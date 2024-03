La tecnologia applicata nel settore cinematografico

La tecnologia sta facendo dei passi da gigante in ogni settore, compreso quello cinematografico. Innovazioni come l’Intelligenza Artificiale, ad esempio, sono sempre più in voga e sempre più centrali, anche se in realtà si sono affacciate al mondo del cinema già diverso tempo fa, intorno agli anni ’80.

In quei tempi si intravedeva la presenza dell’AI, che non era ancora nota come tale, nei vari software di post-produzione che venivano messi a disposizione sul mercato, motivo per il quale possiamo affermare che già in quell’epoca l’Intelligenza Artificiale era una fedele collaboratrice nella realtà dei video e del cinema. Più passa il tempo e più la domanda inerente ad effetti visivi e speciali di alto livello cresce, tanto che anche a livello grafico, soprattutto nel mondo del gaming, l’AI permette di superare un numero altissimo di ostacoli che prima erano molto più difficili da oltrepassare.

Per quanto concerne il punto di vista grafico, in questo senso, la tecnologia è implementata non solo nel settore dei videogames, dunque nel segmento igaming nei giochi e slot virtuale oppure nei titolo di gioco next gen con l’obiettivo di rendere più immersiva e personalizzabile l’esperienza dell’utente che ci si approccia, ma ha avuto un grande impatto anche in ambito cinematografico: migliorando nettamente le grafiche attraverso la post produzione.

Tra gli ostacoli che sono stati abbattuti nel mondo del cinema, infatti, rientrano quelli legati alle voci realistiche o alle interpretazioni degli attori tramite l’utilizzo piuttosto frequente di effetti visivi. Un esempio pratico in questo senso è stato senza ombra di dubbio il film dal titolo “Avengers: Endgame”, nel quale il lavoro che è stato svolto sull’Intelligenza Artificiale ha permesso a quest’ultima di comprendere e restituire i movimenti dei volti degli attori, così da permettere loro di concentrarsi maggiormente sugli aspetti più creativi.

L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul settore del cinema

Per non restare indietro rispetto a tutti gli altri settori, anche quello del cinema ha sfruttato l’avanzamento della tecnologia e dell’Intelligenza Artificiale. Il legame tra uomo e macchina, infatti, è ormai molto stretto e sembra essere destinato a consolidarsi sempre di più, anche se sotto certi punti di vista e in determinati ambiti c’è ancora tanto da lavorare.

Questo rapporto tra tecnologia e cinema, tuttavia, non è di certo una completa novità, tanto che già negli anni ’80, per l’appunto, la computer grafica (CG) aveva caratterizzato la realizzazione dei film di quell’epoca. Rispetto a ciò a cui siamo abituati oggi non è niente, ma la CG è stata un punto di svolta importante per arrivare dove effettivamente siamo arrivati. Con l’avanzare della tecnologia, abbiamo prima scoperto software essenziali per l’industria cinematografica come Adobe After Effects, Softimage 3D ed Autodesk Maya, poi abbiamo avuto modo di interfacciarsi con nuovi effetti visivi riscontrati le prime volte in pellicole come “Terminator 2: Judgment Day” (1991) e “Jurassic Park” (1993).

Ulteriori passi in avanti sono stati compiuti proprio negli anni ’90, quando si è arrivati ad ottenere un mix tra la tecnologia computerizzata e le tecniche di produzione tradizionali. Un esempio pratico in questo senso è la motion capture, la quale ha permesso di riprendere i movimenti degli attori e di trasformarli in animazioni digitali, così da rendere il tutto molto più fluido e più realistico. Da qui, sono stati ottenuti i risultati che ci hanno portato verso l’Intelligenza Artificiale e alla realizzazione di vari film, tra i quali “A.I. Artificial Intelligence” (2001) di Steven Spielberg, che hanno cominciato a trattare temi relativi proprio all’AI.

Come sono cambiate la pre-produzione, la produzione e la distribuzione dei film con le innovazioni tecnologiche

L’avvento dell’Intelligenza Artificiale e di nuove tecnologie ovviamente ha rivoluzionato anche tutto ciò che ha a che vedere con la pre-produzione, la produzione e la distribuzione dei film. Per quanto concerne la pre-produzione, ad esempio, l’AI viene chiamata in causa per effettuare una valutazione delle sceneggiature, quindi per valutare la trama, i dialoghi e i vari personaggi. Case di produzione importantissime e famosissime come Warner Bros e Century Fox hanno fatto ricorso a questo sistema qui, che infatti è in grado di predire le possibilità di successo sul mercato di una pellicola cinematografica. Altri scenari nei quali l’Intelligenza Artificiale sta dando una grande mano sono quelli relativi alla scrittura e alla pianificazione delle riprese. Per quanto concerne la prima, l’AI sta dimostrando pian piano di potersi rendere decisamente utile anche dal punto di vista creativo. Per quanto riguarda la seconda, invece, le nuove tecnologie si stanno rivelando essere degli strumenti fondamentali per l’ottimizzazione delle risorse nel momento in cui vanno identificate le giuste location e le giuste attrezzature.

L’AI, inoltre, può anche essere impiegata nella ricerca del cast più idoneo al tipo di film che si vuole realizzare. Forse sono ancora più sorprendenti le capacità dell’Intelligenza Artificiale sfruttate per la produzione di una pellicola. Una volta, ad esempio, per ricreare una folla di persone serviva un elevato numero di comparse, ma da qualche anno grazie ai progressi tecnologici c’è l’opportunità di ricreare delle folle virtuali che sembrano essere reali. Questo vale anche per la ricostruzione di luoghi storici o più complessi, all’interno dei quali per i registi è sempre stato piuttosto complicato girare delle scene. L’AI, inoltre, può dare una mano anche per quanto concerne l’invecchiamento e il ringiovanimento degli attori. Un esempio pratico in questo senso è stato “The Irishman”, un film nel quale tramite le nuove tecnologie il noto attore Robert De Niro è stato invecchiato e ringiovanito.

Infine, dei passi da gigante sono stati effettuati anche nella post-produzione e nella distribuzione delle pellicole cinematografiche. Una vera e propria rivoluzione è stata messa in atto nell’ambito del doppiaggio visivo, con l’ingresso sul mercato di Start-up come Flawless che hanno sviluppato delle tecnologie avanzate in grado di adattare le espressioni del volto e i movimenti della bocca alle nuove battute, in modo tale da evitare di incappare in problemi di sincronizzazione e traduzione. Infine, per quanto riguarda la fase di distribuzione, sempre più case di produzione si stanno rivolgendo agli strumenti messi a disposizione dall’Intelligenza Artificiale per prevedere i possibili incassi del film e, ancora prima, per comprendere ed analizzare nella maniera più accurata possibile le preferenze e i gusti degli spettatori. In questo senso, vengono analizzati i comportamenti di visualizzazione, le recensioni online e le varie interazioni sui social media.