte del cinema indipendente italiano.

DANZA AL TRAMONTO primavisioneTV

(Italia, 2012, col., dur., 9’)

Regia: Samuele Sestieri

Sullo sfondo di un tramonto romano e sulle note stridenti del brano Lontano di György Ligeti, uno stormo di uccelli diventa protagonista di una vera e propria danza nel cielo, che da giallo luminoso si tinge di un rosso sempre più intenso. Si creano così nuove forme, complessi agglomerati e spettacolari coreografie, individuali e collettive, prima che il buio prenda inesorabilmente il sopravvento sulla luce solare, immergendo la città nell’oscurità della notte.

I RACCONTI DELL’ORSO primavisioneTV

(Italia, 2015, col., dur., 67’)

Regia: Olmo Amato e Samuele Sestieri

Con: Olmo Amato, Samuele Sestieri

In un mondo abbandonato dagli uomini, un monaco meccanico insegue uno strano omino rosso. Dopo aver attraversato boschi, città morte e lande desolate, i due buffi personaggi raggiungono la cima di una collina magica. Il ritrovamento di un vecchio peluche d’orso ormai malandato li farà riconciliare. Uniranno così le forze, nella speranza di poter dare vita al giocattolo inanimato e sfuggire al vuoto che li circonda.

“La nostra idea, fin dall’inizio, è stata quella di trasformare la povertà dei mezzi disponibili in autentica risorsa: nessun dolly, nessun carrello, nemmeno una steady. Lontani dall’eccessiva programmazione e dallo studio a tavolino, abbiamo voluto restituire una messa in scena viva, pulsante, che respira con i suoi personaggi. La sceneggiatura è stata solo un punto di partenza: luoghi e persone che incontravamo nel corso del viaggio modificavano, ampliavano, arricchivano la nostra storia. Di fronte alle meraviglie di una natura incontaminata, il punto di vista è quello vergine di chi vorrebbe imparare a vedere, come se fosse per la prima volta.” [O. Amato e S. Sestieri]

APPUNTI DI VIAGGIO primavisioneTV

(Id., Italia, 2015, col., dur., 44’)

Regia: Olmo Amato e Samuele Sestieri

Con: Olmo Amato, Samuele Sestieri

Il viaggio in Finlandia dei due registi per preparare I racconti dell’orso, dalla città alla campagna due giovani alla ricerca della luce “giusta” per la loro fiaba.



Sentieriselvaggi21st n.19: cartacea o digitale