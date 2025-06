La programmazione di Fuori Orario dall’1 al 7 giugno

Produci e distribuisci il tuo cortometraggio! Un corso online dal 3 a 6 giugno





Domenica 1 giugno dalle 2.35 alle 6.00



Fuori Orario cose (mai) viste

di Ghezzi Baglivi Esposito Fina Francia Luciani Turigliatto

presenta

LA TRIBU’ DEL CALCIO (3)



CANNES 2025: tutte le corrispondenze dagli inviati di Sentieri selvaggi







fuori orario presenta 4 notti dedicate al calcio italiano, alla storia che ne ha fatto la nostra televisione negli anni, insieme ad una selezione di documentari di recente produzione, incentrati spesso sulle vicende calcistiche e personali di protagonisti come di comprimari; in questo caso non mancano racconti drammatici come invece altri decisamente piu’ positivi, che presentano anche esempi virtuosi di solidarietà, oltre, naturalmente, ai ritratti dei grandi campioni, oppure fino a spingersi alla testimonianza della nascita di vere e proprie leggende metropolitane. In ogni caso, tutta questa scelta di materiali conferma la giustezza dell’affermazione, quasi una banalità, di come realmente IL CALCIO sia lo specchio dell’Italia e viceversa, con tutto il suo carico di contraddizioni, problemi, opportunità…

A parte i piu’ recenti documentari e film che presentiamo nelle notti del 31 maggio e 1 e 8 giugno – CRAZY FOR FOOTBALL, ER GOL DE TURONE ERA BONO, 11 METRI, MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI, SCUOLA CALCIO, ZEMANLANDIA, DUE O TRE COSE CHE SO DI LUI – nella enorme mole di materiali dell’archivio Rai, ci siamo concentrati su alcuni momenti temporali, quelli compresi tra gli anni ‘60 e la metà dei ‘90; dalla tv dell’alfabetizzazione, con ormai storiche trasmissioni come SPRINT, TV7, e altri programmi speciali, dove si esaltano i nuovi e moderni eroi, ma anche si spiegano, alla ancora ridotta audience televisiva, addirittura le diverse metodologie di gioco, argomento da prima pagina nei diffusissimi quotidiani sportivi; oppure si sottolineano criticamente i problemi e le storture di un fenomeno che da sportivo si sta rapidamente trasformando in spettacolo ed affare. E poi abbiamo le grandi inchieste di maestri del giornalismo come Sergio Zavoli o di autori e registi come Raffaele Andreassi, dove nelle diverse puntate e capitoli si affrontano tutti gli aspetti del fenomeno calcio, anche i piu’ scabrosi. Da segnalare poi due produzioni della sede Rai del Friuli Venezia Giulia, tutte e due di Fulvio Toffoli, che grazie a fuori orario raggiungono la diffusione nazionale: ROCCO E I SUOI FIGLI, – 1999- un ritratto del grande allenatore con una serie eccezionale di interviste a corredo; e VENDRAME L’ILLUSIONE DEL GOL, sulla vicenda umana e sportiva di un dimenticato del nostro calcio.



LA TRIBU’ DEL CALCIO è il nostro titolo di queste notti, preso a prestito dal fondamentale lavoro di Desmond Morris, che inizio’ a trattare il calcio con lo strumento della sociologia , dell’etologia e dell’antropologia. LA TRIBU’ e non le tribu’, come chiamo’ il suo studio, perché, dal fenomeno che prese in esame delle tifoserie come microcosmo dell’aggressività, comunque sempre identificata anche precisi spazi territoriali, siamo passati ad una tribu’ planetaria, figlia della interconnessione satellitare e dello streaming e quindi ad una aggressività di tipo consequenziale. Certo, una data spartiacque per il calcio giocato, come per quello narrato in tv, è quella del 29 maggio 1985, giorno della finale di Coppa dei Campioni giocata allo stadio Heysel di Bruxelles tra la Juventus ed il Liverpool; ricordiamo questa giornata nella nostra prime notte, in collaborazione con la trasmissione Blob.

a cura di Paolo Luciani

nella notte

SCUOLA CALCIO

(Italia 2017, colore, 80′)

Regia: Collettivo Mina

“In media sono un bambino su quarantamila che scende in campo ogni giorno in Italia per imparare il gioco del calcio ad arrivare in serie A. Un altro paio farà comunque il calciatore tra la serie B e la Lega Pro. Poco piu’ di una ventina intraprenderà una carriera tra i dilettanti. Questo film è dedicato a quei 39.975 e ai loro genitori” Questa cartello finale riassume perfettamente l’intento di questo lavoro, fortemente voluto dal produttore Arcopinto. Un gruppo di giovanissimi della Scuola Calcio Fortitudo di Roma, la stessa di Francesco Totti, viene seguito nella sua esperienza quotidiana: gli allenamenti, le indicazioni e gli insegnamenti dell’allenatore, le loro speranze e i loro sogni, le dinamiche interne allo spogliatoio; senza dimenticare uno sguardo particolare sul rapporto della scuola con i genitori dei piccoli calciatori. Il racconto termina con la trasferta a Napoli, contro una omologa scuola calcio.

MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI

(Italia 2020, colore, 106′)

Regia: Alex Infascelli

Con: Francesco Totti

Premio David di Donatello 2021 per l Miglior documentario

Dopo 25 anni di carriera, il 29 maggio 2017 Francesco Totti dà l’addio al calcio. Non sarà, come tutto cio’ che lo riguarda, un “fatto privato”, non poteva esserlo. Uno stadio Olimpico stracolmo di popolo ospita una delle piu’ straordinarie manifestazioni di affetto e commozione di sempre. Il film di Infascelli prende le mosse da quella giornata indimenticabile; Totti di fronte ad uno specchio raccoglie e racconta episodi privati e sportivi della sua vita.

CUORE GIALLOROSSO

puntata numero 2 – Quelli del ‘42

(Italia 1983, colore, 30′)

Regia: Camillo Falivena

La Roma vince il suo primo scudetto nel campionato 1941-1942, torneo che sarà disputato in piena guerra; saranno tante le polemiche storiche e sportive che accompagneranno “lo scudetto di Mussolini” e che qui saranno anche ricordate. Questa seconda puntata del monumentale documentario CUORE GIALLOROSSO è incentrato su questo snodo della storia del club. Puo’ avvalersi di testimonianze straordinarie, come i giocatori Amadeo Amadei, Sergio Andreoli, Ettore Masetti, e il presidente del secondo scudetto Ettore Viola, in quegli anni semplice tifoso.

Venerdì 6 giugno dalle 1.40 alle 6.00

PER QUANTO PICCOLA, NON C’È CHE BELLEZZA. Hong Sangsoo e la condizione umana (1)

a cura di Lorenzo Esposito

LA DONNA CHE FUGGIVA (THE WOMAN WHO RAN) PRIMA VISIONE TV

(Domangchin yeoja, Corea del Sud, 2020, col., dur. 74′, v. o. con sottotitoli in italiano)

Regia: Hong Sangsoo

Con: Kim Minhee, Seo Younghwa, Song Seonmi, Kim Saebyuk, Kwon Haehyo, Shin Seokho, Ha Seongguk

Presentato in Concorso alla 70esima Berlinale dove si aggiudica l’Orso d’argento per la Miglior Regia.

Mentre il marito è in viaggio per lavoro, Gamhee incontra tre donne alla periferia di Seul. I tre appuntamenti avvengono con leggere ripetizioni e variazioni, e sono tutti caratterizzati da interazioni sgradite con uomini che interrompono. Gamhee lascia molto non detto nelle conversazioni con le sue amiche. È lei la donna che fugge? Da cosa e perché? Il tema di Hong è la condizione umana: cosa significa essere e vivere, espresso ironicamente dal modo ambiguo in cui comunichiamo.

“Quando comincio a girare, non ho un’idea definitiva della struttura o della narrazione, parto semplicemente da un materiale che sento essere quello giusto da cui partire, e vedo quello che succede, vedo come si evolve e cosa succede rispetto a come lo sto sviluppando” (Hong Sangsoo, Conferenza stampa Berlinale 70).

HAPPY HOUR prima parte

(Happīawā, Giappone, 2015, col., 102′, v.o. sott., it.)

Regia: Ryusuke Hamaguchi

Con: Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara, Rira Kawamura

Pur essendo attivo come regista e sceneggiatore fin dal 2008 (ha lavorato anche con Kiyoshi Kurosawa, di cui è stato allievo all’Università), è stato scoperto in Italia molto tardivamente, a seguito dei premi ottenuti prima da Il gioco del destino e della fantasia (Orso d’argento al Festival di Berlino) e subito dopo da Drive my car, vincitore a sorpresa della Palma d’oro e dell’Oscar. In realtà Hamaguchi era considerato uno dei nomi importanti del cinema internazionale almeno da Happy Hour, presentato in concorso a Locarno e vincitore del premio per la migliore interpretazione conferito alle quattro attrici, e dal successivo Asako I e II, già in concorso a Cannes, cui è seguita nel 2019 la prima retrospettiva completa dei suoi film a Parigi.

Happy Hour è stato sviluppato nell’ambito di una residenza del regista al KITO Design and Creative Center Kobe nel 2013 e scaturisce da un workshop di recitazione con attori non professionisti.

A Kobe quattro donne che sono diventate amiche nel corso degli anni si frequentano e si confidano reciprocamente. Quando una di loro, Jun, confessa alle amiche di aver chiesto il divorzio, queste accolgono la notizia con una certa sorpresa. Assistono alla causa in tribunale, dove Jun deve affrontare un marito dispotico. Durante un viaggio ai bagni termali di Arima Jun sparisce misteriosamente scatenando una catena di eventi inaspettati…

“Happy Hour è un’autentica meraviglia, un affresco corale di una bellezza e profondità stupefacenti, quattro sublimi ritratti di donne nella vita quotidiana… Esaminando nei dettagli la vita di quattro amiche sulla quarantina che cercano di sfuggire alle alienazioni del quotidiano. Hamaguchi riesce a filmare gli esseri nella loro intimità più profonda” (Mathieu Macheret, “Le Monde”, 20 giugno 2018)

“Tutti i film sono finzione e documentario nello stesso tempo. Ho sperimentato sia l’una che l’altro e credo che non ci sia nulla che sia pura finzione o puro documentario. Gli attori recitano davanti alla macchina da presa. Quello che la macchina da presa riesce a catturare è un documentario sugli attori, perché stanno facendo qualcosa che accade una sola volta…. Non è tanto il teatro a interessarmi, quanto la recitazione, il fatto di appropriarsi di un testo, di interpretarlo”. (Ryusuke Hamaguchi)

Sabato 7 giugno dalle 1.30 alle 7.00

PER QUANTO PICCOLA, NON C’È CHE BELLEZZA. Hong Sangsoo e la condizione umana (2)

a cura di Lorenzo Esposito

INTRODUZIONE (INTRODUCTION) PRIMA VISIONE TV

(Inteurodeoksyeon, Corea del Sud, 2021, b/n., dur. 63′, v. o. con sottotitoli in italiano)

Regia: Hong Sangsoo

Con: Shin Seokho, Park Miso, Kim Youngho, Ki Joobong, Seo Younghwa, Kim Minhee, Cho Yunhee, Ye Jiwon, Ha Seongguk

Presentato in Concorso alla 71esima Berlinale dove si aggiudica l’Orso d’argento per la Miglior Sceneggiatura.

Youngho viene convocato dal padre, che è medico. Trovandolo impegnato con i suoi pazienti, uno dei quali è un famoso attore, Youngho deve aspettare. Quando la sua ragazza Juwon si trasferisce a Berlino per i suoi studi, Youngho si presenta in città per farle una sorpresa. Tramite la madre, Juwon ha trovato alloggio a casa di un artista la cui bellezza la intimidisce. Qualche tempo dopo, Youngho va a pranzo con la madre che vuole presentargli un collega: è lo stesso uomo che Youngho ha conosciuto nella clinica del padre. Youngho chiede al suo amico Jeongsoo di accompagnarlo e dopo pranzo vanno in spiaggia. Youngho si addormenta e sogna Juwon. Quando si sveglia, affronta il freddo notevole e va a nuotare, mentre Jeongsoo lo guarda. L’arte di Hong sembra parlare attraverso il vecchio attore quando quest’ultimo dice a Youngho: “Per quanto piccola, non c’è che bellezza!”.

“Quando finisco un giorno di riprese, penso al giorno successivo in base a quello che ho girato. Con Introduction, ancora di più. Di solito, quando faccio il casting, so già chi sarà il protagonista. In questo caso, non lo sapevo. Stavo lavorando alla prima parte che, per fortuna, si conclude con la caduta della neve. Ho pensato che potesse essere solo un cortometraggio e l’ho lasciato lì. Quando sono andato al Festival di Berlino, mi è venuto in mente che forse potevo portarlo lì e girare qualcosa. Hanno detto O.K. e abbiamo girato per tre giorni. Dopo di che ho capito che dovevo trasformarlo in un lungometraggio” (D. Lim, Hong Sangsoo knows if you are faking it, “The New Yorker Interview”, 15 maggio 2022)

HAPPY HOUR seconda e terza parte

(Happīawā, Giappone, 2015, col., 92’+ 110’, v.o. sott., it.)

Regia: Ryusuke Hamaguch

Con: Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara, Rira Kawamura

