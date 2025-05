La programmazione di Fuori Orario dall 11 al 17 maggio

BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari







Domenica 11 maggio dalle 2.25 alle 6.00

Fuori Orario cose (mai) viste



di Ghezzi Baglivi Esposito Fina Francia Luciani Turigliatto

MALMKROG



(Malmkrog, Ungheria-Francia-Russia-Germania, 2020, col., dur., 192’40”, v. o sott. it.)

Regia: Christi Puiu

Con: Frédéric Schulz-Richard; Agathe Bosch, Marina Palii, Diana Sakalauskaité, Ugo Broussot, István Téglás, Zoe Puiu

L’ultimo film del grande regista rumeno è tratto dall’opera I tre dialoghie il racconto dell’Anticristo (conosciuto anche come Dialoghi sulla guerra, la morale e la religione) dello scrittore russo Vladimir Sergeevič Soloviev (1853-1900), pubblicata nel 1899. Autore di numerose opere, Solovievè stato filosofo, teologo, poeta, critico letterario, amico di Dostoevskij, e forse perfino ispiratore del personaggio di Ivan Karamazov.

Puiu, che aveva già messo in scena il testo in un atelier a Tolosa, lascia intatta la forma dialogica – il confronto di cinque personaggi appartenenti all’aristocrazia o all’alta borghesia dell’Europa ottocentesca che dialogano in francese all’interno della grande magione di un anziano possidente, in un luogo che potrebbe essere la Transilvania.

I temi dei lunghi dialoghi – cadenzati dai rituali dei pranzi, e delle cene, dei te e dei brandy – sono la natura del Cristo, il problema del male, la Resurrezione della carne, la libertà e la possibilità di salvezza, l’idea di Europa e la guerra, la Russia e la religione universale, e, infine “Il racconto dell’Anticristo”, l’Apocalisse. Su tutto sembra già incombere la catastrofe dell’Europa del nuovo secolo che verrà.

Il film è caratterizzato da un’attenzione formale e un senso della messa in scena non comuni nel cinema contemporaneo, con la macchina da presa che si muove e disegna geometrie seguendo i cambiamenti di visione e “posizione” (storica, politica, morale) dei dialoghi, e creando anche delle discrepanze cronologiche. Fino al di punto di rottura.

Venerdì 16 maggio dalle 1.40 alle 6.00

QUANDO È COMINCIATA LA NOTTE? (6– 1978/2001)

a cura di Fulvio Baglivi

Un ciclo che si interroga su quando sia iniziata la notte che è la nostra era… Partendo dal lavoro di Marco Bellocchio degli ultimi anni, che indica il Caso Moro e il 1978 come inizio del declino, il ciclo spazierà dal 1943 raccontato da Florestano Vancini al 1989 di Material di Thomas Heise, l’Europa ’51 di Rossellini, il 1968 di Godard e quello apparentemente opposto di Io la conoscevo bene di Pietrangeli, Parco Lambro 1976 di Grifi e il 2001 di Parola (su una) data di enrico ghezzi.

LA FRANCE CONTRE LES ROBOTS

(Svizzera, col., dur., 10′, v.o. sott. it.)

Regia: Jean-Marie Straub

Con: Christophe Clavert

Il film più recente di Straub. All’inizio del film dedica scritta a mano dall’autore: a Jean-Luc.

“Al crepuscolo un uomo cammina da solo sulla riva di un lago e la macchina da presa (di Renato Berta) lo segue. Poi esce dal silenzio e inizia un monologo, il testo è il primo capitolo di La France contre les robots di Georges Bernanos (scritto in Brasile nel 1944), la diagnosi che fin dal 1944 Georges Bernanos aveva fatto del mondo attuale e del “sistema” che lo regge. La macchina da presa, leggermente indietro rispetto al camminatore, finirà per raggiungerlo e oltrepassarlo per farci vedere il suo volto?

Bernanos aveva già ispirato Dialogue d’ombres, mandato in onda più volte da Fuori Orario, realizzato da Straub nel 2005 ma che risale a un progetto ideato con Danièle Huillet nel 1954.

ESTERNO NOTTE puntata 4 – I TERRORISTI

(Italia, 1960, col., in 6 parti)

Di: Marco Bellocchio

Con: Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi

Dopo Buongiorno, notte (2003) Marco Bellocchio torna a raccontare i 55 giorni del Caso Moro, lo fa con un film lungo quasi sei ore, diviso in sei parti. La durata non allunga né divaga anzi permette a Bellocchio di andare ancora più in profondità nella sua visione della vicenda che segnò una frattura politica e temporale nella storia dell’Italia del dopoguerra. Accanto al racconto e alla minuziosa ricostruzione storica c’è nella lettura di Bellocchio la messa in evidenza di temi che ritornano nel suo cinema fin dagli inizi: la famiglia, le dinamiche politiche e psicologiche della borghesia, l’emergere violento del nascosto, dell’inconscio, dell’invisibile. È propria da quest’opera di Bellocchio che prende il via questo ciclo di Fuori Orario che si interroga sui momenti di rottura, passaggi e eterni ritorni che hanno segnato gli ultimi 80.

LA TRAGEDIA DI UN UOMO RIDICOLO



(Italia, 1981, col., dur. 111’)

Regia: Bernardo Bertolucci

Con: Ugo Tognazzi, Anouk Aimée, Vittorio Caprioli, Renato Salvatori, Laura Morante, Victor Cavallo, Olimpia Carlisi, Ricky Tognazzi, Margherita Chiari, Franco Trevisi

Primo Spaggiari è un piccolo industriale caseario parmense. E’ di origine contadina e non è andato oltre le elementari. Si è fatto col suo lavoro. Sua moglie Barbara, invece, è una donna raffinata di origine francese. Un giorno loro figlio Giovanni viene rapito e Primo deve raggranellare un miliardo per il riscatto. Intanto il caseificio è colpito da una grave crisi economica. Nella vicenda intervengono una giovane operaia, Laura, fidanzata di Giovanni, e un prete operaio, Adelfo, che sanno molto sul rapimento. Da loro l’industriale viene a sapere che suo figlio è morto. Primo però continua a raccogliere i soldi, aiutato in questo dalla moglie Barbara, per salvare la sua seconda creatura: il caseificio, sull’orlo del fallimento. Seguendo le indicazioni di una lettera falsa, scritta dalla fidanzata di Giovanni, Primo Spaggiari e la moglie depositano il miliardo nel luogo indicato. La ricomparsa improvvisa di Giovanni fa sì che il miliardo finisca investito nel caseificio, trasformato in cooperativa, sotto il controllo degli operai.

FUORI ORARIO: PAROLA SU UNA DATA (Skolimovski, Olmi, Bela Tarr)

(Italia, 2002-2006, col., dur., 10’, v.o. sott. it.)

di: enrico ghezzi

Con: Jacques Derrida

A seguito del tragico 11 settembre 2001, enrico ghezzi realizzò una serie di conversazioni filmate con cineasti, filosofi, artisti. Con il titolo PAROLA SU UNA DATA, condussero una personale riflessione sulle immagini dell’attentato alle Torri Gemelle Ciprì e Maresco, Jacques Derrida, Abbas Kiarostami, Amir Naderi, Ermanno Olmi, Luca Ronconi, Jerzy Skolimowski, Susan Sontag, Bela Tarr, Tsai Ming-Liang, Slavoj Žižek.

Riproponiamo in questa notte di Fuori Orario la conversazione con Jacques Derrida.

Sabato 17 maggio dalle 1.25 alle 7.00

LINGUE DI LUCE. IL CINEMA DI MASSIMO BACIGALUPO / 1

a cura di Fulvio Baglivi

Fuori Orario cose(mai) viste dedica due notti al cinema di Massimo Bacigalupo, anglista di fama internazionale, tra i massimi studiosi di Ezra Pound, che ha conosciuto e frequentato a Rapallo, la sua città natale. Ma Bacigalupo è anche uno dei protagonisti di quella stagione storicizzata come “underground italiano”, un gruppo di cineasti indipendenti e “sperimentali”, che sulla scia dei “cineamatori” e del New American Cinema, tra il’65 e il ’75 realizzarono film straordinari, quasi sempre in 8mm e Super8mm. Tra questi registi ci sono Alberto Grifi e Tonino De Bernardi, Piero Bargellini, Pia Epremian, i fratelli Vergine, Anna Lajolo, Guido Lombardi, Alfredo Leonardi, tutti passati in questi anni a Fuori Orario, mentre i film di Bacigalupo, a cui il Torino Film Festival ha dedicato una retrospettiva curata da Giulio Bursi per la sezione Onde di Massimo Causo nel 2010, non sono mai stati trasmessi. Massimo Bacigalupo ha avuto invece un ruolo fondamentale in quegli anni, nella Cooperativa Cinema Indipendente e con le riviste (Cinema&Film, Filmcritica), ha curato un numero monografico di Bianco e nero (la rivista del CSC) interamente dedicato al cinema sperimentale, ha tradotto per Feltrinelli Metafore della visione di Stan Brakhage, libro che ha cambiato la visione del cinema ad alcuni di noi, ha tenuto i rapporti con i cineasti americani (Mekas, Markopoulos), prima di dedicarsi, dalla metà degli anni ’70, interamente alla letteratura. Grazie alla generosità di Massimo, Fuori Orario manderà in onda per la prima volta questi film, in edizioni riviste dal regista.

LILAN primavisioneTV

(Italia, 1965, 11’)

Di: Massimo Bacigalupo

Con: Marisa Giuffra, Nico Turco, Cristiana di San Marzano

La parabola, breve e sussurrata, di un’educazione sentimentale. Lilan, l’eroina, ha avuto una brutta esperienza: le sue reazioni vengono seguite fino al compimento della riconciliazione, che non avviene però con il suo compagno infedele ma con se stessa; si realizza così un processo che conduce la ragazza da una percezione annebbiata dell’amore a una visione più nitida. Un film musicale sincronizzato con motivi jazz.

QUASI UNA TANGENTE primavisioneTV

(Italia, 1966, 37’)

Di: Massimo Bacigalupo

Con: Mara Fazio, Harald Nieuwland, Peter Van Dijk

L’ultimo giorno nella vita di Paul, visto attraverso il suo sguardo di ragazzo tanto furioso quanto incantato. La sua stanza, le strade della città, la splendida Mara, incontrata e amata per l’ultima volta, sfilano sulle note di grandi jazzisti.

“Il titolo significa più o meno “quasi una fuga”. Lo inventai un pomeriggio. Mi chiesi quale parola insolita potesse essere la prima di un titolo, e quasi mi sembrò perfetta. Tangente fu supplito dalla mia infarinatura di trigonometria. Ero stato folgorato da un saggio di Maya Deren sullo Home Movie Annual in cui invitava a liberarsi dal treppiedi e spiegava come, con un unico movimento, un personaggio possa passare da un luogo all’altro. L’idea dei titoli di testa scritti su una parete è rubata a The Flower Thief di Ron Rice, la canzonetta di protesta (The Eve of Destruction) riproposta integralmente ricorda Scorpio Rising di Kenneth Anger (una cui foto di scena è infatti citata a un certo punto). Quasi una tangente fu premiato al Festival di Montecatini, e altrove. Al Festival di Carrara diretto da Guido Aristarco si salvarono in corner premiando con una medaglia la protagonista, Mara, come migliore attrice”. [Massimo Bacigalupo]

60 METRI PER IL 31 MARZO primavisioneTV

(Italia, 1968-2025, 15’)

Di: Massimo Bacigalupo

Con: Fabrizio Buccarella, Silvano Fua, Costanzo Lemmi, Laura Onorati, Janet Velasquez

Girato e interamente montato in camera in un giorno della primavera del 1968. La storia si articola in sei episodi seguendo la struttura della Katha Upanishad, testo indiano in cui il giovane Nakiketa conversa con la morte. Ogni parte descrive un avvenimento e si riferisce a una fonte letteraria e a una pittorica. Si passa da una stanza, a un giardino, all’acqua; si visita una ragazza, si creano storie e si contempla una giovane coppia fino a quando calano le tenebre.

“Il film è strutturato in sei Valli, o rami, ognuno dei quali parte da un riferimento a un testo letterario e uno figurativo: The Cantos di Pound e For Nina di Kandinsky, Metaphors in Vision e un’immagine da Dog Star Man di Brakhage, Poems di e.e. cummings e Botticelli, Songs & Sonnets di Donne e Beardsley e Bosch, Clea di Durrel e Caravaggio, The Upanishads e La Madonna dell’uovo. Ogni Valli è chiuso nella sua unità, la ricerca di un’esperienza cosciente, anche se si tratta di primavera (e del colloquio di Nakikestas con Yama o il Generoso o la Morte). Ma, come commenta Andreas Weiland in una poesia: “Non parliamo di chi viene omaggiato e come, ma parliamo di questo/la Scoperta della Parola/è certamente qualcosa da vedere”. [Massimo Bacigalupo]

Rivisto dall’autore per la messa in onda di Fuori Orario.

VERSUS primavisioneTV

(Italia, 1968, 14’)

Di: Massimo Bacigalupo

Con: Anna Laura Lanza, Bruno Pinto, Svevolod Rosako, Charis Vivante

Il film interroga i modi di percezione di un’immagine. Punto di partenza è il dettaglio di una fotografia: una strada in Palestina. In un secondo momento un movimento di macchina rivela che la foto include nella parte superiore l’immagine del fotografo. Infine, l’immagine subisce un rovesciamento speculare, che segnala un passaggio oltre lo specchio. Versus è composto di quattro rulli di trenta metri di pellicola 16mm non montati, uno dei quali precedentemente esposto in una macchina da presa 8mm.

HER [t.l. LEI] primavisioneTV

(Italia, 1968, 5’)

Di: Massimo Bacigalupo

Girato per il film collettivo Tutto tutto nello stesso istante, voluto, realizzato e distribuito dalla Cooperativa Cinema Indipendente.

“L’ho fatto nel settembre del 1968, come contributo al film collettivo della Cooperativa cinema indipendente Tutto, tutto nello stesso istante che è stato terminato nei primi mesi del 1969. Mi pare che però si possa vedere da solo, e che visto da solo abbia una funzione non del tutto equivalente a quella che assume nel film collettivo, dove diviene come un periodo in un racconto più ampio e diversificato. In sé è invece una cosa semplice, scandita.” [Massimo Bacigalupo]

LINGUE DI LUCE – M. BACIGALUPO RACCONTA IL SUO CINEMA (prima parte)

(Italia, 30’)

A cura di: Fulvio Baglivi

Con: Massimo Bacigalupo

Massimo Bacigalupo, nella sua casa a Rapallo, racconta il suo rapporto con il cinema, iniziato fin da bambino, passato attraverso i festival dei circoli FEDIC e poi nella Roma viva e attiva a cavallo tra gli anni ’60 e ’70. Massimo parla dei suoi film e ricorda gli incontri con Mekas e Markopoulos, quello fondamentale con Tonino De Bernardi, Pia Epremian e il gruppo torinese, le vicende del cinema indipendente in Italia e il rapporto con gli USA, frequentati assiduamente nella prima metà degli anni ’70.

THE LAST SUMMER primavisioneTV

(Italia, 1969, 30’)

Di: Massimo Bacigalupo

Con: Elfriede Antze, Massimo R. Bacigalupo, Andrea Bacigalupo, Anna Crovetti, Frieda Natali, Ulla Zet Uri

Osservazioni di uno spazio e (ultimo) tempo, di un paesaggio e delle persone che lo abitano. Primo capitolo del ciclo Fiore d’eringio, riflette sull’ambiente familiare da cui parte il viaggio, sui riti consuetudinari della borghesia, la loro rappresentazione, e ciò che essi rimuovono.

“Si tratta di un istante d’immobilità sul percorso di una grande migrazione. Come nella famiglia, gli anziani stanno uscendo di scena mentre i giovani affrontano la vita con passione. La vita contemporanea svela un retroterra arcaico. I cicli naturali permangono sullo sfondo per dare adito e conforto alla visione”.

NÈ BOSCO (una conversazione) primavisioneTV

(Italia, 1970, 15’)

Di: Massimo Bacigalupo

Parte seconda del ciclo Fiore d’eringio. Un racconto a due voci (silenziose).

“Il bosco, le vigne En Geddi, ci sono e non ci sono. Le due voci parleranno al limite fra il riconoscersi e l’estraneità, la distanza e il contatto. A volte, come certi angeli nei quadri, distolgono gli occhi dalla rappresentazione e guardano l’osservatore. Per suggerire l’alternarsi delle due voci, montai insieme pellicola negativa e copia positiva. Il titolo deriva da un frammento di Saffo: “Non vi era festa in cui lungi eravamo, né bosco”. Si tratta dunque di un dialogo amoroso.” [Massimo Bacigalupo]

MIGRAZIONE primavisioneTV

(Italia, 1970, 60’)

Di: Massimo Bacigalupo

Con: Shahla Arbabi, Piero Bargellini, John Cardale, Mariella De Bernardi, Tonino De Bernardi, Jacques Defert, Pia Epremian, Dilys Ferguson, Luisa Musante, Martine Rog, Bruce Saylor, Alba Vivante, Charis Vivante, Andreas Weiland, Susan Winterbottom

La terza parte del ciclo Fiore d’eringio. Rassegna di migranti ideali che a tratti raccontano e impersonano schegge di miti, fra tutti la Grande Madre, che appare ora come la Sulamite di Stockhausen, ora come la prostituta pensionata cantata da Villon-Pound, ora come la regina di Candaule e Gige in Erodoto, ora come Kore o l’Annunciata del Magnificat. Visivamente, i ritratti individuali convergono in una forma di festa collettiva ispirata all’India (donde partì una delle prime migrazioni per popolare l’Europa). In seguito il parossismo emotivo si placa e riprende la serie dei migranti con le loro individualità solitaria.

“Si guardano i compagni di viaggio, coloro che si incontrano per strada. Tutto è immobile (come la luce)… rumori di città nella sera, e sempre, come li sentì Rimbaud… di sere quando la storia del viaggio viene raccontata, e mutata: mito come semplice necessità, dalla memoria… storia delle innumerevoli forme, che non si possono raccontare, vicinanza e distanza: arte migratoria, se può essere film…» «L’influsso precipuo è l’India (verso l’inizio uso fotografie che vi avevo scattato nel 1969), che però si unisce a una visione medioevaleggiante (affreschi sbrecciati di cappelle). Tutto sommato Migrazione è un tentativo di sacra rappresentazione.” [Massimo Bacigalupo]

CODA primavisioneTV

(Italia, 1970, 15’)

Di: Massimo Bacigalupo

Con: Massimo Bacigalupo, Mariella De Bernardi, Tonino De Bernardi, Mara Fazio, John Freda

Frammento conclusivo e sommario tematico del ciclo Fiore d’eringio, rispetto al quale mantiene comunque una propria indipendenza. Affronta i diversi modi di porsi rispetto alla realtà riferendosi agli artisti che hanno coraggiosamente e tragicamente ritratto il vuoto dell’anima. Su tutti, Eric von Stroheim con Femmine folli di cui Coda vorrebbe essere un’estensione, ma anche Dante Alighieri, Pia Epremian nel coevo film Medea e il giovane Albrecht Dürer che nell’autoritratto del Louvre stringe un fiore d’eringio tra le mani.



