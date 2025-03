La risposta del box office all’appello di Sean Baker

L’appello a sostegno delle sale lanciato dal neo-premio Oscar è stato raccolto dal pubblico e i numeri in sala dell’ultimo weekend riportano Anora al terzo posto in classifica



“Siamo tutti qui stasera perché amiamo i film ma dove ci siamo innamorati dei film? Al cinema. Guardare un film in sala con un pubblico è un’esperienza. Possiamo ridere insieme, piangere insieme, urlare insieme dalla paura e stare in silenzio. E in un momento in cui il mondo si sente diviso il cinema è ancora più importante”.

Parole di Sean Baker agli Oscar della consacrazione poco più di una settimana fa, quando con in mano la statuetta per la Miglior Regia, ha fatto ricorso al domani delle sale. “Questo è il mio grido di battaglia – ha ribadito – registi fate film da proiettare al cinema, distributori lavorate sulle uscite nei cinema e, genitori, portate i figli in sala che saranno loro la prossima generazione dei cinefili”. E il grido di battaglia di Baker sul valore delle sale (per ora) non è caduto nel vuoto; o almeno è quello che sembrano dire i numeri del box office sul weekend appena passato.

I dati Cinetel dell’ultimo weekend – oltre a riportare il primato senza rivali di FolleMente e la buona partenza di Mickey 17 – testimoniano il successo post Oscar di Anora, in terza posizione con un incasso di 525.641 euro. Rispetto alla settimana precedente – undicesimo posto con un introito di 68 mila euro – la crescita è quella di un +668 per cento per un incasso totale, dall’uscita italiana del 7 novembre, di 1,5 milioni di euro.

Che sia per il fermento del dopo Oscar o per la scoperta di un autore cardine del cinema indie contemporaneo, per ora i numeri accolgono l’appello di Baker sull’armonia senza tempo tra i film e la sala. Già agli Independent Spirit Awards di fine febbraio il cineasta aveva parlato di “un sistema che deve cambiare”, rimpiangendo addirittura “i giorni delle vendite di DVD che permettevano di correre maggiori rischi su film impegnativi”.

Oggi anche quello sconfinamento è sparito, e per un regista la concretezza delle cifre al botteghino diventa l’unica via per il profitto. Allora l’appello di Baker acquista ancora più senso se si guarda non solo alla fame di palinsesto delle piattaforme, ma anche al periodo minimo che deve intercorrere tra l’uscita in sala di un film e il suo sbarco in streaming: 90 giorni in Italia; ancora meno negli Stati Uniti. D’altronde, solo poche settimane fa gli autori dell’ANAC – in un comunicato su Repubblica che auspicava a un organismo nazionale autonomo dell’audiovisivo – prendevano di petto la questione con una domanda a dir poco retorica.

“Se uno spettatore è consapevole che potrà vedere Parthenope di Sorrentino su Netflix dopo solo tre mesi dall’uscita nelle sale ad un costo irrisorio perché dovrebbe andare al cinema spendendo 9 euro?”

Interrogativi sul cinema ai tempi dello streaming che riecheggiano nel monito di Baker o nel recente lamento di Brady Corbet sui salari dei registi oggi. E subito la stampa internazionale ha cominciato a sviscerare il Best Director speech nel riepilogo della 97ª edizione dei Premi Oscar.

Su Deadline Dominic Patten nella sua carrellata di considerazioni ha accostato le parole del regista con “l’autoproclamato grido di battaglia” di CinemaStreams, il video satirico di Conan O’Brien a far le veci di Scorsese in una finta pubblicità sull’arrivo di “un edificio dedicato alla riproduzione dei film” chiamato cinema.

Più fatalista il tono del Los Angeles Times, con Ryan Faughnder che indaga le parole del cineasta, seppur nel timore che “il messaggio di Baker possa cadere nel vuoto”. Poi fa appello alle verità insindacabili dei numeri – gli USA hanno perso più di 2.000 sale dal 2019 al 2022 – e con sguardo disilluso, si arrende all’egemonia delle piattaforme.

“Netflix, che rimane impegnata nel suo modello di direct-to-streaming – scrive Faughnder – non avrà il miglior vincitore del film (anche se non per mancanza di tentativi), ma è un acquirente fisso sul mercato indie in un momento in cui i cineasti hanno bisogno di uno sbocco disposto a pagare”.

Un sistema che si auto-alimenta di continuo, quindi. Netflix è la minaccia delle sale, ma anche un acquirente dallo sterminato potere d’acquisto che fa leva sull’incombente bisogno di mercato dell’indie.

Ma mentre ci si interroga sui luoghi deputati per il cinema – digitali o fisici che siano –l’ultima edizione degli Oscar ha sancito un’irrinunciabile verità: il cinema indipendente ha vinto sulle major. Perché, se Anora ha fatto le fortune della Neon – Friedkin Group con cinque statuette, altrettanto eclatante è il trionfo di The Brutalist, targato A24, che di Oscar ne ha vinti tre. E poi il riconoscimento che fa notizia riguardante Flow, prima produzione indie a vincere il miglior film d’animazione, oltre al trionfo di No Other Land, il miglior documentario per l’Academy che negli Stati Uniti non ha ancora trovato nessuna distribuzione.

Su IndieWire Kate Erbland ha fatto dunque il punto sugli Oscar più indie di sempre, nella speranza di nuovi orizzonti, nuove forme per il nostro tempo: “Il cinema non è morto – ha sancito Erbland – non lo è mai stato, e ora improvvisamente si sente pieno di talento, desideroso e capace di fare film con una vera libertà artistica. Ora, sta ai finanziatori di quei film vincitori cogliere il momento e sostenere davvero il cinema indie e il suo valore incredibile”.



